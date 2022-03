I SAMTALER: Fire ukrainske og fem russiske representanter ved forhandlingsbordet i Hviterussland mandag. Blant dem var Ukrainas forsvarsminister, Oleksij Reznikov (andre t.v.), den russiske juniorforsvarsministeren, Alexander Fomin (andre t.h.), og juniorutenriksminister Andrej Rudenko (t. h) 7. mars.

Hevder det er betydelige fremskritt i forhandlingene mellom Ukraina og Russland

Et russisk delegasjonsmedlem, Leonid Slutskij, sier ifølge russiske RIA at det har vært betydelig fremgang i forhandlingsprosessen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Samtidig sier Ukrainas presidentrådgiver Mykhailo Podolja – som også er medlem av landets forhandlingsdelegasjon – sier at forhandlingene er blitt mer konstruktive.

– Vi gir ingen innrømmelser på prinsipielt grunnlag på noe område. Det forstår Russland nå, og Russland har begynt å snakke mer konstruktivt. Jeg tror vi kan få noen resultater i løpet av noen dager, sier han på et videoopptak, ifølge The Guardian.

«Vil redde mange mennesker»

USAs viseutenriksminister Wendy R. Sherman sier til Fox News at russiske diplomater har begynt å vise vilje til å ha «reelle, seriøse forhandlinger» for å få slutt på krigen i Ukraina, delvis på grunn av de knusende sanksjonene som ble pålagt Russlands økonomi.

Kan bli ny runde med forhandlinger

Moskva og Kyiv jobber videre med forhandlingene seg imellom, sa president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mikhail Podoljak til den russiske avisen Kommersant søndag morgen.

Ifølge Podoljak hadde partene begynt å utarbeide avtaler, men detaljene i disse avtalene er ikke kjent.

– Så snart gjensidige juridiske dokumenter er utarbeidet, vil det bli satt opp et møte – den fjerde forhandlingsrunden. Det kan bli i morgen eller i overmorgen. Det er nok ikke nødvendig at vi bare fortsetter med samtaler. Vi har diskutert alle problemene, og nå prøver vi å utarbeide dette til juridiske avtaler, sier Podoljak til avisen.

Oppfordret til våpenhvile

Så langt har partene hatt tre runder med forhandlinger i Hviterussland, den siste på mandag for en uke siden.

Forhandlingene har først og fremst dreid seg om humanitære saker og har hittil resultert i åpning av enkelte korridorer for sivile på flukt fra kampene.

Lørdag sa Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz sa etter en samtale med president Vladimir Putin at han ikke syntes innstilt på å stanse krigen.

