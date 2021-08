STOR REKKEVIDDE: Bildet viser røyken etter eksplosjonene på flyplassen i Kabul torsdag kveld.

Prøver å evakuere fra Kabul: − Jeg hadde godtatt å bli skutt

En norsk statsborger i 20-årene hadde vært midt oppi kaoset ved Kabuls flyplass hvis ikke UD hadde bedt ham holde seg unna. Han gir imidlertid ikke opp evakueringsforsøkene.

Publisert: Nå nettopp

Han vil prøve å evakuere igjen, selv om han forteller at Taliban har truet med å skyte ham under tidligere forsøk.

VG har vært i kontakt med flere nordmenn som forteller om en fortvilt situasjon i Kabul etter at Taliban tok over den afghanske hovedstaden.

En av de norske statsborgerne som er igjen i Kabul, er mannen i 20-årene. Han forteller til VG at han har prøvd å evakuere tolv ganger siden Taliban tok over makten, og at han hadde planer om å gjøre enda et forsøk torsdag kveld – da flyplassen ble utsatt for et terrorangrep.

En selvmordsbomber angrep en av inngangsportene til Hamid Karzai-flyplassen – Abbey Gate – hvor desperate mennesker sto i kø for å få et fly ut.

– Jeg er veldig heldig siden familien min nektet meg å dra, sier han.

MANGE SKADEDE: En ambulanse kjører en mann til sykehus etter de to eksplosjonene ved flyplassen i Kabul torsdag.

UD sendte ut advarsel til de som har registrert at de befinner seg i Afghanistan torsdag formiddag. Derfor tillot ikke mannens familie et nytt evakueringsforsøk.

VG kjenner mannens identitet, men velger å omtale ham anonymt av sikkerhetshensyn.

– Jeg er glad jeg ikke dro. Det hadde gått riktig ille, sier mannen til VG.



Like etter angrepet holdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide pressekonferanse der hun fortalte at norske myndigheter stanser evakueringene og ikke lenger kan hjelpe norske borgere ut av landet.

– Vi avslutter ikke arbeidet, men det er helt urealistisk nå å skulle gi et håp om at det finnes en rask løsning for de som ikke kommer seg ut, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

les også UDs mann på innsiden i Kabul: Slik fikk de evakuert mer enn 1100 personer

– Hadde godtatt å bli skutt

Utenriksministeren påpekte torsdag at de siden mars 2018 har frarådet reise eller opphold i Afghanistan, og at flyplassen var den eneste trygge veien ut.

– Det er ekstremt mange dilemmaer som møter oss i den situasjonen vi nå står i. Vi har også et ansvar for at norske borgere ikke tar seg til en flyplass som er stengt uten mulighet til å komme seg ut, sa utenriksministeren.

Dette sa statsminister Erna Solberg om terrorangrepet:

Mannen i 20-årene sier han har familiemedlemmer som har jobbet i det afghanske militæret og mener setter han og hans familie i en farlig situasjon. Derfor kommer han ikke til å slutte med evakueringsforsøkene.

– Jeg hadde godtatt å bli skutt eller slått om jeg visste at jeg og familien min kunne komme seg ut, sier han.

– Men nå kommer man seg ikke frem til porten inn på flyplassen engang, fortsetter han.

– Håpløs situasjon

Mannen forteller til VG at de siste evakueringsforsøkene har vært både skremmende og potensielt farlige.

– Den siste gangen prøvde jeg å komme meg gjennom en av veisperringene og viste frem det norske passet mitt. En av mennene fra Taliban-styrkene kastet vekk passet, pekte på meg med våpenet sitt og truet med å skyte meg om jeg ikke dro, forteller han.

les også USA bekrefter angrep mot bil i Kabul – sier de eliminerte IS-trussel

Han har kontaktet UD mange ganger, men det har foreløpig vært til liten nytte, sier han.

Etter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide torsdag fortalte at norske myndigheter ikke lenger har anledning til å tilby assistert utreise, og sa flyplassens porter er stengt, er mannen enda mer bekymret.

– Jeg har prøvd å kontakte flere andre land som fortsatt evakuerer, men de har fullt opp med sine egne. Det er en håpløs situasjon, sier han.

– Hverken jeg eller familien min kan bli her. Vi har ingen inntekt og vi må leve i skjul. Vi bytter bosted hver dag. Så om vi ikke får hjelp må vi prøve å komme oss ut via Pakistan.