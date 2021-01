KLØR I FINGRENE: Biden kaster ikke bort sin tid som nyinnsatt president. Allerede første ettermiddag på kontoret er han i gang med å signere presidentordre som slår ned på flere av Trumps politiske bragder. Foto: JIM WATSON / AFP

Nå slår Biden tilbake mot Trump

«Vi har ingen tid å miste», skrev Biden i sin første twittermelding som president onsdag. Han tok sine egne ord på alvor. Bare timer etter innsettelsen signerer han 17 presidentordrer.

Allerede første dag som president er Joe Biden på plass i Det ovale kontor og i gang med å omgjøre mye av politikken til tidligere president Donald Trump. Fra klokken 23.15 norsk tid skal presidenten skrive under på hele 17 presidentordrer.

Dette er betydelig mer enn hans forgjengere har gjort.

Trump signerte kun én presidentordre på sin første dag i Det hvite hus, og kun syv før februar, mens Barack Obama ikke signerte noen 20. januar 2009 og ni totalt før februar. George W. Bush undertegnet ingen før 29. januar da han ble president i 2001.

Joe Biden hardt til verks allerede første dag.

Mens Trump var rask til å sende ut presidentordre om å starte byggingen en mur mot Mexico, er Biden minst like rask til å beordre byggingen stanset.

Fokuset til Biden ligger likevel primært på å styrke bekjempelsen av corona-pandemien, som allerede har krevd 400.000 liv i USA og satt hele økonomien på prøve.

Flere av de første presidentordrene handler derfor om å gjøre endringer i USAs håndtering av pandemien: Biden vil blant annet at USA skal melde seg inn i Verdens helseorganisasjon (WHO) igjen, samt innføre et 100-dagers munnbind-påbud i offentlige bygninger.

Hva er en presidentordre? En presidentordre er en del av presidentens fullmakt fra grunnlovens artikkel to, og fungerer som en slags instruksjon til departementene som de er forpliktet til å følge opp. Vis mer

Slik lyder Bidens første presidentordre

Presidentordrene kan grupperes innenfor områder som har vært store, politiske verkebyller innenfor amerikansk politikk det siste året:

Coronapandemien, økonomi, miljø, menneskerettigheter og innvandring.

I tillegg til dette kommer en ordre som dreier seg om etikk, samt stansing av endringer gjort av Trump-administrasjonen på presidentens siste dager.

Slik lyder Bidens nye presidentordrer:

1. Maskepåbud og sosial distansering ved alle offentlig bygg

Det er ventet at Biden skal skrive under på en hundre dager lang «maske-utfordring». Påbudet om å bruke munnbind og sosialt distansere skal gjelde for alle statlige ansatte ved alle offentlige bygg.

STANSER MUREN: Bidens presidentordre tyder på at den nye presidenten vil legge seg på en rausere innvandringslinje enn sin forgjenger. Han ønsker blant annet at byggingen av Trumps mur mot Mexico skal stanse. Foto: MANDEL NGAN / AFP

2. Omstrukturering av helsesektoren

Det er også ventet at Biden vil gjeninnføre deler av infrastrukturen i helsevesenet som ble etablert under Obamas tid. Han vil blant annet gjeninnføre Direktoratet for Global Helsesikkerhet og Bioforsvar, og opprette en ny stilling – en slags koordinator – med ansvar for vaksine, testing og utstyr i forbindelse med coronapandemien.

3. Innmelding i Verdens helseorganisasjon (WHO)

USA var tidligere en del av WHO, men meldte seg ut av organisasjonen på befaling fra tidligere president Trump. Biden har hele veien vært tydelig på at han ønsker å ta landet tilbake til WHO dersom han skulle bli president.

4. Forlenge forbudet mot utkastelser

Da Kongressen vedtok den første krisepakken i 2020, inneholdt den et forbud mot utkastelser av leietagere som ikke var i stand til å betale husleien og kunne dokumentere at dette skyldtes coronapandemien. Dette forbudet utløper med krisepakkene. Nå vil Biden gjøre dette forbudet uavhengig av krisepakker.

5. Videreføre fritak for nedbetaling av studielån

Denne presidentordren vil forlenge studentenes fritak for nedbetaling av studielånet frem til 30. september, i forbindelse med at mange studenter nå står i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av pandemien.

6. Signere Parisavtalen

Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale, som i utgangspunktet først ble signert av president Obamba, før Trump meldte USA ut av Parisavtalen. Det vil ta 30 dager til denne ordren kan trå i kraft.

VIL STANSE UTKASTELSER: Biden vil forlenge forbudet mot å kaste ut leietagere som ikke har råd til å betale husleien, dersom leietager kan dokumentere at dette skylles økonomiske vanskeligheter på grunn av coronapandemien. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

7. Stanse utbyggingen av Keystone XL (oljerørsystem) og stanse all olje- og gassutvikling ved nasjonalparker

Dersom Biden gjør dette, vil han samtidig forkaste og omgjøre mer enn 100 tillatelser og ordrer gitt av tidligere presidenter og stake ut landets nye, «grønne kurs» – slik han har lovet sine velgere.

8. Tiltak for å fremme likestilling på tvers av nasjonalitet og kjønn

Gjennom denne presidentordren vil Biden kreve at alle føderale institusjoner gjennomgår likestillingstiltak hos alle sine programmer.

9. Innlemme ikke-statsborgere i folketallet igjen

Biden ønsker at papirløse innbyggere også skal inngå i folketallet – stikk i strid med det som sto i president Trumps presidentordre i juli 2020.

10. Bekjempe diskriminering basert på kjønn og seksuell legning på arbeidsplasser

Denne presidentordren innebærer blant annet økt beskyttelse av LGBTQ-personer på arbeidsplassen.

11. Tiltak for å forhindre deportering av mennesker som kom til USA ulovlig som mindreårige

Gjennom denne ordren ber Biden kongressen om å gi permanent oppholdstillatelse til såkalte «Dreamers»-innbyggere. De utgjør til sammen nesten en million amerikanere som ulovlig kom til landet som barn, og som Biden nå ønsker å gi oppholdstillatelse.

12. Slutt på det omstridt «muslim-forbudet»

Det ble bråk da Trump innførte særlige reiserestriksjoner for innreisende fra Syria, Iran, Irak, Sudan, Libya, Somalia og Jemen i 2017. I 2020 plusset han på enda flere afrikanske land. Nå vil Biden oppheve dette forbudet.

13. Reversering av en av Trumps første ordrer, som erklærte at 11 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig i USA, skal prioriteres for deportasjon.

14. Stanse byggingen av muren mot Mexico

Trumps planer om å bygge en mur mot Mexico skapte furore under valgkampen i 2016. Like etter han ble innsatt som president, beordret han byggingen av muren. Nå vil Biden stanse videre bygging av muren mot sørligere deler av Mexico-grensen.

15. Beholde beskyttelsen av såkalte «Liberians»

Liberianere som har vært i USA i mange år, vil få lov til å bli værende en stund til. Den nåværende spesialoppholdstillatelsen gikk ut 10. januar 2021, men skal forlenges til 30. juni 2022.

16. Stanse Trump-administrasjonens siste direktivendringer

Den nye stabssjefen i Det hvite hus, Ron Klain, vil få det praktiske ansvaret for dette, ifølge CBS.

17. Formulere en ny etikk-doktrine

Biden ønsker at samtlige som sitter med utøvende makt, skal signere et etikkløfte, blant annet for å «opprettholde uavhengigheten til Justisdepartementet».