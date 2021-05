Demonstranter barrikaderer seg mot opprørspolitiet under en protest i Cali, Colombia mandag kveld. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Heftige sammenstøt i Colombia:– Ekstremt brutal fremferd

Det kastes brannbomber og det skytes mot demonstranter. Minst 24 personer har blitt drept i brutale sammenstøt i Colombia.

Colombianske demonstranter fortviler etter at flere er drept og skadet under demonstrasjoner mot et forslag til skattereform. FNs høykommissær for menneskerettigheter er «sjokkert» over politiets maktbruk.

Minst 24 mennesker er så langt drept siden demonstrasjonene og nasjonalstreiken startet, ifølge Reuters. I tillegg er 87 personer savnet og flere hundre skal være skadet.

Tirsdag var det opp mot 400 demonstranter i Bogotas gater, skriver den colombianske avisen El Espectador. Onsdag er det ventet at demonstrasjonene vil fortsette.

EU, FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner oppfordrer Colombias sikkerhetsstyrker til å unngå voldelig respons mot gateprotester, og fordømmer volden.

fullskjerm neste FLAMMEHAV: En demonstrant blir truffet av en Molotov-cocktail kastet under et sammenstøt med politibetjenter under en protest i Cali, Colombia.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge sier at demonstrantene møtes av politiet og det colombianske militæret i gatene.

Ifølge ham er de aller fleste demonstrasjonene i Colombia fredelige. Han mener derfor at volden demonstrantene møtes med ikke er proporsjonal med protestene.

– Ekstremt brutal fremferd fra politiet, sier Egenæs.

Demonstrasjonene fortsetter til tross for at president Iván Duque 2. mai trakk forslaget om den omstridte skattereformen.

Avgjørelsen til Duque har gjort lite for å dempe sinnet blant demonstrantene, som nå demonstrerer mot økende fattigdom, arbeidsledighet og ulikhet etter pandemien.

SAMMENSTØT: En politimann prøver å slukke flammene etter en brannbombe. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Tirsdag kveld forsøkte president Duque å roe gemyttene, da han gikk ut og sa at myndighetene er klare for en dialog med demonstrantene, skriver Reuters.

– Jeg vil kunngjøre at vi vil skape et rom der vi vil lytte til innbyggerne og skape løsninger for å nå disse målene, der vår dype patriotisme og ikke politiske forskjeller bør inngå, sier han i en video lagt ut på Twitter.

Han uttrykket også støtte til politi- og sikkerhetsmyndigheter.

– Til dere som jobber for colombianeres sikkerhet: All vår støtte, og alle våre forventninger.

Fordømmer maktbruk

Statssekretær i UD, Jens Frølich Holte, er opprørt over situasjonen i landet.

– Vi er bekymret over det som nå skjer i Colombia. Det som startet som fredelige demonstrasjoner mot en skattereform, har resultert i tragiske tap av flere menneskeliv og mange skadede, skriver han i en e-post til VG.

Han legger til:

– Informasjon fra FNs høykommissær for menneskerettigheter i Colombia om overdreven maktbruk fra sikkerhetsstyrkene, inkludert bruk av skarp ammunisjon, er urovekkende. Vi støtter høykommissærens oppfordring om at alle parter forholder seg rolig, slik at volden ikke eskalerer i de pågående og planlagte demonstrasjonene, sier Holte til VG.

Ifølge Marta Hurtado, som er talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter, har vitner fortalt at demonstrantene blir møtt med vold.

– Vi har mottatt rapporter og vi har vitner som har fortalt om overdreven maktbruk av sikkerhetsstyrker, om skyting, bruk av skarp ammunisjon, om demonstranter som er banket opp og pågrepet, sier Hurtado.

Mandag kunngjorde Duque at hæren ville bli satt inn mot demonstrantene, og få timer senere trakk landets finansminister Alberto Carrasquilla seg fra stillingen.

FNs høykommissær for menneskerettigheter ber alle parter om å forholde seg rolig under onsdagens planlagte masseprotest og oppfordrer sikkerhetsstyrkene til å bruke skytevåpen som en siste utvei.

STØTTER OPPFORDRING: Statssekretær i UD, Jens Frølich Holte, sier demonstrasjonene har ført til tap av flere menneskeliv. Han støtter høykommissærens oppfordring og håper volden ikke eskalerer. Foto: Berit Roald

– Gjør oss ekstremt bekymret

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge forteller at det kan finnes voldelige elementer i enkelte demonstrasjoner, men at de aller fleste demonstrasjonene i Colombia er fredelige.

– Det er tilfeller hvor presidenten har beordret ikke bare politiet, men også militæret på demonstrantene.

Han fortsetter:

– Erfaringen fra andre land med å sette militæret inn mot demonstranter er at de går enda mer brutalt frem. De er ikke trent til å drive med politiarbeid, de er trent til å slåss i krig med en ytre fiende. Det er alltid et dårlig tegn, og dette gjør oss ekstremt bekymret sier Egenæs til VG.

KRAFTIG MISNØYE: Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty forteller at misnøyen hos demonstrantene er så kraftig at det ikke var nok å trekke lovforslaget om endret skatt. Foto: Ingeborg Huse Amundsen

Generalsekretæren forteller at organisasjonen ikke har egen tilstedeværelse i Colombia, men får verifisert overgrepene gjennom lokale organisasjoner og videomateriale verifisert av Amnestys verifiseringsteam.

– Vårt håp er at mye offentlighet fra det internasjonale samfunnet kan moderere presidentens fremferd da det er han som i det store og hele beordrer voldsbruken fra politiet.

– Hvorfor tror du demonstrantene fortsetter til tross for at forslaget ble trukket tilbake?

– Det er grunn til å tro at demonstrasjonene kan handle om mer generell misnøye rundt styret, og at loven utløste dette sinnet. Det har ikke vært nok å trekke loven tilbake – folk ønsker fortsatt å vise misnøye, sier Egenæs.

Hardt rammet av pandemien

Det var forslaget til den høyreorienterte presidenten Iván Duque om økt inntektsskatt for alle som tjener mer enn 5400 kroner i måneden, som førte til demonstrasjoner.

Presidenten ønsket også å innskrenke retten til fradrag og innføre merverdiavgift på flere varer som i dag ikke har dette. Etter protestene valgte Duque 2. mai å trekke tilbake forslaget.

Ifølge avisen El Espectador vil Duque likevel legge frem et nytt revidert forslag om en skattereform snarlig. Regjeringen hevder at en reform er nødvendig for å stabilisere økonomien til landet.

Colombia er hardt rammet av coronapandemien, som til nå har krevd nærmere 75.000 liv i landet. Økonomien er i krise og bruttonasjonalproduktet krympet med 6,8 prosent i fjor.

Skattereformen skulle etter planen gi drøyt 50 milliarder kroner i økte inntekter for staten de kommende ti årene.