UKRAINA-VENN: Gerald Stone (57) sier at han har solgt ammunisjon og våpentilbehør på markedet i Front Royal i mange, mange år.

Vil sende soldater til Ukraina: − Putin må stoppes

FRONT ROYAL (VG) Donald Trump var veldig opptatt av sitt gode forhold til Russlands president Vladimir Putin. Nå ber selv noen av hans ivrigste støttespillere om at USA sender soldater til Ukraina.

Hver helg står det rundt femti selgere bak værbitte bord på det slitne loppemarkedet i Front Royal i Virginia. De fleste støtter tidligere president Donald Trump.

Gerald Stone (57) fra nabobyen Winchester i Virginia legger ingenting imellom når han skal beskrive Russlands krig i Ukraina.

– Russland dreper barn og bomber sykehus. De begår krigsforbrytelser i Ukraina og Putin må stoppes, sier Stone engasjert til VG.

Veteranen tjenestegjorde for USA to ganger i Irak, en gang i Afghanistan. Til daglig jobber han som våpeninstruktør for Pentagon, men han selger våpentilbehør og ammunisjon på loppemarkedet i helgene.

Han støtter den republikanske senatoren Lindsey Graham, som har sagt at han håper noen «tar ut» Russlands president Vladimir Putin:

– USA bør sende inn amerikanske soldater til Ukraina. Og så håper jeg at noen i Russland gjør noe med Putin, sier Stone.

fullskjerm neste FLAGG: Loppemarkedet åpner klokken ni på lørdager og søndager. Konkurrentene er Amazon og de store varehusene i byen. 1 av 4 Foto: Thomas Nilsson / VG

USAs president Joe Biden fra Det demokratiske partiet sier at det er uaktuelt, fordi det kan føre til en direkte konfrontasjon med Russland.

Biden sier det vil føre til tredje verdenskrig.

– Putin hadde ikke turt å invadere Ukraina hvis Trump styrte. Det er jeg overbevist om, sier eieren av loppemarkedet, Linda Shade.

Ingen av Trump-supporterne i Front Royal har tro på Joe Biden. De er ikke alene om å tvile på presidenten:

I en meningsmåling utført for NBC News sier syv av ti amerikanere at de har liten tillit til at USAs president Joe Biden klarer å takle Ukraina-krigen på en god måte.

Donald Trump var på sin side som USAs president svært opptatt av sitt gode forhold til Russlands president Vladimir Putin – og har fortsatt å skryte av ham til dags dato.

GODT FORHOLD: Donald Trump skrøt av sitt gode forhold til Vladimir Putin som USAs president.

Russisk Trump-trøbbel

Etter et toppmøte med Vladimir Putin i Helsingfors i 2018 sa Trump at han stolte mer på Putin enn på USAs etterretning, som hadde konkludert med at Russland blandet seg inn i USAs presidentvalg i 2016.

– President Putin sier at det ikke var Russland. Jeg ser ingen grunn til hvorfor det skulle være slik, sa Trump.

Rett før Russlands invasjon av Ukraina sa Trump at det var «genialt» av Putin da han erklærte Donetsk og Luhansk for uavhengige såkalte folkerepublikker.

Men Trumps Putin-svermeri blir ikke varmt tatt imot i Virginia.

– Trump tok feil om Putin da han kalte ham genial for å erklære Donetsk og Luhansk for uavhengige. Det var ikke bra, sier Gerald Stone.

fullskjerm neste EIEREN: Linda Shade arvet farens loppemarked «Andrick's Front Royal Fleamarket» for nesten førti år siden. Nå driver hun det sammen med sønnen. 1 av 3 Foto: Thomas Nilsson / VG

I NBCs meningsmåling sier åtte av ti amerikanere at de er sterkt negative til Russlands president Vladimir Putin. Åtte prosent sier at de er negative, åtte prosent er nøytrale og 1 prosent positive.

I samme måling sier syv av ti amerikanere at de er positive eller svært positive til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Den tidligere forsikringsagenten John Lambert (79) forstår ikke at folk kan like Biden eller visepresident Kamala Harris, men han forstår heller ikke at noen kan støtte Putin.

Han spør om Norge er sosialistisk og sier at han er sterk tilhenger av kapitalismen.

– Putin prøver å gjenskape Sovjetunionen, sier han.

fullskjerm neste KAPITALIST: John Lambert (79) slapper av i solsteken og snakker mer enn gjerne om kapitalisme. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

Trebordene på loppemarkedet i Front Royal står i sterk kontrast til de pengesterke turistene fra Washington D.C. som kjører gjennom byen på vei til nasjonalparken Shenandoah.

Linda Shade anslår at rundt seksti prosent av selgerne sliter med å få endene til å møtes.

En eldre kvinne kommer tidlig om morgenen for å skaffe nok penger til å kjøpe drivstoff, mat og klær. Hun sitter i bagasjerommet i bilen, men ønsker ikke å være med på bilde.

Shade har drevet loppemarkedet i rundt førti år etter å ha arvet det fra sin far.

– En av selgerne mine er fra Ukraina. Det som skjer der nede er forferdelig. Men jeg har ikke fått tak i henne, sier hun.

fullskjerm neste SKEPTISK: Jason (51) er skeptisk både til det han kaller mainstream media og USAs linje i Ukraina-krigen. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

Frykter tredje verdenskrig

Blant Trump-supporterne i Front Royal er det ulike meninger om hvordan USA bør hjelpe Ukraina mot Russland.

De fleste sier at krigen ikke ville skjedd hvis Trump var president.

Enkelte mener republikanerne i Kongressen bør gå lenger enn de har gjort til nå. USA har sagt nei til bakkeinvasjon og flyforbudssone, men republikanerne mener Biden bør sende flere våpen.

En av dem som er mer skeptiske er Jason (51). Han sier at han ikke stoler på det han kaller mainstream-medier som CNN og New York Times og tror de amerikanske politikerne lyver.

– Men jeg er imot krigen. Det som skjer med de sivile der nede er forferdelig, sier han.

GUTTEN I RØYKEN: Fred Smith (27) griller store, saftige kjøttstykker som han selger fra parkeringsplassen i Front Royal.

Småbyen Front Royal har de siste førti årene blitt stadig mer republikansk i en stat som blir mer demokratisk.

Forrige valg stemte 66,5 prosent av velgerne i Warren County på president Donald Trump. Tilsvarende tall nasjonalt var 46,9 prosent og i Virginia stemte bare 44 prosent på Trump.

På en av parkeringsplassene står Fred Smith (27) i en voldsom røyksky og griller.

Han beskriver USAs dilemma slik:

– Jeg vet ikke så mye om politikk, men jeg vet at Putin ikke bør gjøre det han gjør. Vi kunne stoppet ham, men det ville startet tredje verdenskrig. Det bør vi ikke gjøre. Og vi har nok problemer å ordne i vårt eget land nå, sier Smith.