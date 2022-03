MOTTAK AV GASS: Bildet er fra Lubmin i det nordøstre Tyskland, der gassrørledningen fra Russland kommer i land.

Kreml truer Europa: − Ingen betaling, ingen gass

Mandag ble G7-landene enige om å nekte å betale russisk gass med rubler. Vladimir Putins talsmann truer med at Russland ikke vil levere gass til Europa.

Av Ole Kristian Strøm

Dmitrij Peskov uttaler ifølge Kommersant dette tirsdag. Han fastslår at Russland ikke kan drive med «veldedighet».

Russland har tidligere krevd at kjøperne må betale i rubler, noe G7-landene mandag ble enige om å si nei til.

– Betaling i rubler er ikke akseptabelt, og vi vil be selskapene som er påvirket av dette om at de ikke skal følge Putins krav, sier den tyske energiministeren Robert Habeck ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Ikke veldedighet

Nå slår altså russerne tilbake:

– Jeg vet ikke hva som vil skje når de avviser denne muligheten. Vi har definitivt ikke til hensikt å engasjere oss i veldedighet – å sende gass til Vest-Europa gratis. Ingen betaling – ingen gass, sier Putin-talsmann Peskov.

Det var Putin selv som i en TV-overført regjeringskonferanse sa at han hadde besluttet at alt salg av gass til land som ikke er «vennligsinnede», skal betales i russiske rubler.

Hvis vestlige importører må betale i rubler, så vil det fungere som indirekte støtte for rubelen, fordi kjøpere da vil måtte skaffe seg rubler for å kjøpe gass. Kursen på den russiske valutaen har falt kraftig etter at Vladimir Putin annonserte invasjonen i Ukraina.

– Ikke mellom land

– Det har vært en ganske unison respons fra EU-landene om at det verken er ønskelig eller i henhold til kontrakter å måtte betale i rubler, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets.

– Dette er ikke kontrakter mellom land, men mellom Gazprom og selskaper som kjøper denne gassen i Europa. Dette er selvfølgelig kontrakter som er strengt regulert både når det gjelder betalingsmåte og valuta. Det er umulig for meg å ha en sterk mening om det er mulig å gjøre endringer i kontraktene, sier Martinsen.

Han sier at markedet reagerte med at gassprisen gikk opp da Putin kom med sin trussel forrige uke. Dagens uttalelse fra Peskov har ikke ført til noen ytterligere prisøkning.

– Men gassprisen er allerede veldig høy. Markedet har priset inn en geopolitisk risiko, sier oljeanalytikeren.

Den russiske gassen er viktig både for Europa og for Russland.

EU er verdens største importør av gass – og 41 prosent av denne gassen kommer fra Russland. Særlig Tyskland og Italia er avhengig av russisk gass.

For Russland er inntektene fra salg av gass og olje veldig viktige.

Vanskelig å erstatte

Flere europeiske land sier at de vil gjøre seg mer uavhengig av gass fra Russland, men det er ikke lett:

– Det er vanskeligere å erstatte gass, fordi vi har disse store rørledningene som frakter russisk gass til Europa, sier analytiker innen energipolitikk, Ben McWilliams, til BBC.

EU-kommisjonen har lagt fram en plan for å gjøre Europa uavhengig fra russisk fossil energi i god tid før 2030, og starter med gass, i lys av Russlands invasjon av Ukraina, het det i en melding fra kommisjonen.