AKSJONERTE: To ble drept og 65 pågrepet under en større politiaksjon i Krugersdorp utenfor Johannesburg i Sør-Afrika.

Gjengvoldtekt ryster Sør-Afrika: 65 arrestert og to drept under politiaksjon

Væpnede menn skal ha overfalt modeller under musikkvideoinnspilling.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hendelsen ble bekreftet av det Sør-Afrikanske politiet fredag ettermiddag.

Politiet skriver i pressemeldingen at 22 personer torsdag spilte inn en musikkvideo i gruvebyen Krugersdorp, da de ble overfalt av en gruppe væpnende menn.

– De mistenkte beordret alle til å legge seg ned, og fortsatte med å voldta åtte av kvinnene og frarøvet alle eiendelene deres før de flyktet fra stedet, skriver politiet.

To drept

Politiet skal ha satt inn store ressurser i jakten på gjerningsmennene.

To mistenkte er skutt og drept, skriver politiet. 65 personer ble arrestert under aksjonen, hvorav én er sendt til sykehus med skuddskader.

Det yngste offeret, en 19 år gammel modell, skal ha blitt voldtatt av ti menn samtidig. Det hevder politiminister Bheki Cele, ifølge Lirandzu Themba, talsperson for det Sør-Afrikanske politidepartementet.

– Vi følger opp denne forferdelige hendelsen som skjedde. Samfunn over hele landet lever i frykt, bekymret for gangstervirksomhet, væpnede ran, voldtekt og drap, sier Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, ifølge avisen Sunday Times.

Skal ha beslaglagt eksplosiver

Themba skriver på Twitter at gjerningspersonene antas å være fra en gruppe som driver ulovlig gruvedrift i området.

Politiet skriver at de 65 pågrepne er mistenkt for overtredelse av utlendingsloven. Det er ikke meldt hvor mange av disse som også mistenkes for ran og voldtekt.

Tidligere fredag skrev Themba at politiet jaktet 20 gjerningspersoner.

Politiet etterforsker 32 tilfeller av voldtekt, samt en sak om væpnet ran. I tillegg skal to uregistrerte skytevåpen og eksplosiver blitt beslaglagt under aksjonen.