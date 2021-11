OVERLEVDE: Abrahaley Minasbo (22), som er fra Tigray, viser frem sårene fra machete-hugg som han sier ble utført en regjeringsvennlig milits inne på et tilfluktsenter den 9. november i fjor.

FN fordømmer «ekstrem brutalitet» i Tigray-konflikten

Partene i Etiopia-konflikten kan ha gjort seg skyldige i forbrytelser mot menneskeheten, ifølge en ny rapport fra FN og menneskerettighetsgrupper.

Av Stella Bugge og NTB

Publisert: Nå nettopp

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, krever at krigsforbrytere på begge sider blir stilt til ansvar.

– Tigray-konflikten har vært preget av ekstrem brutalitet, sier hun i en uttalelse.

– Alvoret i lovbruddene og overgrepene vi har dokumentert viser behovet for å holde forbrytere ansvarlige på begge sider, sier hun.

PÅ SYKEHUS: Haftom Gebretsadik (17) fra Freweini mistet den høyre hånden og fingre på den venstre, da hjemmet hans ble beskutt i mars. Her er han avbildet sittende på sengen i Ayder Referral Sykehuset i Tigray-provinsen nord i Etiopia den 6. mai i år.

Unntakstilstand

Rapporten, som dekker nesten hele den ett år lange konflikten mellom Tigray-styrkenes kamp mot det etiopiske militæret og deres allierte – styrker fra Amhara-regionen i Etiopia og nabolandet Eritrea, kommer dagen etter at Etiopia erklærte unntakstilstand.

Regjeringen har nå beordret innbyggerne til å forberede seg på å forsvare nabolagene sine.

Les også: Tigray-konflikten: Frykter hundretusener skal dø av sult

Ett år har gått siden Etiopias statsminister Abiy Ahmed sendte styrker til Tigray-regionen for å avvæpne Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og pågripe lederne deres.

Dette skjedde etter at regionen hadde trosset regjeringens forbud mot å holde valg, og TPLF-soldater hadde stormet hovedkvarteret til den etiopiske regjeringshærens nordkommando i regionhovedstaden Mekele.

Konflikten har siden spredt seg til naboregionene, og flere militsgrupper er nå involvert. Etiopia-eksperter tror TPLF snart vil innta hovedstaden Addis Abeba. Det kan skje innen «måneder, om ikke uker», sier Oromo-gruppen som har alliert seg med Tigray-opprørere.

Fakta om Tigray-konflikten * Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991. * TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018. * Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere. * TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september 2020 trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen. * I begynnelsen av november 2020 tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter. * Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember. * Det kom en rekke meldinger og rapporter om massakrer og massevoldtekter fra området. Flere TPLF-ledere ble også likvidert i tiden etter. * I slutten av juni gjenerobret TPLF regionhovedstaden Mekele, og den etiopiske regjeringen kunngjorde deretter våpenhvile. * Kampene har siden fortsatt og spredt seg til naboregionene Afar og Amhara, og TPLFs styrker nærmer seg nå hovedstaden Addis Abeba. * Ifølge FN trues minst 400.000 mennesker av sult i Tigray, der matlagrene gikk tomme i august. * Bare 14 prosent av nødhjelpsbehovet blir dekket ifølge FN, som anklager Abiys regjering for å ha innført en nødhjelpsblokade. Kilde: NTB Vis mer

Anklages for gjengvoldtekter

I den ferske rapporten anklages alle sidene i konflikten for tortur og drap på sivile, gjengvoldtekter og pågripelser basert på etnisitet, skriver Reuters.

Rapporten bygger på 269 intervjuer. Mange forteller detaljert om voldtekter og lemlestelser utført av eritreiske soldater på militærbaser.

SÅREDE FANGER: Her ankommer en lastebil Mekele rehabiliteringssenter i provinshovedstaden Mekele i Tigray med sårede etiopiske soldater som er tatt til fange. Bildet er tatt den 2. juli.

Eritrea har, ifølge rapporten, avslått å samarbeide med etterforskerne, men har tidligere nektet for at deres styrker står bak voldtekter til tross for omfattende dokumentasjon, deriblant fra Reuters.

Etiopia har opplyst at enkelte soldater er tiltalt for voldtekt og drap mens Amhara benekter overgrep, skriver nyhetsbyrået.

Det var ikke umiddelbart klart om funnene fra rapporten kan danne grunnlag for et søksmål siden hverken Etiopia eller Eritrea er medlemmer av Den internasjonale straffedomstolen som holder til i Haag i Nederland.

Rapporten anbefaler en mulig internasjonal juridisk gjennomgang, og sa at etiopiske undersøkelser var utilstrekkelige, ikke alltid i samsvar med internasjonale standarder og heller ikke alltid transparente.

Getachew Reda, en talsmann for Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), har tidligere benektet at tigrayanske styrker har begått overgrep, men sagt at noen tigrayanske grupper som har tatt loven i egne hender, kan ha begått brudd.

Ifølge den 100 sider lange rapporten skal eritreiske soldater ha drept rundt 100 sivile i byen Aksum mens etiopiske soldater skal ha dratt rundt 70 menn fra hjemmene deres og drept dem i tre landsbyer i det sørlige Tigray.

Tigrayanske styrker skal ha drept rundt 200 sivile Amharer i byen Mai Kadra, en forbrytelse som ble etterfulgt av hevndrap på tigrayanere utført av Amharer.

Ifølge rapporten ble etterforskerne hindret i sitt arbeid, særlig i områder kontrollert av Amharer, og at det var en del steder de ikke kunne dra på grunn av sikkerhetshensyn.