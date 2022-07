SKREV UNDER: Dmitrij Medvedev og Jens Stoltenberg ute i båt i Barentshavet i 2013.

Etter Svalbard-bråket: Russland skal vurdere å bryte historisk avtale med Norge

Lederen i det russiske parlamentet har bedt utenrikskomiteen i Dumaen vurdere om Russland skal bryte den historiske avtalen med Norge om Barentshavet.

Det er nyhetsbyrået Tass som siterer Vjatsjeslav Volodin, som tilhører Putin-partiet Forente Russland og som altså har den tilsvarende posisjonen som den norske stortingspresidenten.

Ifølge Tass handler det om den såkalte delelinjeavtalen, som daværende statsminister Jens Stoltenberg og daværende president Dmitrij Medvedev ble enige om, og som også handler om samarbeid i Barentshavet og Polhavet.

Det vakte stor oppmerksomhet da det - etter 40 år med forhandlinger - kom til en historisk løsning om delelinjen i 2010.

Overenskomsten ble undertegnet av Norges daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Den trådte i kraft 7. juli 2011.

Det var Mikhail Matvejev fra kommunistpartiet som tok opp saken i parlamentet tirsdag. Norge og Russland delte omtrent likt det omstridte området i Barentshavet - et område på til sammen 175.000 kvadratkilometer - og som inneholder store fiskeforekomster.

– Hindrer

– Avtalen ble den gang begrunnet med at den ville ha en positiv påvirkning på internasjonal sikkerhet, godt naboskap og vennskap. I dag ser vi hvordan Norge hindrer sending av mat og last til våre bosetninger på Svalbard, sier Matvejev ifølge Tass.

Han sikter trolig til striden om leveranser av mat til russiske gruvearbeidere på Svalbard. En forsendelse som ble skulle sendes via Norge, ble stoppet på grensestasjonen Storskog. Utenriksminister Anniken Huitfeldt forklarte at det skyldes sanksjonene som er innført mot Russland. Russerne på sin side anklaget Norge for å ha brutt Svalbardtraktaten.

– Det kler dårlig et arktisk land som Norge å gjøre dette. Det er tøft å bo på Svalbard, og at Norge stikker kjepper i hjulene for det vanlige tilbudet til russiske bosetninger i Arktis, er ikke særlig bra, sa den russiske generalkonsulen på Svalbard, Sergej Gusjtsjin, til tv-kanalen Rossija-24, gjengitt av regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta.

– La oss be Leonid Slutskij (leder i utenrikskomiteen) se nærmere på dette, sier Volodin i parlamentet ifølge Tass.