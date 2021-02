MØTER MOTSTAND: Neera Tanden under en høring med Senatets budsjettkomité 10. februar. Foto: Anna Moneymaker / Pool The New York Times

Motstand mot Biden-nominasjon etter Twitter-meldinger

Den demokratiske senatoren Joe Manchin støtter republikanernes motstand mot Neera Tanden som USAs nye budsjettdirektør. Det kan blokkere sjansene hennes for å kunne innta rollen.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Joe Bidens utnevnelse av Neera Tanden som ny sjef for Kontoret for ledelse og budsjett (OMB) i Det hvite hus har skapt protester blant republikanske senatorer.

Kontoret skal passe på at alle myndighetenes etater følger presidentens politikk og budsjetter, og lederen rapporteres direkte til USAs president.

Årsaken til motstanden mot Tanden er flere kontroversielle Twitter-meldinger hun tidligere har publisert om republikanske politikere, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hun har blant annet kalt republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell for «Moskva-Mitch» og «Voldemort» og sagt at «vampyrer har mer hjerte enn Ted Cruz». Cruz er en av republikanernes to senatorer fra Texas.

Tanden har tidligere vært rådgiver for Hillary Clinton, og skal i forbindelse med sistnevntes presidentkampanje i 2016 også ha gått til angrep på partifellen Bernie Sanders – som representerer Vermont i Senatet, og som stilte mot Clinton.

VIL STEMME MOT NOMINASJONEN: Den demokratiske senatoren Joe Manchin fra Vest-Virginia vil ikke ha Neera Tanden i en toppjobb i Dte hvite hus. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

– Giftig og skadelig

Republikanerne fikk fredag støtte fra den demokratiske senatoren Joe Manchin fra Vest-Virginia. Han har kunngjort at han ikke vil stemme for å godkjenne Tanden i rollen som Bidens nye budsjettsjef.

– Jeg tror de svært partiske uttalelsene vil være giftig og skadelig for det viktige arbeidsforholdet mellom medlemmene av Kongressen og budsjettkontoret, sier Manchin i en uttalelse fredag, gjengitt i Washington Post.

– På grunn av dette kan jeg ikke støtte hennes nominasjon. Som jeg har sagt tidligere, må vi ta meningsfulle steg for å få en slutt på de politiske skillelinjene og dysfunksjonen som gjennomsyrer vår politikk.

Den demokratiske senatoren støttet i sin tid Trumps nominasjon av Richard Grenell som USAs ambassadør til Tyskland. Grenell var selv i søkelyset på grunn av flere Twitter-meldinger med nedsettende karakteristikker om partifeller, skriver Washington Post.

Biden vil ikke trekke nominasjonen

Neera Tanden må godkjennes i Senatet før hun kan innta rollen som budsjettdirektør. Fordi de to partiene har 50 senatorer hver, kan demokraten Manchins motstand by på trøbbel for Bidens utvalgte.

Dersom resten av de demokratiske senatorene stemmer for å godkjenne Tandem, er Biden fortsatt avhengig av at minst én republikaner også stemmer for nominasjonen.

– Jeg tror vi vil klare å finne stemmene som trengs for å få henne godkjent, sier han til pressen fredag kveld, og legger til at han ikke kommer til å trekke nominasjonen.

Under flere høringer i Kongressen forrige uke unnskyldte Tanden sin Twitter-fortid, skriver Washington Post.

– Jeg ber om unnskyldning til folk på både venstre- og høyresiden som er blitt såret over det jeg har sagt, sa hun under høringene, og la til at hun forstår at flere av uttalelsene hennes kan ha såret folk.

– Jeg angrer på språkbruken og jeg tar ansvar for det, sa hun videre.

Tanden kommer fra jobben som leder for Center for American Progress, en amerikansk tenketank som ligger et sted mellom sentrum og venstresiden på den politiske aksen i USA.