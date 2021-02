SKYLDIG: Norske USA-eksperter er enige om at Donald Trump er skyldig etter tiltalen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Ti norske USA-eksperter om riksrett: Trump er skyldig, men blir ikke dømt

Norske USA-eksperter er enstemmige i sin oppfatning om at Donald Trump er skyldig etter riksrettstiltalen.

Publisert: Nå nettopp

Påtaleteamet i riksrettssaken mot Donald Trump, la onsdag frem presidentens uttalelser før 6. januar og tilhengernes vitnemål om at de stormet Kongressen for presidentens skyld.

VG har snakket med ti norske USA-eksperter, og spurt hva de mener om skyldspørsmålet i riksrettssaken.

Alle har fått de samme to spørsmålene: Mener de at Donald Trump er skyldig i oppvigleri, slik tiltalen påstår? Og tror de egentlig at han blir dømt?

Samtlige svarer at de mener den avgåtte presidenten er skyldig, men at han likevel kommer til å bli frifunnet.

I riksretten forsøker Demokratene å overbevise senatorene om at Donald Trump bygget et narrativ rundt valgfusk. Hensikten hans skal ifølge anklagerne ha vært å få sine tilhengere til å ty til vold for å motarbeide valgresultatet.

De argumenterte også med at han ikke tilstrekkelig grep inn i angrepene. En dom krever to tredjedelers flertall, og regnes som usannsynlig.

Slik svarer ekspertene:

Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole:

– Er president Donald Trump skyldig etter det som står i tiltalen?

– Trump er skyldig i å oppfordre til politisk vold, til å tro på konspirasjonsteorien om at valget ble «stjålet» fra ham og til å spesifikt oppfordre hans tilhengere til å marsjere til kongressen for å stoppet «tyveriet».

– Blir han dømt?

– Dessverre er det ikke sannsynlig at 17 republikanske senatorer finner ryggraden sin og dømmer han.

Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier:

– Er president Donald Trump skyldig etter det som står i tiltalen?

– Jeg vil si Trump er skyldig etter tiltalen. Det var han nok i forrige riksrettssak også. Men det spilte mindre rolle.

– Blir han dømt?

– Riksrett forblir en politisk prosess, og dermed vil andre hensyn enn skyldspørsmål spille inn på utfallet. Spesielt når det også denne gangen går partipolitikk i det hele. Det taler for at han ikke dømmes «skyldig» denne gangen heller.

Professor Jennifer Leigh Bailey fra NTNU:

– Er Trump skyldig etter tiltalen?

– Jeg synes det er best for landet at han blir funnet skyldig i dette, på grunn av at hans atferd har vært så skadelig for landet.

– Blir han dømt?

– Sukk. Nei. Jeg tror det er veldig lite sannsynlig at han blir funnet skyldig, men det er litt spennende hvor mange republikanere som vil høre på bevisene som blir ført.

Kommentator Jan Arild Snoen i Minerva:

– Er Trump skyldig etter tiltalen?

– Det er en vurderingssak. Demokratene legger nå frem en lang forhistorie bak det som skjedde den 6. januar. Det gjelder ting Trump har sagt i valgkampen, og ikke minst i tiden mellom valget og stormingen av kongressbygningen.

Sammen med det som da sies i Trumps tale den 6. januar, viser det at det som skjedde i stor grad er en følge av hva som har blitt sagt, mener Snoen.

– Trump kan ikke ta hele ansvaret for hendelsene – de som stormet er selv direkte ansvarlige. Men det ligger et ansvar også hos ham for det som skjedde. Det er mer eller mindre tilstrekkelig for at han bør dømmes.

– Blir han dømt?

– Det er helt klart det enkleste av de to spørsmålene å svare på: Nei.

Forsker Hilmar Mjelde hos NORCE:

– Er Trump skyldig etter tiltalen?

– Ja – soleklart. Forsøk på selvkupp. Riksrett finnes for det.

– Blir han dømt?

– Nei – like soleklart. Republikanerne har bestemt seg.

Høyskolelektor Ketil Raknes fra Kristiania:

– Er Trump skyldig etter tiltalen?

– Ja. Alle fornuftige jurister i USA er enige om to ting: det er konstitusjonelt riktig å stille ham for riksrett, og dette er det riksrett ble designet for å gjøre – å sikre systemet mot folk som prøver å ødelegge det fra innsiden. Selv mange konservative dommere i USA er enige i dette.

– Blir han dømt?

– Nei. Mitch McConnell har jo lyst til å dømme Trump, men han har ikke nok folk med seg i det, for de er for redde for konsekvensene.

REPUBLIKANERNES LEDER: Senatets minoritetsleder Mitch McConnell har ymtet frempå at han kan være villig til å dømme Trump. Til det har han ikke antallet med seg blant sine egne partimedlemmer i det republikanske partiet. Foto: SARAH SILBIGER / POOL

Eirik Løkke fra Civita:

– Er Trump skyldig etter tiltalen?

– Jeg mener han er skyldig. En konkret helhetsvurdering at Trump bør dømmes. Han har sviktet sin ed og presidentembetet ved å spre konspirasjonsteorier, forsøke seg på et klovnaktig kupp og true lokale valgansvarlige.

Eksempelvis har presidenten truet valgansvarlig Brad Raffensperger i delstaten Georgia, trekker han frem.

– Legger vi til at han under stormingen av Kongressen 6. januar tvitret på en måte som kunne forstås som oppfordring til oppvigleri, og at han omtalte mobben i rosende ordelag, mener jeg utvilsomt han utvilsomt er skyldig etter tiltalen.

– Blir han dømt?

– Nei, jeg tror ikke han blir dømt. Trump er fremdeles for populær blant republikanske velgere til at nok republikanske senatorer kommer til å stemme for frifinnes i Senatet.

Kommentator Vårin Alme hos Amerikanskpolitikk.no:

– Er Trump skyldig etter tiltalen?

– Ja.

– Blir han dømt?

– Nei.

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier

– Er Trump skyldig etter tiltalen?

– Presidenten har brutt alt som har med eden han avla å gjøre. Han avla en ed om å beskytte grunnloven og har gjort alt annet enn det. Jeg er av den oppfatning at han bør dømmes. Skyldspørsmålet er rimelig klart.

– Blir han dømt?

– Nei, jeg tror ikke 17 republikanere stemmer for en fellende dom, som må til for å få to tredjedels flertall

Kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll hos Amerikanskpolitikk.no:

– Er Trump skyldig etter tiltalen?

– Ja.

– Blir han dømt?

– Nei.