Politiet i London skal etterforske «partygate»

LONDON/OSLO (VG) Flere sosiale sammenkomster i statsministerboligen og i regjeringsbygget som kan ha vært brudd på corona-tiltakene, skal etterforskes får VG bekreftet av politiet i London.

– Vi skal etterforske flere tilfeller. Noen av de samme tilfellene er også del av granskningen som byråkratiet nå utfører rundt disse sammenkomstene, men vi ser på dette fra ulike synsvinkler, forklarer en talsmann for London Metropolitan Police til VG.

Politimester Cressida Dick i London-politiet sier de forstår at folk er bekymret for det som har kommet frem.

– Jeg forstår så absolutt at det er en dypt offentlig bekymring rundt anklagene som har vært i media de siste ukene, sier i forbindelse med etterforskningen, sier hun.

London-politiet har altså iverksatt en etterforsking av et antall fester i Downing Street etter at de mottok informasjon fra Kabinettkontoret i Storbritannia. Det melder Sky News tirsdag formiddag.

Den britiske statsministeren Boris Johnson er under hardt press etter at det har kommet frem at han deltok på flere fester i 2020 og 2021, som overgikk antallsbegrensningene, under den strenge og første nedstengingsperioden av Storbritannia.

Flere medier omtaler nå sakskomplekset som «partygate».

Flere ber nå Johnson om å trekke seg som statsminister, men han har så langt ikke vist tegn til å gjøre dette.

Blant annet har flere av hans egne partikolleger i parlamentet sendt inn brev til den såkalte 1922-komiteen om at de vil stille et mistillitsforslag mot Johnson.

Samtidig har det kommet nye anklager om at innpiskere i Det konservative partiet har truet partikolleger som ønsker et mistillitsforslag om å stemme mot dette.

STOREHUND OG LILLEHUND: Statsminister Boris Johnson ser her ut til å ta lett på anklagene om at han er «Big Dog», ved å smile til fotografene på vei ut med sin lille hund Dilyn tidlig mandag i forrige uke.

– Dobbeltmoral

Vanlige folk i London, som selv måtte følge strenge tiltak, er forbannet på Johnson og andre politikere som har festet.

– De pålegger andre strenge tiltak, men følger dem ikke selv. Det er dobbeltmoral. Alle må jo følge reglene, sier bygningsarbeideren Peter til VG på gata i London.

– Vi har nettopp fått vite at statsministeren vil bli etterforsket av politiet. Hva synes du om det?

– Ja, og det er helt rett. De må holdes til ansvar. Mange vanlige folk er blitt straffet. Politikere står ikke over loven. De har bare makt fordi folket har gitt dem makt.

Den verste avsløringen er at Boris Johnson var med på en hagefest, der de inviterte ble bedt om å ta med sin egen alkohol, i statsministerboligen under den første nedstengingen i Storbritannia.

I tillegg skal rundt 30 rådgivere og embetsmenn ha samlet seg i Downing Street den 16. april i fjor – dagen før begravelsen til prins Philip. Johnson skal ikke ha vært til stede, ettersom han befant seg i statsministerens landsted i Buckinghamshire.

Johnson har beklaget, riktignok noe halvhjertet, deltagelse under hagefesten. Unnskyldningen kom heller ikke før et bilde fra festen fant sin vei til avisen The Guardian.

