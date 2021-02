EU-kommisjonen har fått mye vaksinekritikk den siste tiden, men tror fortsatt det er mulig å nå målet om å vaksinere 70 prosent av unionens voksne innen sommeren er over. Foto: Jean-François Badias / AP / NTB

EU forsvarer coronainnsats tross kritikk fra flere hold

Etter halvannen uke med kritikk fra WHO, egne medlemmer og utmeldte briter – og åpen krangel med AstraZeneca – står EU-kommisjonen fast ved sine vaksineplaner.

NTB-AP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rett før helgen klarte EU å inkludere Nord-Irland i et vedtak om eksportkontroll for vaksiner. Dermed lå det an til at det dukket opp en hard grense på den irske øya, noe EU gjennom hele brexitprosessen har sagt ikke må skje.

Det siste ble rettet opp før det ble en realitet, men skaden på EUs omdømme var allerede skjedd. Flere britiske medier fremstilte EU som upålitelig, mens den britiske regjeringen holdt en forholdsvis lav profil.

les også Nye mutasjoner skaper frykt: Slik kan corona-vaksinene endres

– Viktig å rette opp

– Dette er sånt som skjer når man jobber så raskt som mulig med å håndtere en situasjon som er i stadig utvikling, sier EU-kommisjonens talsmann Eric Mamer.

– Vi har et uttrykk som sier at det kun er paven som er ufeilbarlig. Det viktige er at man ser ting så tidlig som mulig – i dette tilfellet før det var endelig fastsatt – og retter dem, sier han.

Etter å ha rettet opp i Nord-Irland-tabben, står EU ved planen om eksportkontroll for å hindre at produsenter sender vaksiner ut av EU før unionen har fått det den er lovet. Verdens helseorganisasjon (WHO) har sagt at de nye eksportreglene «ikke er til hjelp».

Norge, som er en del av EUs vaksineavtaler, er unntatt fra den nye eksportkontrollen.

les også Slik forventer FHI at vaksineringen kommer til å skje

Tror tidsplanen holder

Innstrammingen kommer fordi EU er på etterskudd med vaksineutrullingen i de 27 medlemslandene. Unionen ligger bak blant annet Israel og Storbritannia – og sine egne planer. Samtidig er det mye på spill for EU-kommisjonen, som ønsker å vise verdien av å samarbeide mot pandemien.

Kommisjonen har blant annet fått kritikk for ikke å ha vært tidligere ute med de store vaksineavtalene. AstraZeneca har antydet at dette gjør at EU har havnet bak Storbritannia i køen. Britene bestilte sine vaksiner flere måneder tidligere. Samtidig er det bred enighet om at EU har forhandlet fram bedre priser for vaksinen enn medlemslandene kunne klart på egen hånd.

Tross tilbakeslagene den siste tiden, tror EU at medlemslandene vil nå kommisjonens mål om å vaksinere 70 prosent av alle voksne innen sommeren er omme. Innen utgangen av juni regner EU med å ha mottatt 400 millioner vaksinedoser.