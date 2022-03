STØTTER BIDEN: Nancy Pelosi på vei ut fra kontoret sitt i kongressbygningen i Washington D.C.

Nancy Pelosi til VG: − Vi vil gjøre det som er best for Ukraina

CAPITOL HILL (VG) Dag for dag, time for time diskuterer kongresspolitikerne nå hva mer som kan gjøres for Ukraina. Nancy Pelosi bekrefter overfor VG at hun åpner for å gjøre mer – også militært.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler onsdag til både Senatet og Representantenes hus i Kongressen.

Til VG sier lederen for huset, speaker Nancy Pelosi, at det er et stort tverrpolitisk ønske i USA om å hjelpe ukrainerne.

President Joe Biden har så langt sagt nei til Ukrainas ønske om å få MIG-jagerfly fra Polen, sendt via amerikanske luftbaser i Europa.

Pelosi sier at diskusjonen om militær assistanse foregår for fullt.

– Bør USA sende MIG-kampfly til Ukraina?

– Vi har en løpende diskusjon om hvilken militær assistanse vi bør sende til Ukraina. Det er ganske mye entusiasme i kongressen for å hjelpe Ukraina. Vi vil gjøre det som er best for dem, sier Pelosi til VG.

USA har sendt store mengder anti-tank og luftvernraketter til ukrainerne, som kjemper mot Russlands invasjon på nittende døgnet.

USA vedtok denne uken å bruke nye 13,9 milliarder dollar på hjelp til Ukraina.

STØTTER UKRAINA: Nancy Pelosi er kjent for store pins og hadde tirsdag på en pin med det ukrainske flagget.

Pelosi møtte tirsdag VG på vei til en pressekonferanse om likelønn. På jakken hadde hun en stor pin med ukrainsk flagg.

Den mektige demokraten sier at amerikanerne nå må høre nøye på Zelensky.

USA advarte mandag kineserne mot å bryte sanksjonene mot Russland i et «intenst» syv timer langt møte. Bidens pressesekretær Jen Psaki sa at kinesisk hjelp vil få «store konsekvenser».

– Hva bør USA gjøre hvis Kina bryter sanksjonene mot Russland?

– Nå bør vi først bare høre på hva Ukrainas president sier i morgen. Vi gleder oss veldig til dette og det er der vi er nå. Presidenten av Ukraina snakker til begge husene i Kongressen, sier Pelosi til VG.

PRESSER BIDEN: Mitch McConnell ga klar beskjed til Biden om å gjøre mer for å støtte Ukraina da han møtte pressen tirsdag. Roy Blunt til venstre.

Klager på Biden

Lederen for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, sier på en pressekonferanse at Biden prøver å unngå alle ting som faktisk kan hjelpe ukrainerne.

– For meg ser det ut som presidenten tror at alle forsøk på å hjelpe ukrainerne vil provosere russerne. Provokasjonen har allerede skjedd. Det er krig, sier McConnell.

Han sier at grensen går ved å sende amerikanske tropper til Ukraina, men han er for å sende MIG-jagerfly og luftvernutstyr.

– Jeg har ikke møtt noen i Senatet som ikke vil sende inn MIG-fly. Det handler om hvordan vi gjør det, sier han.

DRONEMANN: Roy Blunt tok seg tid til spørsmål mens han gikk fra pressekonferansen utenfor Senatet.

– Send droner

Republikaneren Roy Blunt fra Missouri sier til VG at USA bør hjelpe østeuropeiske Nato-land som vil gjøre mer for ukrainerne, ikke hindre dem som han mener Biden har gjort.

– Hva slags våpen bør USA sende til Ukraina?

– La oss se hva de mener de trenger, men jeg synes at våre militære ledere er de beste til å bestemme akkurat hva slags våpen vi skal sende. Jeg kommer i stor grad til å legge deres anbefalinger til grunn, sier han og legger til:

– Men vi vet at dronene er veldig effektive, om de kommer fra Tyrkia, Israel eller USA. De er ganske enkle å få inn i landet uten å gjøre det på en måte som kan øke faren for direkte konflikt med Russland, sier han.

LIKELØNN: Nancy Pelosi holdt tirsdag pressekonferanse om likelønn. Den fikk betydelig mindre oppmerksomhet enn republikanernes pressekonferanse om Ukraina.

– Bekymret for Kina

Senioranalyst Eugene Chausovsky fra tenketanken New Lines Institute i Washington DC er ekspert på Russland, Kina og Eurasia og foreleser på diplomatskolen til USAs utenriksdepartement.

– USAs største bekymring er at Kina ikke skal fungere som en sikkerhetsventil for Russland under sanksjonene, sier Chausovsky til VG.

Han sier at Kina kan gi russerne en mulighet til å omgå eller til en viss grad unngå vestlige sanksjoner.

Men de vil kun gjør det så lenge det er i deres interesse:

– Kinas bekymring er at sanksjonene i økende grad kan ramme Kina, spesielt hvis støtten til Russland økes, sier han.

EKSPERT: Eugene Chausovsky underviser ved U.S. Department of State’s Foreign Service Institute og er senioranalytiker og programsjef ved tenketanken New Lines Institute i Washington D.C.

Frykter bensinprisene

Chausovsky sier at svermeriet overfor Vladimir Putin og Russland i stor grad forduftet med krigsutbruddet, men at det finnes i marginale deler av det republikanske partiet fremdeles.

– USAs støtte til Ukraina har vært tverrpolitisk og kongressen har støttet tiltakene tatt av Biden. Enkelte har til og med presset på for enda sterkere grep, inkludert en no fly-sone over Ukraina, sier han.

Mitch McConnell slår tirsdag hardt tilbake mot Bidens forsøk på å gi Putin alene skylden for økte bensinpriser, og viser til at prisene begynte å øke før krigsutbruddet.

– Bensinprisene øker allerede. Dette er noe Biden må tenke på, sier Chausovsky.

MEKTIG DEMOKRAT: Speaker Nancy Pelosi møter VG på vei til en pressekonferanse om likelønn. Hun sier at hun vil lytte nøye til Ukrainas president i morgen.

Men å skulle sanksjonere Kina, hvis de bryter sanksjonene mot Russland, sitter trolig lenger inne for både USA og Europa, fordi de utgjør en større del av verdensøkonomien og vil ramme vesten hardere.

– Om det kommer sanksjoner kommer an på i hvilken grad Kina vil støtte Russland, utover retorisk støtte. Vi ser nå et ekstremt scenario i vestlige sanksjoner overfor Russland med banksanksjoner og stenging av Swift-tilganger, sier Chausovsky.

– Dette er et signal på hva Kina potensielt kan vente seg, sier han.

Han understreker at det er en av årsakene til at USA er så tydelige i sine advarsler til Kina på et tidlig stadium.

– Spørsmålet er om de kan gå like langt som de har gått med Russland nå. Det er noe tvil. Det er derfor disse sterke signalene kommer nå, sier han.

