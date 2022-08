ENIGE I JUNI: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan godtok 28. juni i Madrid å slippe Sveriges statsminister Magdalena Andersson inn i Nato-varmen. Men Tyrkias parlament har ennå ikke godkjent medlemskapsavtalen.

Erdogan-rådgiver til VG: Sverige har ikke oppfylt Nato-avtalen

Tyrkia hevder at Sverige ikke har gjort nok for å imøtekomme tyrkernes krav. Nå advarer president Erdogans rådgiver: Fortsetter det slik, vil ikke Tyrkia slippe Sverige og Finland inn i Nato.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag møttes delegasjoner fra Finland, Sverige og Tyrkia sammen i Helsingfors for å følge opp avtalen de undertegnet i Madrid i juni.

Møtet er et forsøk på å løse de siste flokene slik at også Tyrkia gir sitt formelle ja til svensk og finsk medlemskap i Nato.

– Vi venter fortsatt på at Finland og Sverige skal innfri løftene de ga til oss i Madrid. Disse to landene har lovet ikke å støtte PKK, og å utlevere PKK-medlemmer til Tyrkia, men de har ikke gjort noe siden juni, sier Ilnur Cevik til VG.

Han har sittet som den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans rådgiver i en årrekke, og er en del av den innerste politiske kretsen i Ankara.

VG har forelagt uttalelsene fra rådgiveren for det svenske utenriksdepartementet, som fredag kveld ikke har svart.

PÅ INNSIDEN: Ilnur Cevik er seniorrådgiver til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Avtale i siste time

I timene før Nato-toppmøtet i Madrid i juni, inngikk de tre landene en avtale, etter at Tyrkia i flere uker hadde blokkert medlemskapsprosessen for Finland og Sverige.

Sverige og Finland lovet å ta en rask gjennomgang av Tyrkias krav om å få utlevert flere titalls personer som det tyrkiske regimet hevder er terrorister tilknyttet det kurdiske arbeiderpartiet PKK og Gülen-bevegelsen, som Ankara anklager for å ha stått bak det mislykkede kuppforsøket i 2016.

Svensk høyesterett har tidligere avvist en rekke utleveringskrav fra Tyrkia som grunnløse, da de har vært rettet mot journalister og andre som driver legitim menneskerettighetsaktivitet i Sverige.

Seks land gjenstår

Ifølge Nato’s egen oversikt har parlamentene i 24 av 30 medlemsland formelt godkjent medlemskapet for Sverige og Finland. De som gjenstår er Tyrkia, Tsjekkia, Portugal, Spania, Ungarn og Slovakia.

Når alle 30 landene har ratifisert medlemskapsavtalen, er de to landene fulle medlemmer og omfattes av Nato’s sikkerhetsgaranti. Men siden begynnelsen av juli har Sverige og Finland deltatt i alle møter på alle nivåer i alliansen.

AVTALE: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ble enige etter en lang møtedag i Madrid 28. juni.

Krever utleveringer

Tidligere i august besluttet den svenske regjeringen å utlevere en mann i 30-årene, som er tidligere straffedømt i Tyrkia for misbruk av bank- og kredittkort, og som satt varetektsfengslet i Sverige. Mannen sto på listen over de 33 personene Erdogan-regimet krever utlevert.

Dette er langt fra nok for å blidgjøre Tyrkia, ifølge presidentrådgiver Cevik.

– Han var bare en svindler, en vanlig kriminell. Han hadde ikke noe med PKK å gjøre. Det vi ber om, er at de utleverer terrorister, svarer Cevik, som i et tidligere VG-intervju har hevdet at «Sverige har rottet seg sammen med kurdiske terrorister».

Gir frist på én måned

– Hvis ikke Sverige og Finland oppfyller kravene, vil ikke det tyrkiske parlamentet kunne godkjenne deres medlemskap i Nato. Da betyr det at de ikke kan bli Nato-medlemmer. Punktum, sier Cevik.

– Hvor lang tid har Sverige og Finland på seg?

– Det tyrkiske parlamentet åpner 1. oktober, så de har omkring en måned på seg til å vise at de i det minste gjør noe. For det er et faktum at Sverige og Finland ikke har gjort noe, gjentar Cevik.

Seniorrådgiveren sier til VG at dette er den etablerte meningen hos president Erdogan og regjeringen.

SNART ALLIERTE? Partene samlet i Madrid. F.v.: Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu, Finlands utenriksminister Pekka Haavisto og Sveriges utenriksminister Ann Linde. Bak: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har beroliget Sverige og Finland om at Tyrkia neppe vil blokkere medlemskapet, men at det på samme tid er viktig å ivareta Tyrkias «sikkerhetshensyn».

Tyrkias kravliste er blitt tolket som et forhandlingsutspill av en rekke eksperter, der det antatte motivet skal være økt popularitet foran valget i Tyrkia neste år, kampflykjøp fra USA og en god relasjon til Russland.

Åpent sinn

Den tyrkiske presidentrådgiveren sier at han og de andre topprådgiverne diskuterte Nato-søknadene senest onsdag denne uken. En av dem var Ibrahim Kalin, Erdogans fremste utenrikspolitiske rådgiver.

Han ledet Tyrkias delegasjon til forhandlingene i Helsingfors.

– De diskuterer dette i Helsingfors nå, og de vil gå gjennom alle punktene i avtalen. Våre folk vil være tydelige på at Sverige og Finland ikke har gjort noe. Og hvis de ikke gjør noe, er det ikke mye vi kan gjøre her. Våre folk har reist til Finland med et åpent sinn, men de forventer i det minste noe i retur, sier Cevik.

– Hvis de viser en positiv fremgang, så vil vi vurdere å legge frem Nato-søknadene deres for avstemming i det tyrkiske parlamentet, avslutter Erdogans seniorrådgiver.

I Madrid ble landene enige om å etablere et eget forum for videre dialog og samarbeid seg imellom. Det er ventet at Helsingfors-møtet vil avklare hvordan de formelt og praktisk skal samarbeide videre.

Sverige har sendt statssekretær Oscar Stenström, som jobber for statsminister Magdalena Andersson, til møtet i Helsingfors. Den finske delegasjonen ledes av Jukka Salovaara, statssekretær i Utenriksdepartementet.

Nato-sjef Jens Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen var sentral i forhandlingene som leder fram til avtalen mellom landene i Madrid. Men Nato er ikke til stede under dagens møte, får VG opplyst.