Folk strømmet til Trump-rally i Georgia fra hele USA: − Det viktigste rallyet

VALDOSTA, GEORGIA (VG) Dale og Shawn Brooks har sittet 14 timer i bil fra Indiana for å delta på Trumps første rally siden valget.

Klokken er bare litt over ni på morgenen, og det er flere timer til den avtroppende presidenten er ventet på scenen på den lille flyplassen i byen Valdosta i Georgia. Det spilles Bruce Springsteen over høyttaleranlegget og folk roper «Stop the Steal».

Dette blir Donald Trumps første – og også kanskje siste – valgmøte siden valget tidligere i november.

VELKOMMEN: Trump er ventet å gå på scenen klokken 01.00 norsk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dette er det viktigste rallyet, sier Dale og får støtte av ektemannen.

– Vi trenger å høre fra presidenten vår, og vi trenger å vise han kjærligheten vår, fortsetter hun.

Shawn og Dale deler oppfatningen – med flere andre som VG snakker med denne morgenen – om at årets presidentvalg har vært utsatt for det de kaller «massivt valgjuks», og at Joe Biden har «stjålet valget».

Donald Trump har siden amerikanske medier utpekte Joe Biden som vinner av presidentvalget, kjempet imot med søksmål og udokumenterte påstander om valgjuks i avgjørende delstater.

Men presidenten og hans advokater har gått på nederlag etter nederlag i domstolene.

Trump besøker Georgia natt til søndag norsk tid for å vise sin støtte til vikarsenator Kelly Loeffler og senator David Predue i forbindelse med Senatsvalget i Georgia 5. januar.

Utfallet av valget vil avgjøre hvem som vil få flertall i Senatet – og det er knyttet stor spenning til resultatet.

Bakgrunn: Derfor avholder Georgia Senatsvalg

STÅR I KØ: Ungdomsskolelærer Linda McKenney og sønnen Sheon har kjørt fra nabostaten Florida. De har møtt opp flere timer før Trump er ventet at skal gå på scenen. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Onde tyranner»

Men på tross av Trumps gjentatte påstander om valgjuks, vil Georgia-republikanerne komme til å stemme i samme valgsystem som ble brukt under presidentvalget – som da sikret Biden seieren i delstaten med knapp margin.

Linda McKenney er ungdomsskolelærer, og underviser elevene sine i blant annet grunnloven. Hun og sønnen Sheon har tatt turen fra Florida, for å overvære Trumps tale lørdag kveld.

Fikk du med deg denne? Valgleder i Georgia med innstendig bønn til Trump: − Noen kommer til å bli drept

– Demokratene forsøker å ta fra oss makten. De ødelegger bedriftene våre og livene våre – og korrupsjonen er massiv, hevder ungdomsskolelæreren.

Under intervjuet kommer hun med flere udokumenterte påstander – som VG og de fleste store medier verden over anser som beviselige feile. Hun sier demokratene ønsker å innskrenke amerikanernes ytringsfrihet, og hun er opptatt av frihet til å samles på tross av coronapandemien – som akkurat nå tar livet av én amerikaner hvert 30 sekund.

– Demokratene er onde tyranner. Og vi vil ikke godkjenne at de stjeler dette valget, sier hun.

Vil fortsette å kjempe

Linda forteller at hun ikke deler sitt politiske syn med elevene sine. Hun diskuterer heller ikke politikk med dem, fordi hun mener ledelsen ved skolen muligens ville hatt problemer med det.

– Domstolene har ikke funnet noen beviser for påstanden om massivt valgjuks, slik presidenten hevder. Hva tenker du om det?

– Vi kommer til å fortsette å kjempe, og det er de riktige menneskene som må se på disse sakene. Sannheten vil komme frem.

– Som ungdomsskolelærer, som underviser i grunnloven, betyr det at du har sluttet å tro på systemet?

– Jeg tror på grunnloven vår. Men jeg tror også at demokratene forsøker å forandre vår måte å leve på. Og det skal vi ikke tolerere.

LANG KJØRETUR: Sylvia Long og naboen hennes har kjørt helt fra Missouri. En kjøretur på rundt 13 timer, forteller hun til VG. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vil at republikanerne stemmer

Ingen av dem VG snakker med utenfor flyplassen denne morgenen er fra Georgia. Sylvia Long har i likhet med ekteparet Brooks, kommet langveis fra.

Hun har kjørt bil i 13 timer fra Missouri for å stå som en av de første i køen.

– Landet vil gå til helvete hvis Biden tar over. Landet vårt kommer til å bli sosialistisk, og han kommer til å ta fra oss friheten vår, hevder hun.

– Trump fortsetter å si at det har vært valgfusk. Samtidig trenger republikanerne stemmer i Georgia slik at Senatet ikke går til demokratene. Så Trump kommer i dag trolig til å be folk fra Georgia om å stemme i et system han mener er rigget. Hva tenker du om det?

– Jeg tror de kommer til å rigge det. De har ikke gjort noe for å endre systemet.

– Så du mener at republikanerne ikke burde stemme?

– Jo, absolutt. Jo flere republikanere som stemmer jo bedre er det. De vil at vi skal være hjemme, men folk må stemme ved personlig oppmøte og ikke sende det i posten.

IKKE FØRSTE RALLY: Mike Boatman har definitivt det største Trump-flagget av dem alle, og forteller at han gjennom valgkampen har deltatt på flere rallys. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mike Boatman holder det store Trump-flagget med begge hender. Han har kjørt inn fra Indiana, og innrømmer at dette ikke er hans første valgmøte han deltar på for den avtroppende presidenten.

Også han trekker frem hvordan han mener Trump har blitt snytt for seieren, og at han er her i dag for å vise sin støtte. På spørsmål om hva han tenker om domsavgjørelsene, håper han at det vil ende opp i høyesterett.

Torsdag forsøkte republikanerne igjen å få Høyesterett til å blokkere påtroppende president Joe Bidens seier i vippestaten Pennsylvania.

– Domstolene gjør ikke jobben sin. De må se på bevisene. Jeg tror at vi til slutt vil se at Trump vil bli annonsert som vinner av valget, sier Boatman til VG. Hele tiden holder han godt fast ikke det store flagget sitt.

Mike Boatman holdet godt tak i flagget sitt. Foto: Thomas Nilsson / VG

