forrige

fullskjerm neste NÆR KABUL: Taliban-soldater i byen Ghazni, knappe 15 mil fra Afghanistans hovedstad Kabul. 1 av 2 Foto: Gulabuddin Amiri / AP

Talibans voldsomme fremrykking – står like utenfor Kabul

En knapp måned før de siste NATO-styrkene skal være ute av Afghanistan på den symboltunge datoen 11. september, står Taliban rett utenfor Kabul, og har erobret ti provinshovedsteder på en drøy uke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag morgen kom nyheten om at Taliban har tatt kontroll over provinshovedstaden Ghazni, knappe 15 mil sørvest for Afghanistans hovedstad Kabul.

– Fienden tok kontroll, sier innenriksdepartementets talsperson Mirwais Stanikzai og tilføyer at motstandskampen fortsetter.

Ghazni er hovedstad i provinsen med samme navn og har i underkant av 200.000 innbyggere. Byen ligger strategisk til ved hovedveien mellom hovedstaden Kabul og Talibans tidligere hovedsete Kandahar.

Flere medier melder at den afghanske regjeringen tilbyr maktdeling med Taliban, dersom fremrykkingen stanser.

Den siste vurderingen fra amerikansk etterretning er at Kabul kan havne under press fra opprørerne innen 30 dager. Dersom dagens utvikling fortsetter, kan Taliban ha full kontroll over Afghanistan innen få måneder, mener amerikanerne.

Bakgrunn: 20 år med krig – dette er norske soldaters ukjente historier

Fare for full kollaps

– Seirene til Taliban har gått raskere enn ventet. Det styrker den psykologiske faktoren i krigføringen, og øker faren for et kollektivt sammenbrudd blant regjeringsstyrkene, forklarer Orlogskaptein Thomas Slensvik, hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole.

Slensvik påpeker at Taliban ikke lenger bør ses på som en geriljastyrke, men som en ordinær hær som benytter geriljakrigens metoder.

– Den afghanske hæren er på papiret sterk nok til å forsvare seg mot Taliban. Men den har vært vant til et sikkerhetsnett gjennom NATOs tilstedeværelse, som har skapt et rammeverk for kampen mot Taliban, forklarer Slensvik.

FÅR STØTTE: Taliban er ikke bare fryktet og forhatt, men også populære i noen områder. Her er Taliban-kriger omringet av lokalbefolkningen i provinshovedstaden Pul-e-Khumri onsdag denne uken. Foto: AFP

– Taliban på sin side har en mer etablert struktur, og mer stridsvillige soldater. De har moralen og motivasjonen på sin side. Det hjelper ikke for regjeringshæren å ha bedre utstyr, dersom soldatene ikke ønsker å kjempe, fortsetter han.

Slensvik sammenligner med den irakiske regjeringshæren som flyktet hals over hode fra Mosul da IS-krigere inntok byen i 2014. Nå skjer noe lignende i deler av Afghanistan.

Slik ble IS drevet tilbake: VG på innsiden av kampen om Mosul

– Et sjokk

PRIO-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken sier ingen hadde forventet en så rask fremrykking.

– Offensiven har vært et sjokk. At Taliban ville ta nye områder visste man, men at det skulle skje så fort, og være rettet mot så store og viktige byer, hadde man ikke trodd, sier Harpviken.

En stor del av regjeringshæren har rett og slett raknet, og lagt ned sine våpen mot løfte om fritt leide, påpeker han. Men det finnes også mer motiverte enheter, ikke minst blant spesialsoldatene, forklarer Harpviken.

TAR STADIG MER: Kartet viser hvordan Taliban har tatt stadig nye områder i Afghanistan. Foto: AP STAFF / AP

Afghanske og amerikanske kampfly har forsøkt å forsvare provinshovedsteder, og bombing av tettbebygde områder fra lufta har krevd mange sivile ofre.

– Det blir avgjørende om USA fortsetter å gi regjeringshæren luftstøtte. Det vil gjøre Talibans fremrykking vanskeligere militært. Men samtidig vil det bety at flere sivile afghanere dør, noe som igjen vil øke støtten til Taliban, påpeker Harpviken.

Taliban rystet i forrige uke hovedstaden Kabul med to voldsomme angrep, der terrorbomber, attentater og krigere som kjempet til døden var blant virkemidlene.

Fakta: Talibans fremrykking * USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai. * Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker. * I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan. * Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur. * Taliban har i august tatt kontroll over syv provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz og Aybak i Samangan. I tillegg skal Faizabad, hovedstaden i Badakhshan-provinsen nord i Afghanistan, være erobret av den ekstreme gruppen. * Opprørerne har også beleiret og angriper nå også flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand, Herat i Herat og Mazar-e-Sharif i Balkh. * I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. Kilde: NTB Vis mer

Kan gå mot splittelse

Krigen i Afghanistan er kraftig trappet opp siden mai, da USA og NATO begynte å trekke sine siste styrker ut etter 20 år med okkupasjon. Titusenvis er drevet på flukt, og kampene krever stadig flere sivile liv.

Torsdag ble det også klart at opprørerne har erobret politihovedkvarteret i provinshovedstaden Lashkar Gah i Helmand sør i landet. Regjeringsstyrkene er omringet, men håper fortsatt å beholde kontrollen over Lashkar Gah

Talibans suksess på slagmarken reiser spørsmål ved om opprørsbevegelsen vil slutte seg til fredssamtalene i Qatar som lenge har stått i stampe. De kan nå i stedet forsøke å gripe makten gjennom krigføring.

Et alternativ er at Afghanistan splittes opp i fraksjoner som kjemper mot hverandre, noe som skjedde etter at Sovjetunionen trakk seg ut i 1989.