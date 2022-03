ENDRING: Haga Gréta (21) og Kuczogi Zsofia (21) sier de ikke frykter Russland så lenge Ungarn er en del av NATO – men de frykter at Ungarn skal bli som Russland.

Vil ha retningsvalg i Ungarn: − Orbán er Putins hund

BUDAPEST (VG) Russlands invasjon av Ukraina henger over valget i Ungarn. Både de som marsjerer for og de som marsjerer mot regjeringen, mener de er for fred.

– Dette er det minste vi kan gjøre i solidaritet med ukrainerne: Å stå opp mot diktatur, som er veldig farlig for europeiske nasjoner. Viktor Orban har en tragisk politisk ideologi og vil i for stor grad være del av det russiske imperiet i stedet for EU. Det er veldig farlig for europeiske nasjoner og europeisk kultur, det er derfor jeg er her, sier Andreas Sursnti (70) til VG.

Gatene i sentrum av Ungarns hovedstad har tirsdag kveld gradvis fylt seg opp med mennesker. I folkemengden Sursnti kommer sammen med, bærer mange blå bånd rundt armene. Det er symbolet på opposisjonspartiene som har samlet seg i et forsøk på å ta makten fra Viktor Orban, som i praksis styrer Ungarn eneveldig i dag, i parlamentsvalget som avholdes 3. april.

På et busstopp like ved har plakater med Orbáns bilde og slagord blitt tagget ned med «mini-Putin». Flere av de som støtter opposisjonen snakker om at dette vil være et valg mellom øst og vest.

– Han er Putins hund, sier Haga Gréta (21) til VG.

– Vi har fått nok av Orbán, han er en diktator som er anti-LHBTQ, tar bort folks rettigheter og ikke støtter lærerne, legger hun til.

Den 15. marsj er en nasjonal helligdag i Ungarn til minne om revolusjonen i 1848. Denne tirsdagen holdes det også store markeringer til støtte for både Orbán og for opposisjonskandidaten Marki-Zay. Markeringene holdes på hver sin side av elven Donau som deler byen i to.

Flytter hvis Orbán vinner

Orbán har tidligere kommet på kant med EU og fått et godt forhold til Russland. Bare uker før Russlands invasjon av Ukraina møtte han Putin for å diskutere den eskalerte spenningen.

Da krigen i Ukraina brøt ut lot han først være å nevne Russland direkte, men kom etter hvert også med kritikk av den russiske presidenten. Nå har et av de viktigste budskapene til regjeringspartiet i valgkampen blitt at Ungarn må holde seg utenfor denne krigen for å sørge for stabilitet og fred for det ungarske folk.

Balazs Simon (30), som har tatt en pause i en trappeoppgang langs veien, mener dette er bare tull. Med seg har han et skilt med den russiske presidentens ansikt strøket over.

– Jeg tror ikke Orbán vet helt hva han skal gjøre. Han vil beholde støtten hos det ungarske folk og snakker positivt om de som hjelper flyktningene. Men det er ikke riktig – han driter i Ukraina. Han vil være mektig internasjonalt, sier han.

– Det er egentlig ganske ironisk – da vi var små var Orbán opptatt av sosialistene, hvor dårlig det var før 1956 og å være fri fra Russland. Nå bygger han seg nærmere Putin, legger han til.

BEKYMRET: Kjæresteparet Balazs Simon (30) og Marcell Tóth (30) er redd Orbán vil slå enda hardere ned på LHBTQ, som han har gått hardt mot i valgkampen.

For Balazs handler retningsvalget om mer: Ved siden av seg i trappen har han kjæresten Marcell Tóth (30). Hvis Orbán, som har innskrenket minoriteters rettigheter kraftig, vinner valget igjen vil de flytte.

– Det føles som om vi er i Tyskland i 1930. Vi er alle redde for at det samme som skjer i Russland skal skje her. Hvis vi blir ulovlige, hva skal vi da gjøre? spør han.

– Orban vil gå i samme retning som Putin. Han er illiberal, og vil ikke ha pressefrihet eller ytringsfrihet. Alt jeg kan si er at vi de siste 12 årene har vært ganske desperate for å bli kvitt denne regjeringen, og at vi føler med det ukrainske folk.

Vil holde seg utenfor

Langt fra alle ungarere er enige med de som vil kutte ut flere av båndene til Russland og Putin, og knytte seg nærmere Europa.

Støttespillere av Orbán og partiet Fidez’ har samme tirsdag ettermiddag gått i tog gjennom gatene i det som kalles fredsmarsjen, som arrangeres i forbindelse med nasjonaldagen. Marsjen ender opp der statsministeren holder sitt valgarrangement.

Flere har reist inn fra landsbyene utenfor Budapest. De VG snakker med sier det nå er viktig å støtte opp om fred i Ukraina – men at situasjonen heller ikke er svart hvitt. En av dem er Zoltan Fiscor (48).

– Vi vil holde oss utenfor dette, og Fidez står på den siden av det, sier han.

– Det er ikke så enkelt som at onde Russland angrep stakkars Ukraina. Russland vil beskytte seg fra at NATO sprer seg.

Miklos Farkas (74), som følger med på marsjen fra sidelinjen, er på sin side bekymret for at Ungarn ikke kan klare å holde seg unna krigen. Han peker på at Russland for få dager siden bombet en militærbase vest i Ukraina, der de hevdet at vestlig militært utstyr blir sendt inn.

– De landene som sender våpen eskalerer det, sier han.

KOMPLISERT: Zoltan Fiscor tilbringer nasjonaldagen med familien på fredsmarsjen. Han mener Fidez’ håndterer krigen bra ved å ikke blande seg for mye inn.

Fajd Judit og Elekes Eryserbet har stilt seg opp foran fredsmarsjen med store ungarske flagg, og ungarske sløyfer på jakkene. De sier også at de er mot krigen og Russland – men de sier samtidig at Russland kan ha forhindret en mer alvorlig situasjon, fordi Ukraina har biologiske og kjemiske våpen.

Russland har påstått at Ukraina har forsøkt å skaffe seg biologiske våpen i samarbeid med USA, noe som har blitt avvist som løgner og desinformasjon av blant annet USA.

De to kvinnene sier de ikke frykter at noe vil eskalere til Ungarn med dagens regjering. Men Eryserbet sier hun frykter hva som vil skje om opposisjonen vinner.

– De vil være en del av en stor europeisk identitet, sier hun, og ønsker ikke å utdype.