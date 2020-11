FAMILIE: Michelle Obama med barna Malia og Sasha, og ektemannen Barack Obama i Det hvite hus. Foto: Pete Souza

Michelle Obama: − Dette er ingen lek

Den tidligere førstedamen kommer med sin hardeste kritikk av president Donald Trump så langt.

I et innlegg på Instagram kritiserer tidligere førstedame Michelle Obama måten president Donald Trump håndterer valgtapet.

– Denne uken har jeg reflektert mye over hvor jeg var for fire år siden. Hillary Clinton hadde nettopp gjennomgått et tøft tap med en mindre margin enn den vi har sett i år. Jeg var såret og skuffet – men stemmene hadde blitt telt og Donald Trump hadde vunnet.

Videre skriver hun at hun og hennes ektemann så gjorde det som George W. Bush og Laura Bush gjorde for dem, nemlig å instruere sine ansatte om å sørge for en respektfull og sømløs maktovertagelse.

– Vi inviterte folkene fra den kommende presidentens lag inn i våre kontorer og forberedte detaljerte dokumenter for dem som inkluderte alt vi hadde lært de siste åtte årene.

Obama forteller at ingenting med dette var lett for henne.

– Donald Trump hadde spredd rasistiske løgner om mannen min som satte min familie i fare. Det var ikke noe som jeg var villig til å tilgi.

Dette er et tema hun også tok opp i boken sin. Der står det blant annet at Michelle Obama aldri kommer til å tilgi Donald Trump for at han betvilte at ektemannen Barack Obama var født på Hawaii.

«Hele fødselsattest-saken var galskap og ondsinnet (…) men det var også farlig (…) Hva om en ustabil person med våpen hadde kommet til Washington? Hva om den personen gikk etter jentene våre? Donald Trump satte familien vår i fare. Og jeg kommer aldri til å tilgi ham for det», skrev hun i boken som kom ut i 2018.

Likevel, for nasjonens skyld, måtte hun finne styrke og modenhet til å skyve sinnet sitt til side, skriver hun.

– Så jeg ønsket Melania Trump velkommen inn i Det hvite hus og snakket med henne om mine erfaringer, svarte på alle spørsmålene hennes.

Hun mener kjærligheten man har til landet sitt krever at man respekterer resultatene av et valg selv når man ikke liker dem eller skulle ønske det gikk annerledes.

– Presidentskapet hører ikke til en enkeltperson eller ett parti. Å late som at det gjør det, og spille med på disse grunnløse konspirasjonsteoriene enten for personlige eller økonomiske grunner er å sette vårt lands helse og sikkerhet i fare.

– Dette er ingen lek. Så jeg vil oppmuntre alle amerikanere, spesielt lederne, uavhengig av parti, til å hedre valgprosess og gjøre din del for å oppmuntre til en god maktovergang, slik som sittende presidenter har gjort gjennom vår historie.

Publisert: 16.11.20 kl. 21:20