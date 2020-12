KJEMPER VIDERE: Donald Trump under et arrangement i Det hvite his mandag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump skal ha ringt kongressleder i Pennsylvania: «Hva kan vi gjøre for å fikse det?»

To ganger i forrige uke skal president Donald Trump ha ringt Bryan Cutler, som er flertallsleder for Representantenes hus i Pennsylvania. I samtalene skal han ha bedt om hjelp til å reversere valgresultatet i delstaten.

Det melder Washington Post, og kontoret til den republikanske kongresslederen Bryan Cutler kontor bekrefter samtalene overfor avisen.

– Presidenten sa: «Jeg hører om alle disse problemene i Philadelphia, og disse problemene med loven deres. Hva kan vi gjøre for å fikse det?», sier Cutlers talsperson Michael Straub til avisen, og legger til at Cutler svarte at han og resten av kongressen ikke har makt til å overstyre resultatet.

Det hvite hus har ikke ønsket å kommentere saken, skriver Washington Post.

Joe Biden er utropt til vinner i Pennsylvania, der han fikk 50 prosent av stemmene mot Trumps 48,8 prosent. Det betyr at delstatens 20 valgmenn etter planen skal stemme frem Biden som sin kandidat 14. desember.

Dette er den tredje delstaten der Trump skal ha forsøkt å gripe inn for å endre valgresultatene siden motkandidaten Joe Biden ble utropt som valgvinner av amerikanske medier.

Han skal tidligere ha kontaktet folkevalgte i Michigan, og forrige uke meldte Washington Post at Trump skal ha ringt til Georgias republikanske guvernør Brian Kemp. I samtalen skal han ha bedt om å innkalle til møte og overbevise delstatens lovgivere om å omgjøre Joe Bidens seier.

Trump og hans valgkampanje har også gått rettens vei for å utfordre valgresultatet i flere delstater, uten å nå frem – blant annet Pennsylvania.

Under en høring om valgresultatet i Pennsylvania i slutten av november, kom den amerikanske presidenten med en telefontirade som vekket oppsikt:

Presidentens angrep på presidentvalget har vekket bekymring i flere delstater. I helgen sa Georgias stemmesjef Gabriel Sterling at flere som jobber med valget opplever trusler og trakassering, og han pekte på Trumps retorikk som en del av årsaken.

– Det må slutte. Herr president, du har ikke fordømt språkbruken eller handlingene. Dette må ta slutt. Vi trenger at du står frem, og hvis du ønsker å være en leder, må du lede, sa han i en tale gjengitt av The New York Times.

Da USAs president besøkte Georgia dagen etter, hevdet han likevel igjen at han er valgets «egentlige» vinner. Disse påstandene er avvist av valgmyndighetene og av en rekke domstoler.

– Alle vippestatene vi kjemper om nå vant jeg med stor margin. Hadde jeg tapt hadde jeg vært en god taper. Jeg hadde erkjent det. Da hadde jeg dratt til Florida og tatt livet med ro. Men man kan ikke akseptere det når de stjeler, rigger og raner oss for valget, sa han blant annet fra talerstolen i Valdosta.

