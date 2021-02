FULL UENIGHET: Senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina (t.v.) under en pressekonferanse i 2017. Til høyre partiets leder i Senatet Mitch McConnell. Bak McConnell står senatoren Bill Cassidy, som stemte for å felle Trump riksrettssaken. Foto: Alex Brandon / AP

Senator etter Trumps McConnell-angrep: − Mer bekymret enn noen gang

Det har brutt ut full ordkrig mellom Donald Trump og republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell. Trumps støttespillere advarer McConnell mot å ta avstand fra den tidligere presidenten.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Donald Trump er den mest konsekvente republikaneren i partiet, og hvis McConell ikke forstår det har han gått glipp av mye, sier senatoren Lindsey Graham fra Sør-Carolina til Fox News natt til onsdag.

Uttalelsen kommer etter at Donald Trump tidligere på dagen gikk til kraftig angrep på McConnell, som har kritisert ham for hans rolle i forkant av den voldelige stormingen av Kongressen i Washington D.C. 6. januar.

– Det republikanske partiet vil aldri igjen bli respektert eller sterkt med politiske «ledere» som senator Mitch McConnell ved roret, sa Trump blant annet, og kalte senatoren for en «mutt, gretten gamp».

Graham, som er en av Trumps næreste allierte i Kongressen, sier at uenigheten mellom de to partikjempene gjør ham bekymret. Han omtaler McConnell som helt avgjørende for flere av Trumps seirer de siste fire årene – som gjennomslag for store skattekutt og innsettelsen av høyesterettsdommeren Amy Coney Barrett.

– McConnell gjorde litt av en jobb sammen med Donald Trump. Nå er de i strupen på hverandre, og jeg er mer bekymret for 2022 enn jeg noen gang har vært.

Kampen om partiets fremtid

Etter å ha tapt sitt flertall i Senatet, ser republikanerne nå fremover mot neste Kongressvalg i 2022. Her står det om alle de 435 setene i Representantenes hus, og 34 av de totalt 100 setene i Senatet.

Partiets medlemmer er sterkt uenige om hvilken rolle Donald Trump skal ha i dette arbeidet.

Trump-støttespillere som Graham er helt overbevist om at de trenger den tidligere presidenten på laget for å kunne skaffe seg flertall ved det kommende valget.

Partiets mektige leder i Senatet Mitch McConnell er langt mer lunken. Han har blant annet sagt at han vil gripe inn dersom han mener kandidater støttet av Trump ikke er valgbare nok, og han har også sagt at han mener Trump fortsatt kan straffeforfølges som privatperson etter angrepet på Kongressen.

McConnell stemte for å frifinne Trump i riksrettssaken fordi han mente det var grunnlovsstridig å dømme en president som allerede hadde gått av.

Til Fox News sier Graham at han ikke er ute etter å skape noen krangel med McConnell, som han mener deler hans politiske synspunkter. Han trekker likevel frem partiets leder i Representantenes hus Kevin McCarthy, som har gått offentlig ut og sagt at han ønsker Trumps hjelp.

– Kevin McCarthy, som leder av Representantenes hus for republikanerne, har valgt en annen tilnærming til president Trump, og jeg råder McConnell til å gjøre det samme, sier Graham.

Heller ikke Trump slipper helt unna kritikk fra sin nære støttespiller, som viser til en meningsmåling der det kommer frem at et flertall av befolkningen i USA ville støttet en fellende dom i riksrettssaken.

– Du er håpet og fremtiden til de konservative, herr president, men vi må gjøre noen endringer for å få tilbake Det hvite hus i 2024 og få en republikansk majoritet i Senatet og Representantenes hus i 2022. Jeg tror demokratene gjør alt de kan for å hjelpe oss, vi må bare hjelpe oss selv, sier Graham.

– Jeg tror han bør være litt forsiktig

Sør-Carolina-senatoren får støtte av sin kollega i Senatet Ron Johnson fra Wisconsin. Kort tid før Trump kom med sitt angrep mot McConnell, sa han til Politico at han ikke tror senatslederen snakker for flertallet når han kritiserer Trump.

– Jeg tror han bør være litt forsiktig. Du vet, når jeg sier noe prøver jeg faktisk å tenke på hvordan det vil komme til å se ut for partiet.

Til tross for påstandene om valgfusk, stormingen av Kongressen og den påfølgende riksrettssaken, har Trump nemlig fortsatt et sterkt grep om store deler av Det republikanske partiet.

STEMTE FOR Å FELLE TRUMP: Den republikanske senatoren Bill Cassidy fra Louisiana sa tidligere i uken til ABC at han tror Trump vil miste makt i tiden fremover. Foto: POOL / REUTERS

Marylands republikanske guvernør Larry Hogan, som ikke har utelukket at han selv vil stille som kandidat ved presidentvalget i 2024, spådde tidligere i uken en heftig kamp om sjelen til Det republikanske partiet, skriver Washington Post.

– Mange republikanere er rasende, men de har ikke motet som skal til for å stå opp mot Trump fordi de er redde for reprimander, eller for at de skal miste karrierene sine, sa Marylands republikanske guvernør Larry Hogan tidligere i uken til NBC.

Flere av de syv republikanerne som stemte for å felle den tidligere presidenten i riksrettssaken, har allerede fått merke konsekvensene av å bryte med flertallet.

Senatorene Bill Cassidy og Richard Burr har fått offisielle reprimander fra sine egne i hjemstatene Louisiana og Nord-Carolina, mens Pat Toomey og Ben Sasse er blitt kritisert i sine hjemstater Pennsylvania og Nebraska.

Adam Kerzinger, som sitter i Representantenes hus, har fortalt til New York Times at han er blitt utstøtt av deler av sin egen familie etter at han tok til orde for riksrettssaken mot Trump.