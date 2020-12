STAPPFULLT: Folk har stått i kø i flere timer for å delta på det som kan bli president Donald Trumps siste valgkamprally. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Langer ut mot delstatsmyndighetene: − Må bli mye tøffere

VALDOSTA/OSLO (VG) Foran tusenvis av velgere sier USAs president at Georgia fortjener en delstatssekretær som «vet hva han gjør» og guvernør som tør å være «mye tøffere».

Oppdatert nå nettopp

Fra talerstolen i Valdosta gjentar den avtroppende presidenten påstandene om at han har vunnet valget i Georgia - og at det har pågått omfattende valgjuks i delstaten.

Samtidig langet han ut mot sine partifeller, guvernør Brian Kemp og delstatssekretær Brad Raffensperger, for å ikke gjøre mer for å sørge for at han selv vinner.

Han oppfordrer republikanske velgere til å bruke stemmeretten i det han beskriver som «det viktigste senatsvalget i USAs historie», men ber dem samtidig være på vakt.

– Sørg for at de ikke kaster vekk stemmene deres. Når valgmyndigheten skryter av hvor mange stemmer de allerede har fått inn, sørg for at dere har en delstatssekretær som vet hva han gjør, sier Trump.

– Og dere fortjener også en mye tøffere guvernør, fortsetter presidenten.

– Husk at dem som vinner dette valget, vinner kontroll over Senatet, og i praksis kontroll over landet. De jukset og rigget valget, men vi vinner uansett.

Heller ikke denne gangen la han frem bevis. Opptellingen i Georgia viser at Joe Biden har vunnet delstaten.

Tusenvis tett i tett

Folk i alle aldre fra hele USA har kommet seg inn på det som enkelte mener kan være Trumps siste rally. Noen har har tatt med unger inn i barnevogn, andre triller eldre mennesker inn i rullestol.

Alt skjer på en flyplass utenfor den lille byen Valdosta. Da VG kom seg inn på rallyet sent lørdag kveld norsk tid, var det allerede stappfullt av mennesker innenfor portene.

Mens Trump talte ropte de «stop the steal» og «four more years» i kor mens presidenten tok pauser.

VGs team anslår at tre-fire tusen mennesker er samlet inne på det som blir beskrevet som et etter forholdene svært lite område.

Dette skjer samtidig som at coronasmitten sprer seg med rekordfart i USA. New York Times-journalist Mike Baker skriver at det ble meldt 2885 dødsfall på en dag lørdag. Det er et dødsfall hvert 30. sekund. Det ble samtidig meldt om 199.988 nye tilfeller og 100.226 sykehusinnlagte.

FØRSTE ARRANGEMENT: USAs president Donald Trump og hans kone Melania forlater Det hvite hus i forkant av sitt første valgkamparrangement siden presidentvalget. Foto: Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mange av dem som har kommet seg inn har stått i kø siden tidlig i morges. Flere av dem roper «Stop the steal!» i kor. Alle gir uttrykk for at de er forbannet over resultatet i presidentvalget.

Det er svært mange pressefolk tilstede. Ifølge VGs team må disse bruke passordet «Rigged election» for å komme seg på det trådløse nettet på presserommet.

Ringte guvernør

Det har vært uro i delstaten, også blant Trumps egne partifeller, i forkant av presidentens besøk. Hos valgmyndighetene er det sinne etter presidentens anklager om valgfusk og uriktige resultater, mens andre er bekymret for at velgerne skal boikotte senatsvalget.

Sidney Powell i Trumps advokatteam har blant annet oppfordret til dette. Og hvis republikanske velgere dropper å stemme, blir det naturlig nok vanskeligere for Kelly Loeffler og David Perdue å vinne.

VALGKAMP: Den republikanske senatoren Kelly Loeffler mottar hyllest under lørdagens rally. Foto: STAN BADZ / EPA

I forkant av valgkamparrangementet skal USAs president ifølge flere medier ha fortsatt presset mot delstaten og ringt guvernør Brian Kemp. I samtalen skal han ha forsøkt å overtale Kemp til å presse delstatsforsamlingen til å omgjøre Bidens seier.

Kemps talsmann Cody Hall bekrefter at guvernøren snakket med presidenten, men da han ble spurt om samtalen, sa han at Trump ga sin kondolanse etter dødsfallet til Harrison Deal, som var en av den republikanske senatoren Kelly Loefflers rådgivere.

Hall har tidligere sagt til CNN at til tross for presidentens press mot Kemp om å blande seg i valgprosessen, forhindrer loven i Georgia han å gjøre dette.

Fra hele landet

Rallyet var det første av denne typen fra Trump på en god stund, og tilhengerne hans har reist langt for å delta. Det var ikke bare folk fra Georgia til stede i Valdosta lørdag.

Dale og Shawn Brooks satt 14 timer i bil fra Indiana for å delta på Trumps første rally siden valget.

– Dette er det viktigste rallyet, sier Dale til VG og får støtte av ektemannen.

– Vi trenger å høre fra presidenten vår, og vi trenger å vise han kjærligheten vår.

Det er imidlertid å overtale Georgias befolkning som blir avgjørende for republikanerne de kommende dagene. Senatsvalget avgjør om Joe Biden og Kamala Harris får flertall i både Senatet og Representantenes hus, eller kun sistnevnte.

Valgene holdes den 5. januar.

Publisert: 06.12.20 kl. 00:22 Oppdatert: 06.12.20 kl. 02:00

