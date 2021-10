PROTEST: Sivilsamfunnet i Sudan protesterer mot at generalene har overtatt makten i landet. Bildet er tatt på fredag.

Venter massedemonstrasjon i Sudan: − Vi holder oss innendørs

Det er ventet store demonstrasjoner i Sudan lørdag ettermiddag. – Vi holder oss innendørs nå og ligger lavt, sier Berte Marie Ulveseter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Berte Marie Ulveseter, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan, har militært kjøretøy 10–20 meter unna huset sitt. Demonstrasjonene skal starte rundt klokken 13.00 norsk tid. Når VG snakker med henne like før klokken 13.00 forteller hun at det er mange folk i gatene. Ulveseter befinner seg i Sudans hovedstad Khartoum.

SER SPERRINGER: Berte Marie Ulveseter er for tiden på jobb for Kirkens Nødhjelp i Khartoum. Bildet er tatt under et møte med VG i 2015.

– Det er mange sperringer i gatene. Mobilnett og internett er skrudd av så det er vanskelig å få oversikt over hva som skjer, sier hun.

Ulveseter har en norsk mobiltelefon som fortsatt fungerer i landet, men hun er ikke sikker på hvor lenge hun vil ha dekning på den.

Ikke helt oppdatert? Se VG forklarer: Militærkuppet i Sudan under.

Håper å samle en million mennesker

Nordmenn som er i Sudan har fått beskjed om å holde seg innendørs av, men Ulveseter kjenner mange sudanere som skal demonstrere.

Ulveseter har ikke oversikt over hvor mange som har samlet seg i gatene for å demonstrere. Hun sier at det er vanskelig å få informasjon fordi internett er nede, men hun får oppdateringer via radio.

Aktivister i Sudan håper å samle en million mennesker mot militæret.

– Vi vil ikke styres av militæret. Det er budskapet vårt. Militæret slår ned på oss på en blodig og urettferdig måte, og vi har forventninger om det som vil skje i gatene. Men vi er ikke redde lenger, sier menneskerettighetsaktivisten Tahani Abbas.

les også Marsjerer mot kuppforsøket i Sudan

Flere drepte

Minst åtte demonstranter er blitt drept, 170 såret, og flere pågrepet i trefninger mellom demonstranter og sikkerhetsstyrkene siden militærkuppet mandag. Militæret har brukt både tåregass, gummikuler, og skarp ammunisjon.

Amerikanske myndigheter mener det reelle dødstallet ligger mellom 20 og 30 demonstranter.

– Vi oppfordrer sikkerhetsstyrkene til å avstå fra all vold mot demonstranter og respektere borgernes rett til fredelige demonstrasjoner, sier en embetsmann i Washington.

Siden 2019 har Sudan blitt regjert av en felles militær og sivil regjering. Mandag ble den sivile statsministeren Abdalla Hamdok og andre ledende politikere pågrepet eller satt i husarrest under et kupp ledet av general Abdel Fattah al-Burhan.

Burhan påstår at kuppet handler om å «korrigere revolusjonens retning,» med henvisning til prosessen i landet etter at president Omar al-Bashir ble styrtet etter 30 år ved makten. Kuppmakernes plan er at Sudan skal styres av militæret og teknokrater fram til demokratiske valg holdes sommeren 2023.