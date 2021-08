NEW ORLEANS: Huset til Dartanian Stovall kollapset i løpet av natten da Ida raste som verst. De materielle skadene i delstaten er store og alle store forsyningslinjer med elektrisitet er brutt.

Orkanen Ida: Over en million mennesker uten strøm

De materielle skadene er store og mange personer er savnet. Louisiana-guvernøren bekrefter at en person er omkommet og at dødstallene forventes å stige.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Nå er Ida nedgradert til tropisk storm, men da Ida traff land søndag ettermiddag hadde orkanen en styrke på kategori 4.

Det innebærer en vindstyrke på mellom 209 og 251 km/t, og er den femte kraftigste orkanen USA har sett noensinne.

Louisianas guvernør, John Bel Edwards, sier til MSNBC mandag at søk- og redningsarbeid pågår og at han forventer at dødstallene stiger utover dagen.

Så langt er en person omkommet, bekrefter han i samme intervju.

Sheriffen i Ascension fylke skriver at en person i Baton Rouge-forstaden Prairieville døde etter at et tre veltet, melder NTB.

Store strømbrudd

Over en million innbyggere har mistet strømmen i Louisiana og Mississippi etter orkanens herjinger, ifølge overvåkningstjenesten Poweroutage.

– Nesten hele sørøstlige del av Louisiana er uten strøm. Alle de åtte større strømlinjene som forsyner New Orleans med elektrisitet har brutt sammen, sier guvernør John Bel Edwards.

VELTET: Flere steder må bilistene styre unna strømmaster som har veltet.

I de hardest rammede områdene kan de ta flere uker før strømmen er tilbake, ifølge energiselskapet Entergy.

New Orleans' nesten 400.000 innbyggere er etter strømbruddet enda mer utsatt for flom, samtidig som de står uten aircondition i høye sommertemperaturer.

Også mobilnettet er nede, og selv guvernørens kontor er uten forbindelse, skriver NTB.

Evakuerte innbyggere i New Orleans oppfordres av byens beredskapstropp til å ikke vende tilbake til hjemmene sine inntil videre.

Oversvømmelser

Det er meldt om store vannmengder og skader på hus og infrastruktur lenger sør i delstaten, der orkanen først traff land. Noen lave øyer ble helt oversvømt, og mange mennesker er isolert.

Myndighetene har ikke hørt fra cirka 40 mennesker på øya Grand Isle, der orkanen først traff land, siden søndag ettermiddag.

Mange mennesker som sitter isolert på hustak eller på loft i Louisiana og Mississippi har varslet via sosiale medier hvor de er. 195 kjøretøyer, 73 redningsbåter og 34 helikoptre er satt inn i letingen, skriver NTB.

HØYT: Den høye vannstanden har gjort deler av Louisiana ufremkommelig.

Etter noen timer ble Ida nedjustert til kategori 2 mens den beveget seg innover land. Områdene som ble hardest rammet, rommer blant annet petrokjemiske anlegg, oljeraffinerier, viktige havner og to atomkraftverk.

KRISE: Joe Biden orienterer om regjeringens tiltak i redningsarbeidet etter Ida.

Mandag ettermiddag holdt Joe Biden pressekonferanse om Ida fra Det hvite hus.

– Vi vet at orkanen Ida hadde potensial til å forårsake massive ødeleggelser, og det er akkurat hva som har skjedd, sier han.

Ifølge Biden er 5000 medlemmer av Nasjonalgarden satt inn for å hjelpe til med redningsarbeidet.

Regjeringen bruker droner og satellitter for å overvåke skadene på strømnettet i samarbeid med de private strømleverandørene.

– Vi gjør alt vi kan for å redusere tiden det vil ta for å få strømmen tilbake for alle i regionen, sier Biden.