I GLASGOW: Jonas Gahr Støre er på klimatoppmøtet sammen med sin klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap).

Støre i Glasgow: Ingen klimaplan uten karbonfangst og lagring

GLASGOW (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gir full støtte til Bellona-leder Frederic Hauge i miljøbevegelsens krangel om hvorvidt fangst og lagring av CO₂ er et gode eller ikke. Men Støre sier også at det må tas vanskelige klima-valg fremover.

– Det finnes ingen troverdig klimafremskriving som viser at det går en vei til målet, uten fangst, lagring og bruk av CO₂, sier Støre til VG.

Den ferske norske statsministeren er nå på plass på FNs klimatoppmøte i Glasgow. Mandag morgen har han lest VGs artikkel om den interne striden i klima- og miljøbevegelsen angående CCS, den internasjonale forkortelsen for karbonfangst og lagring,

– Jeg vil si meg enig med Frederic Hauge, sier Støre.

– Det er helt avgjørende å lykkes med det, og denne regjeringen er helt enig med Solberg-regjeringen i ønsket om at «Langskip» må lykkes. Arbeidet opp mot EU for å gjøre våre lagre tilgjengelig er en viktig strategi, sier han.

Det norske CO2-håndteringsprosjektet «Langskip» som Solberg-regjeringen lanserte høsten 2020, er beregnet å koste nærmere 20 milliarder kroner.

– Kan CCS-debatten ende som debatten om vindmøller på land, at motstanden blir for stor?

– Alle slike debatter må avveies. Hensyn må balanseres. På vei inn mot Glasgow fra flyplassen ser du disse fantastiske områdene for dyrehold, der du også ser vindmøllene som et nytt innslag. Skal vi lykkes med et fornybart samfunn, må vi stå i noen vanskelige diskusjoner. Å tro at de blir smertefrie, det er å tro feil, sier han.

Frykter fiasko

Støre kommer til et klimatoppmøte i Skottland hvor arrangøren, Storbritannias regjering, allerede frykter at man skal mislykkes.

Den britiske statsministeren Boris Johnson sier at det er 60 prosent sjanse for at klimatoppmøtet vil reise hjem om to uker med forpliktende planer for at 1,5 graders målet skal være innen rekkevidde.

40 prosent sjanse for at målet forsvinner ut av syne, altså.

Etter møtet mellom verdens 20 største økonomier i Roma i helgen, slo Johnson an en pessimistisk tone:

– Forpliktelsene så langt, er en dråpe i et hav som blir raskt varmere, sa den britiske statsministeren før han forlot Roma søndag kveld.

Fløy med FNs generalsekretær

– VI kommer hit med den holdningen at vi skal gjøre det vi kan, positivt, fra norsk side for at denne konferansen skal levere resultater. Det har jeg sagt både til Boris Johnson i dag tidlig, og til FNs generalsekretær António Guterres i går kveld, sier Støre.

Helt tilfeldig ble Støre sittende på samme rad og på et sete ved siden av FNs generalsekretær på flyet fra Amsterdam til Glasgow. Dermed fikk de en drøy time uforstyrret ved siden av hverandre.

Xi kommer ikke

I Glasgow skal det være over 100 stats- og regjeringssjefer. Men det mangler også toneangivende ledere som Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping.

Kina skal alene stå for om lag 30 prosent av de globale utslippene av klimagass. Landets uttalte plan å nå netto null utslipp innen 2060, men de må øke utslippene de neste 10 årene. FN har bedt landene om å halvere innen 2030.

I Roma var det klart at bare 12 av verdens 20 største land har forpliktet seg til netto null utslipp innen 2050, ifølge den britiske avisen The Guardian.

– Land som – Kina, India og Indonesia blir avgjørende for om vi når klimamålene, sier Støre til VG.

Han erkjenner at det er begrenset hva Norge kan utrette i Glasgow, men mener at regjeringens forhandlere har noen unike fortrinn:

– Norge har tross alt kjernekompetanse om fangst og lagring av CO₂, om blå hydrogen, om fast og flytende havvind, som kan være med å gjøre en forskjell også der, sier den norske statsministeren.

Politisk spill

Ifølge The Guardian blir Johnson beskyldt for internt politisk spill om klimatoppmøtet.

Labour beskylder den konservative britiske statsministeren for å legge en pessimistisk tone for å kunne presentere et middelmådig resultat om to uker, som en seier.

– At Boris Johnson spiller ned forventningene, er ikke uvanlig for et vertskap, sier Jonas Gahr Støre.