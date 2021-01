MOBBET: Republikanernes senator Ted Cruz (50) formulerte seg litt uheldig på Twitter denne uken. Foto: Scanpix

Latterliggjør senator Ted Cruz

Den republikanske senatoren Ted Cruz (50) tolkes dit hen at han tror den internasjonale Parisavtalen om klima kun gjelder innbyggerne i franske Paris. Det vekker latter på sosiale medier.

Publisert: Nå nettopp

Det skulle være en kritikk mot den ferske demokratiske presidenten Joe Bidens prioriteringer, men ble tolket som ren uvitenhet.

Da Texas-senator og tidligere presidentkandidat for republikanerne Ted Cruz (50) tvitret torsdag denne uken om Parisavtalen, lot ikke latterliggjøringen vente på seg.

«Ved å slutte seg til Parisavtalen, indikerer president Biden at han er mer interessert i synspunktene til innbyggerne i Paris enn i jobbene til innbyggerne i Pittsburgh. Denne avtalen vil i liten grad påvirke klimaet og vil skade amerikanernes levebrød», skrev Texas- senatoren, og ble oppfattet som om han hadde misforstått hva hele den globale klimaavtalen handler om.

«Fin tweet Sen. Cruz! Raskt spørsmål: tror du også Genève-konvensjonen handlet om innbyggerne i Genève? », svarte demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez.

En annen tweet som har gått viralt insinuerer at WHO-avtalen dermed, til sammenligning, bare er til glede for innbyggerne i «whoville».

LATTERMILD: Alexandria Ocasio-Cortez tar i sitt svar på twitter til orde for at senatorer bør være «kompetente». Foto: ROBYN BECK / AFP

Pittsburgh vil forplikte

Mange republikanere, i likhet med Cruz, mener Parisavtalen er dårlig nytt for amerikanske arbeidstagere og for landets økonomi. Republikanerne avviser ofte miljøtiltak som legger begrensninger på næringslivet.

Den amerikanske byen Pittsburgh har blitt brukt som eksempel av både Trump og Cruz tidligere, som en by der innbyggerne vil lide dersom USA slutter seg til avtalen. Men byen selv, ved sin demokratiske ordfører, bestemte allerede i 2017 at de forplikter seg til å kutte utslippene i henhold til avtalen, uavhengig av hva Trump hadde vedtatt.

Ordfører Bill Peduto tvitret forøvrig denne uken at byen har oppnådd målene, skriver USA Today.

Miljøaktivist Greta Tunberg er blant dem som har lagt merke til Cruz`tweet:

« Jeg er så glad for at USA endelig igjen har sluttet seg til Pittsburgh-avtalen. Velkommen tilbake!», kommer det lett ironisk fra Tunberg.

Øverst på lista

For ordenes skyld: Parisavtalens navn kommer av at Paris er byen der nesten 200 verdenslederne etter to ukers forhandlinger signerte klimaavtalen i 2015.

Den gang var USA representert av daværende president Barack Obama, og landets visepresident het Joe Biden.

Parisavtalen sto øverst på Joe Bidens liste over avtaler han ville sørge for at USA igjen sluttet seg til da han tok over som president.

Allerede på sin første dag som president signerte Biden en ordre om at USA på nytt skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet, og reverserte med det en sentral del av Donald Trumps politikk på klima.

Det var i 2017 at Trump erklærte at USA skulle ut av Parisavtalen.