ENIGHET: Nato-sjef Jens Stoltenberg i Brussel 16. mars.

Varsler opprustning i Nato

BRUSSEL (VG) Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier at Nato skal utarbeide forslag om hvordan de i enda større grad kan styrke forsvaret av medlemslandene.

Publisert: Nå nettopp

Forsvarsministerne i Nato har sittet sammen i møter hele onsdag. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier til VG etter møtet at det er enighet om å ruste opp ytterligere.

– Det er nå gjort beslutning om at Natos militære rådgivere frem til møtet i juni skal utarbeide forslag om hvordan Nato i enda større grad kan styrke forsvaret av medlemslandene, sier Enoksen, og trekker fram at dette vil innebære nye investeringer og styrker.

– Det kan bety at Norge må vær forberedt på å delta enda mer enn det vi gjør i Litauen i dag for eksempel, men også at vi må ta et større ansvar hjemme, med å legge til rette for mottak av allierte styrker og styrke vårt eget forsvar, sier Enoksen.

I mai i fjor begynte allierte Nato-land å gjøre regelmessige anløp med atomdrevne ubåter i Tromsø, og dermed flyttet Nato sin aktivitet seg i Norge enda lengre nord.

Enoksen varslet til VG tidligere onsdag at regjeringen allerede fredag vil komme med en plan for styrking av forsvaret.

MØTE: Forsvarsministerne i Nato har sittet sammen i møter hele onsdag. Her tar de et gruppebilde.

– Krevende periode

Enoksen pendler til Andøya hvor han bor, men har fortalt at han ikke har kommet seg hjem i helgene på grunn av jobbing med krigen.

– Det er jo ingen tvil om at det er krevende å være forsvarsminister i denne perioden. Det har vært krevende siden situasjonen endrer seg raskt og det må tas beslutninger raskt.

– Det har både regjeringen vært i stand til og embetsverket i de ulike departementene vært i stand til. De har lagt frem beslutningsgrunnlag på en veldig god måte, effektivt og raskt.

Han peker på at det fremover vil bli en stor oppgave å håndtere flyktningene fra krigen i Europa.

– Det er klart at noe vi står i nå nasjonalt er flyktningsituasjonen som er dramatisk i hele Europa. Polen har tatt i mot 1,9 millioner flyktninger på et par uker. Det er ufattelig imponerende at man har klart det på en så godt måte, sier han, og legger til at resten av Europa - inklusiv Norge - også må være beredt på å ta imot en større andel flyktninger.