Mexicos høyesterett avkriminaliserer abort

Høyesterettsdommerne i Mexico vedtok enstemmig tirsdag at kriminaliseringen av abort i landet er grunnlovsstridig.

Av Henrik Røyne

Washington Post skriver at abort dermed har blitt avkriminalisert – attpåtil i landet som har verdens nest største katolske befolkning.

Forslaget som ble behandlet i høyesteretten gikk ut på å se på om hvorvidt loven som forbyr abort i delstaten i Coahuila er grunnlovsstridig. Det var en enstemmig høyesterett enige om, ifølge El Universal.

Avisen skriver at åtte av de totalt elleve høyesterettsdommerne på forhånd hadde varslet at de kom til å støtte forslaget.

Fra før er abort kun lovlig i fire av de 32 delstatene i Mexico. Etter høyesterettens avgjørelse vil det ikke lenger være kriminelt å ta abort i de øvrige delstatene – selv om dette ikke nødvendigvis medfører at det er legalisert.

DEMONSTRERER: Konservative demonstranter samlet seg utenfor høyesterettsbygningen i Mexico City for å vise motstand mot abortforslaget.

Ifølge Washington Post har en kvinnefrigjøringsbevegelse omsvøpt landet den siste tiden, og halvparten av de folkevalgte i Mexico er nå kvinner. Det betyr at saker som en mer liberal abortpolitikk har fått større medvind.

Det konservative partiet Acción Nacional har imidlertid uttrykt sterk misnøye over forslaget i forkant av høyesterettsavgjørelsen, skriver avisen.

Varierende lover

I dag er det kun fire land i Latin-Amerika som ifølge the Washington Post fører en liberal abortpolitikk: Argentina, Cuba, Uruguay og Gyana.

På den andre siden av spekteret finner man blant annet El Salvador, der kvinner kan bli dømt for drap og få lange fengselsstraffer dersom de tar abort. Totalt har seks av landene i Latin-Amerika totalforbud.

Like over på den andre siden av grensen til USA innførte delstaten Texas et nytt sett med strenge abortlover i forrige uke. De medfører blant annet at abort er forbudt etter svangerskap på seks uker.

I tillegg kan borgere i Texas føre sivile søksmål mot alle som er involvert i å hjelpe noen med å ta abort etter fristen. Disse belønnes med penger – om de vinner fram med søksmålet, kan de få 10.000 dollar og saksomkostningene dekket.