KLAR TALE: Khalil Ferebee er ikke i tvil om hva som skjedde da faren hans ble skutt av politiet onsdag. Foto: Travis Long / The News & Observer via AP / NTB

Familien etter politiskyting i USA: − Faren min ble henrettet

Mandag fikk familien se et klipp av politiets videoer fra situasjonen der Andrew Brown jr. ble skutt. Nå krever advokatene mer åpenhet.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

Det var onsdag i forrige uke politiet kom for å ransake hjemmet og pågripe syvbarnsfaren Andrew Brown jr. i byen Elizabeth City i den amerikanske delstaten North Carolina.

Det endte med at 42-åringen ble skutt i bakhodet, og ble erklært død på stedet.

Etter flere dager mot demonstrasjoner i byen fikk familien og en av deres advokater mandag se en rundt 20 sekunder lang video fra politiets kroppskameraer.

– Faren min ble henrettet i et forsøk på å redde sitt eget liv, sier sønnen Khalil Ferebee ifølge ABC.

Ifølge advokaten som fikk se videoen, Chantil Cherry-Lassiter, blokkerte politiet Browns oppkjørsel, slik han ikke hadde muligheten til å kjøre ut på veien.

– Han tok ikke på noe, han kastet ikke noe rundt seg. Han hadde hendene på rattet. ’De skyter og roper at han skal vise hendene sine samtidig. Dette var en henrettelse, sier hun.

Videre hevder hun videoen viser at fem politimenn skyte mot bilen, mens de ropte at han skulle vise hendene.

– Han satt i bilen sin med hendene på rattet og ble skutt.

REPRESENTERER FAMILIEN: Advokatene Harry Daniels, Chantil Cherry-Lassiter og Benjamin Crump. Foto: JIM LO SCALZO / EPA / NTB

Til slutt skal Brown ha rygget rundt politiets bil og bort fra skuddlinjen.

– Han var ikke truende på noe tidspunkt av de 20 sekundene vi så. Han forsøkte bare å unngå å bli skutt. Tjenestemennene løp etter bilen og fortsatte å skyte, før bilen krasjet inn i et tre. De fortsatte å skyte etter bilen hadde stoppet, fortsetter Cherry-Lassiter.

Hun understreker at det var minst åtte tjenestemenn på stedet, men at de kun fikk se ett av kroppskameraene.

– Jeg ble fortalt av statsadvokaten at familien skulle få se råmaterialet, ikke en redigert versjon. Dette er brudd på løftene som ble gitt. Om de ikke har noe å skjule, vis videoen, sier en annen av familiens advokater Harry Daniels ifølge ABC.

Lørdag opplyste politiet at syv personer er tatt ut av tjeneste mens saken etterforskes.

– Vi føler ikke dette er åpenhet. Vi så bare et lite klipp av hendelsen, og de bestemte hva som var relevant, sier den kjente borgerrettsadvokaten Benjamin Crump, og legger til:

– De prøver å skjule noe. De vil ikke at vi skal se alt.

I SORG: Glenda Brown Thomas er Andrew Browns tante. Foto: Allen G. Breed / AP

– Den tragiske hendelsen skjedde raskt, og var over på under 30 sekunder, sier sheriff Tommy Wooten II ifølge USA Today.

Ifølge politiet er Brown tidligere dømt i flere saker relatert til narkotika, skriver AP. Men ifølge ABC hevder familiens advokater at det hverken ble funnet narkotika eller våpen i Browns hjem.

– Om etterforskningen viser at noen av mine betjenter brøt loven eller våre retningslinjer, vil de bli stilt til ansvar, sier Wooten.

Som følge av demonstrasjonene etter skytingen, har borgermester Bettie Parker innført unntakstilstand i byen.

Foto: Sean Raeford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hendelsen skjedde dagen etter at den tidligere politimannen Derek Chauvin ble kjent skyldig i drap på George Floyd. Drapet som i mai i fjor satte sinne i kok i USA og store deler av verden, og utløste Black Lifes Matter-bevegelsen.

Samme dag som mange jublet for Floyd-dommen ble også en 16 år gammel jente skutt av politiet i USA.

– Mens vi trakk et kollektivt lettelsens sukk i dag, kjente et lokalsamfunn i Ohio stikket fra nok en politiskyting, skrev advokat Benjamin Crump på Twitter. Han representere også Floyd-familien.

Under årets Oscar-utdeling, natt til mandag, ble politiskytinger et tema da skuespiller og komiker Travon Free mottok prisen for beste kortfilm for filmen «Two Distant Strangers».

– I dag vil politiet drepe tre personer, i morgen vil politiet drepe tre personer og dagen etter det vil politiet drepe tre personer. Det er fordi i snitt drepes tre personer av politiet i USA hver dag. Det er rundt tusen personer i året. Disse menneskene er nesten utelukkende svarte.