ØKNING: I Spania har smitten steget med tredve prosent den siste uken. Samtidig strømmer turister til landets mange strender.

Smitten stiger i flere ferieland: − Ny oppblomstring av pandemien

Midt i feriesesongen stiger smittetallene i flere land i Europa. Frankrike har registrert 880.000 nye smittede på en uke og munnbind bringes tilbake.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Flere land i Europa melder om økende smittetall – de siste to ukene har tre land registrert over én million smittetilfeller.

Flere av landene som har en stigende trend er også populære feriedestinasjoner blant nordmenn. Blant annet ser man at coronasmitten stiger i Frankrike, Italia, Spania, Hellas og Danmark.

Blir man smittet under ferien er det mest sannsynlig med omikron-variantene BA4 og BA5.

Det er delvis disse variantene som har skylden for smittebølgen, ifølge WHO.

FOLKSOMT: Folk – både med og uten masker – handler på et marked i Marseille tidligere denne uken.

Økende smitte

Smitteøkningen er så langt mest markant i Frankrike og Italia. I begge landene er det registret over én million smittetilfeller.

Smittetallene i Italia har vært økende de siste fem ukene, men nådde tirsdag en topp da de målte over 100.000 smittede. Sist tallet var så høyt var i februar i år.

Helsemyndighetene i Frankrike ser en lignende tendens og forventer nå 200.000 nye smittetilfeller – daglig. Midt i høysesongen.

– Spredningen av omikron-variantene BA4 og BA5, som nå dominerer, har ført til en ny oppblomstring av pandemien i hele landet.

Det sier Frankrikes helseminister i forbindelse med et ministerrådsmøte tidligere denne uken.

Mørketall

Dr. Michael Ryan i Verdens helseorganisasjon (WHO) sa onsdag at bølgen som rammer Europa nå, kan bli verre enn vi tror.

Han peker på at det nesten er «en kollaps i testing» som kan skjule den faktiske smittesituasjonen, ifølge The New York Times.

Han får støtte av professor David Spiegelhalter ved Cambridge-universitetet som har sagt at det trolig er mye underrapportering fordi det testes langt færre enn tidligere.

INGEN KRAV: De fleste landene i Europa har ingen krav til vaksinasjon eller negativ koronatest ved innreise.

Følge med på sykehusene

Samtidig har flere land opplevd en økning i sykehusinnleggelser.

Ifølge Spiegelhalter er det disse tallene man nå bør følge med på.

Og tallene er stigende i flere land.

Omkring 1000 personer legges inn på sykehus med coronasmitte hver dag i Frankrike, ifølge nyhetsbyrået AP. Mens de siste tallene fra britiske myndigheter viser drøyt 11.000 innlagte coronapasienter, mot omkring 20.000 under toppene i januar og april i år:

– Heldigvis er det ingen økning i antall på respirator. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er noen alvorlige tilfeller, sier han.

KONTROLL: På tross av høye smittetall er det ingen økning i antallet på respirator i Storbritannia. Det samme ser man i flere andre land.

Dropper restriksjoner

På tross av økende smittetall i flere europeiske land er restriksjonene mer eller mindre de samme.

I begynnelsen av juli gjenoppsto maskeanbefalingen i Frankrike, spesielt på kollektivtrafikk, der det er store folkemengder og på reise til ferie. Helseministeren i landet anbefaler også en boosterdose til de mest sårbare.

Men lenger vil de franske myndighetene ikke gå:

– Franskmenn er lei av restriksjoner, sa talsperson Olivia Gregoire for myndighetene tidligere denne uken til den franske kanalen BFMTV.

Kurven stiger også i Hellas, der det de siste ukene har blitt registrert i overkant av 200.000 nye smittede.

Likevel fjernet Hellas denne uken isolasjonskravet.

Det betyr at turister som blir smittet med corona ikke lenger må isolere seg, de er også unntatt karantenekravet på fem dager.

ÅPNER OPP: På tross av høye smittetall i Hellas, kan smittede turister bruke alle former for transport, så lenge de bruker munnbind.

Feriere som vanlig

Her i Skandinavia er smittetallene synkende, men sannsynligheten for å ta med seg corona hjem etter ferien er relativt høy, ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentell virologi ved Københavns Universitet.

– Reiser man til noen av turistmålene med mange mennesker, så vil man i prinsippet kunne ta med seg smitten hjem, spesielt hvis folk reiser til Frankrike, sier Allan Randrup Thomsen til danske TV2.

Om man kvier seg for å reise på ferie, burde man likevel senke skuldrene.

Thomsen mener man er mest eksponert for smitte under selve reisen.

– Det kan være vanskelig å unngå, men hvis man kjører selv, er man litt sikrere. Men man burde ikke droppe ferien av den grunn, sier han.

Fikk du med deg? Corona-politi vekket oppsikt i Shanghai: