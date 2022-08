Lake Mead: Ved vannreservatet Lake Mead, som ligger i statene Nevada og Arizona i USA, har det siden mai blitt funnet menneskelige levninger fem ganger.

USA: Menneskelige levninger fortsetter å dukke opp i innsjø

For femte gang siden mai har det blitt funnet menneskelige levninger i Lake Mead, som ligger i delstatene Arizona og Nevada i USA.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det skriver CNN.

Natt til tirsdag, norsk tid, ble nye funn av menneskelige skjelettrester gjort ved Swim Beach. Dette var tredje gangen i løpet av kort tid at myndighetene rapporterer om funn av levninger på stranden ved innsjøen Lake Mead.

Siden mai har det blitt funnet levninger også to andre steder ved innsjøen, som ligger i statene Nevada og Arizona.

Foreløpig er det uklart om de tre funnene ved stranden kommer fra samme person eller separate individer, melder TV-kanalen.

Funn nummer én ved Swim Beach ble gjort 25. juli, etterfulgt av funn nummer to den 6. august. Det tredje funnet denne uken.

Etterforskes som drap

Et av de to andre funnene ved innsjøen var en kropp med en skuddskade, funnet i en rustet tønne. Funnet av kroppen etterforskes nå som drap, sier myndighetene.

Kroppen ble funnet 1. mai, og personen skal trolig ha blitt skutt en gang mellom midten av 70-tallet og starten på 80-tallet, ifølge politiet og rettsmedisiner Melanie Rouse.

Bare en uke etter funnet av kroppen i tønnen, ble det funnet nye levninger. Rettsmedisiner Rouse har foreløpig anslått at levningene tilhører en mann som var mellom 23 og 38 år, forteller hun til CNN.

Forløpet og årsaken til også dette dødsfallet er uklart.

FUNNET I TØNNE: Bildet viser en rustet tønne av metall, liggende i nærheten av hvor en kropp ble funnet i en annen tønne. Lav vannstand har gjort at ulike gjenstander har kommet til overflaten.

Personens klær og sko bisto i å fastslå det mulige tidsrommet for dødsfallet, ettersom de var såpass godt bevarte at merkelappene var synlige. En del av årsaken til dette skal være at de har ligget i ferskvann, sier Jason Johansson i Las Vegas politiets drapsenhet til CNN, før det siste funnet ved Swim Beach.

– Hvis du tenker på alderen til vitner eller andre med forbindelse til denne saken, blir mange eldre for hver dag som går. De har nådd en slik alder at man må være bekymret – er de i det hele tatt i live? Jeg vil si at dette er vår største bekymring akkurat nå, sa Johansson før det nyeste funnet ble gjort.

Kartet viser innsjøen Lake Mead i Nevada og Arizona, like øst for Las Vegas:

Siden levningene, i alle fall noen av dem, har ligget i innsjøen i flere tiår er det vanskelig å gjennomføre DNA-prøver, ettersom nedbrytningsprosessene kan ha pågått i lang tid.

Tørke i USAs største vannreservat

Årsaken til av levningene dukker opp nå er den ekstreme tørken området har opplevd den siste tiden. Den har ført til at Lake Meads strandlinje har trukket seg langt tilbake, og vannstanden har sunket dramatisk.

Lake Mead, som er USAs største vannreservat, har fått sin vannstand redusert med 27 prosent grunnet tørken. De kan true vannforsyningen til millioner av mennesker i området.

Den lave vannstanden i innsjøen har også synliggjort flere andre ting, som tidligere lå under vann. Deriblant et fartøy fra 40-tallet:

1 / 3 KRIGSFARTØY: Et landingsfartøy, som tidligere lå neste 60 meter under vann, har blitt synlig på grunn av tørken, skriver AFP. PÅ HØYKANT: En annen båt har kommet til syne i Lake Mead. BADER I SOLEN: En tidligere sunket båt ligger på strandlinjen ved Lake Mead. forrige neste fullskjerm KRIGSFARTØY: Et landingsfartøy, som tidligere lå neste 60 meter under vann, har blitt synlig på grunn av tørken, skriver AFP.

