Østerrike ønsker å stagge pandemien med vaksinetvang. Bildet er fra Wien 6. januar.

Østerrike vil innføre vaksinetvang fra februar

Vaksinering mot covid-19 blir påbudt i Østerrike fra begynnelsen av februar, ifølge et lovforslag fra regjeringen som ble publisert søndag.

Av Silje Lien Sveen og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forslaget er ventet å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen torsdag.

Påbudet vil gjelde for alle som har fylt 18 år. Opprinnelig ønsket regjeringen at det skulle gjelder for alle som har fylt 14 år.

I midten av mars vil myndighetene begynne med tilfeldige kontroller, blant annet ved hjelp av trafikkontroller, opplyser helseminister Wolfgang Mückstein søndag.

De som nekter å la seg vaksinere, risikerer en bot på mellom 600 og 3.600 euro.

Unntak gjelder for gravide og alle som ikke kan vaksineres av medisinske grunner. Alle som har blitt friske etter å ha vært koronasmittet, kan vente i 180 dager til de vaksinerer seg.

En vaksinemotstander under en demonstrasjon i Wien forrige helg.

Får tilsendt vaksinasjonsavtale

Ifølge ABC News, vil en kommisjon bestående av to medisinske og to juridiske eksperter, hver tredje måned rapportere til regjeringen om fremgangen i vaksinasjonen.

Dersom fremgangen ikke vurderes som tilstrekkelig av regjeringen, vil myndighetene sende påminnelser til personer som forblir uvaksinerte. Deretter kan folk få tilsendt en vaksinasjonsavtale og bøtelagt hvis de ikke holder den, ifølge kansler Karl Nehammer.

– Uten obligatorisk vaksinasjon, vil vi alltid ligge bak. Med dette vaksinemandatet vil vi lykkes med å oppnå disse viktige tilleggsprosentene i vaksinasjonsraten, sa landets helseminister Wolfgang Mueckstein.