STREIK: SAS-fly står parkert på Oslo Lufthavn som følge av SAS-pilotenes streik.

Flyanalytiker: Knusende for SAS dersom det ikke blir enighet

Ingen enighet i SAS-forhandlingene vil være knusende for SAS, mener flyanalytiker, som tror på enighet mandag.

NTB

– Hvis ikke, vil det være knusende for SAS, som da må snu til plan C eller plan D. Da må man med stor sannsynlighet selge unna eiendeler for å få den nødvendige finansieringen til Chapter 11-prosessen og SAS Forward, sier Sydbank-analytiker Jacob Pedersen til Dagens Næringsliv.

SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs sa før forhandlingsstart at selskapet trolig er ferdig med forhandlingene dersom det ikke blir enighet mandag.

– Det høres ut som om dette er en måte å legge press på pilotene på, og for å få fortgang, sier Pedersen.

Det blir en løsning mandag, tror han.

– Jeg ville blitt veldig overrasket om de gikk hjem for å sove enda en gang. Jeg tror i dag er dagen, om det tar tre eller 30 timer til, så tror jeg det er høyst sannsynlig at de holder på nå til de finner en løsning, sier han.

På spørsmål om hva slags finansiering SAS kan komme til å få fra potensielle nye investorer eller långivere, er ikke analytikeren i tvil.

– Det vil være noe som er uten rente. SAS trenger pengene.