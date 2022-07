Lokalpolitikeren Aleksej Gorinov holder et skilt med teksten «Jeg er imot krig». Dette samtidig som han står i en russisk rettsal under en høring.

Dømt til syv års fengsel for Ukraina-kritikk

En russisk lokalpolitiker, som har uttalt seg kritisk om Russlands invasjon av Ukraina, ble fredag dømt til syv års fengsel for å ha spredd «feilinformasjon».

Lokalpolitikeren Aleksej Gorinov, som er medlem av lokalstyret i Krasnoselskij-distriktet i Moskva, fikk dommen basert på en uttalelse han kom med i rådet 15. mars, i forbindelse med en tegnekonkurranse for barn.

Han spurte blant annet hvordan de kunne snakke om tegnekonkurranser når «barn dør hver eneste dag».

Ifølge The Guardian sa han også at han mente at sivilsamfunnet burde stoppe krigen og at russiske soldater burde trekkes ut fra ukrainsk territorium.

Dommen er den første i sitt slag etter at en ny russisk lov om «bevisst spredning av feilinformasjon om Russlands hær» trådte i kraft.

