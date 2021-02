VENTER PÅ VAKSINER: En smittebølge med mutantvirus er i ferd med å overvelde Malawi. En helsearbeider behandler her en kvinnelig coronapasient ved Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre. Viruset har nylig også krevd livet to av Malawis ministre. Foto: Thoko Chikondi / AP

Har mutantvirus og massegraver – men har fortsatt ikke fått en eneste vaksinedose

Norge håper å vaksinere alle over 18 år før sommeren. For Malawi er målet å få vaksinert helsearbeidere og risikogruppene i løpet av året.

Nær 130 land i verden har fortsatt ikke satt en eneste vaksinedose, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Sør-Afrika er hardt rammet av ny variant av coronaviruset – og deres naboland er blant verdens fattigste.

Det er full krise, sier den norske utviklingsministeren Dag Inge Ulstein.

– En ser jo at dødsratene i Afrika nå har økt med 40 prosent bare den siste måneden. Det er flere som har mistet livet i Mosambik i januar enn i hele fjor. I flere uker har rundt 30 til 49 prosent av dem som har testet seg vært positive. Det viser jo at det er noen enorme mørketall, sier Ulstein til VG.

Til sammenligning var andelen positive prøver i Norge 1,4 prosent fredag kveld.

Sykehusene sliter med kapasiteten og nå er det bygget flere feltsykehus i haller og stadioner, for å kunne hjelpe alle. Her får en pasient behandling ved Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre. Foto: Thoko Chikondi / AP

– Malawi mener de er på rundt 95 prosent av kapasiteten i helsesystemet der. Det er helt i ferd med å knele. De har bygget mobile sykehus ute på fotballbaner. Det vi fryktet at skulle skje i fjor vinter, er i ferd med å skje nå, sier Ulstein.

– Forteller hvor skjevt det faktisk er

De første dosene kan ifølge Ulstein kanskje komme dit i slutten av februar eller starten av mars, i samme tidsrom som Norge kan ha vaksinert alle over 85 år.

– Det er så små antall at en vil jo ikke få kontroll på pandemien på noen som helst slags måte. Det er derfor vi jobber så hardt for finansieringen. Å få mer penger, å gjøre alt vi kan for å presse vaksineindustrien til å øke produksjonskapasiteten og at de tar ned prisen til de fattigste landene, sier utviklingsministeren.

Norge er med og leder en global allianse som blant annet skal sikre rettferdig fordeling av vaksinedoser. Det er gjennom ordningen som kalles COVAX at Malawi og Mosambik skal få sine vaksiner.

Målet er at ordningen skal sikre risikogruppene og helsearbeiderne i løpet av 2021.

– I løpet av 2021, det var ikke så optimistisk?

– Det er ikke optimistisk i det hele tatt. Det forteller hvor skjevt det faktisk er, og om den enorme urettferdigheten som utspiller seg nå, sier Ulstein.

Ber land dele sine vaksiner

WHO kom denne uken med en klar oppfordring: Land som har vaksinert sine egne risikogrupper, bør dele vaksiner med verdens fattigste.

– Når vi har vaksinert våre risikogrupper, vil gi bort våre vaksiner til fattige land, eller vil vi fortsette nedover i aldersgruppene? Så vi vaksinerer friske 30-åringer i Norge mens Malawi fortsatt ikke har fått vaksinert sine helsearbeidere og risikogrupper.

– Vi har besluttet at det skal gjøres parallelt. Det er den viktigste måten å sikre oss selv på også, og komme raskest mulig tilbake til normalen, sier Ulstein.

Han sier at et system kan være klart i EU om en til to uker. Så vaksiner som EU har kjøpt kan sendes direkte til disse fattige landene. Hvor stor prosent av dosene som skal gå dit, er ennå ikke klart.

– Vaksinenasjonalismen hjelper ingen andre enn viruset. Det er derfor det er så bra at EU får på plass dette med å fordele mens en dekker egen befolkning, sier Ulstein.

Nye avtaler som kom på plass denne uken, gjør at Norge kanskje får vaksinert alle voksne tidligere enn man trodde.

– Er ikke det urettferdig at vårt mål er å vaksinere alle over 18 år før sommeren, når målet for Malawi er å få til helsearbeidere og risikogruppene ut 2021?

– Jo, det som er grunnen til at det nå kan gå raskere her, er at de selskapene som produserer både til oss og COVAX øker produksjonen sin, sier Ulstein, og påpeker at det vil gagne alle.

– Spørsmålet er om det er urettferdig?

– Det er så urettferdig som det er mulig. At det er 10 land som har fått over 75 prosent av de første vaksinedosene ... Det er ikke bare urettferdig, men det er også dumt. For vi er ikke trygge før alle er trygge. Og det er derfor vi jobber hver eneste dag, døgnet rundt, for å sørge for at vi har nok midler, sier utviklingsministeren.

– Dette har blitt omtalt som en stor global dugnad. Men har den så langt feilet på sitt viktigste mål: Å sikre en rettferdig fordeling av vaksiner?

– Nei, det vil jeg ikke si. Hadde det vært to eller tre andre vaksinekandidater som ble godkjent først, som COVAX hadde opsjoner på, så kunne bildet sett annerledes ut, sier utviklingsministeren, og påpeker at de to første krevde lagring i 20 og 70 minusgrader. .

Det jobbes nå for at Malawi og Mosambik skal få alt på plass – så de er klare til å ta imot og rulle ut doser.

– Jeg kjenner veldig på det enorme alvoret. Nå kommer smitten, mens de allerede er helt på sammenbruddets rand. Det er det fryktelige. Så er det godt å si at en endelig ser ut til å komme i gang. Det er et spor av håp i dette, sier Ulstein.