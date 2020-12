TRAFF VG: Dette er en barnefamilie fra Syria som VG traff i Moria-leiren i fjor. Det er slike familier som vil kunne få en mulighet til å bli hentet til Norge. Foto: Harald Henden

Skal sendes til Norge: Moria-flyktninger plukket ut

Det har tatt over et halvt år og det er færre enn lovet, men nå er flyktninger fra Moria-leiren håndplukket av Hellas for relokalisering til Norge.

Oppdatert nå nettopp

De 30 første flyktningene fra den beryktede leiren på den greske øya Lesvos er trolig på plass i januar, lover Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi har fått en liste med navn fra Hellas. Til nå har saken vært i greske myndigheters hender, og vi har presset på for en avklaring, sier kunnskaps- og integreringsminister Melby til VG.

les også Reportasje fra innsiden: Frykt, sykdom og dype traumer i Europas bortgjemte skrekkleir

Navnene har nå gått til Utlendingsdirektoratet (UDI), som skal foreta sikkerhetssjekk, ID-sjekk og begynne asylsprosessen. Samtlige skal være personer som møter de norske kriteriene for relokalisering, nemlig at de er syriske barnefamilier som er på flukt fra krig.

– Det er foreløpig 30, så vi er på god vei mot de 50 vi har lovet å hente ut. Jeg skulle gjerne sett at de kom til Norge før jul, men vi har fått vite at det trolig blir i januar, sier barne- og familieminister Ropstad til VG.

JULEBUDSKAP: Guri Melby og Kjell Ingolf Ropstad lover at de skal innfri løftet om å hente barnefamilier ut fra Moria-leiren. Men de kommer ikke hit før i januar. Foto: Terje Bringedal

les også Slik ser Moria-leiren ut etter storbrannen

– Ikke nok

De to statsrådene har gått høyt ut i saken tidligere. Allerede i mai, da vedtaket ble fattet, hyllet Ropstad det som en stor seier for KrF og Venstre.

I september, da flere andre land hadde begynt å hente ut flyktninger fra leiren og regjeringen ble kritisert for at det tok så lang tid, gikk Ropstad ut i VG og lovet at Norge snart var klare til å hente flyktninger fra Moria.

Fem dager senere slapp Ropstad og Melby detaljene: Norge skulle hente 50 personer, og disse skulle være syriske barnefamilier. Men nyheten kom morgenen etter det hadde vært storbrann i Moria-leiren, og bildene derfra førte raskt til aksjonen «50 er ikke nok».

Se det dramatiske VGTV-klippet: Slik så Moria etter brannen:

I slutten av november var det demonstrasjon utenfor Stortinget, organisert av Redd Barna og #evakuerbarnaframorianå. Sistnevnte har fått 90.000 underskrifter på at Norge må hente ut flere og raskere.

– Hva tenker dere om at det har vært en folkeaksjon om at antallet Norge henter er for lavt?

– Både KrF og Venstre har vært tydelige på at vi har ønsket at det var både flere og at de kom tidligere. Men det var dette vi kunne få til politisk, sier Ropstad.

BARNEFAMILIER: To syriske barnefamilier i telt i utkanten av Moria-leiren på et bilde fra mars. Norge skal kun hente barnefamilier fra Syria. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

– Norge tar et gjennomsnittlig antall om du måler mot befolkningen, og det har vært viktig at dette skulle være del av et felles, europeisk løft, supplerer Melby.

– Dette er jo egentlig en sak som ligger under Justisdepartementet, hvorfor er det dere to, og ikke Monica Mæland (H) som fronter denne nyheten?

– Monica gjør jobben med å gjennomføre vedtaket på en god måte, men det er jo KrF og Venstre som har et særlig engasjement i saken, sier Ropstad.

Se VGs bilder fra Moria etter brannen:

forrige









fullskjerm neste

les også Regjeringen svarer på Moria-kritikk: – Det står ikke på oss

Strenge kriterier

Justisdepartementet har sagt til VG at årsaken til at det har tatt lang tid skyldes at greske myndigheter har brukt tid på å klargjøre relokaliseringen. Men de norske kriteriene, om å kun ta imot barnefamilier fra Syria, har også forsinket uttaket.

– Vi har vært opptatt av at det skulle være personer som møter de norske asylkravene, slik at vi ikke hentet personer som vi måtte sende ut igjen noen måneder senere. Det har tatt tid, men dersom greske myndigheter ikke har gjort noen feil, så er de som nå kommer personer som kommer til å få innvilget asyl.

– Mange flyktninger fra Afghanistan får også asyl i Norge nå. Hvorfor har ikke noen barnefamilier derfra fått innpass?

– KrF ville gjerne ta enslige mindreårige, og de kunne godt ha vært fra Afghanistan. Men det er ikke lett å ha sikker identitet på dem. Som Guri sier ble det enighet om at vi skulle ta syriske barnefamilier, og da har det tatt lengre tid enn vi ønsket. Men nå er de på vei, sier Ropstad.

IKKE BLANT DE HELDIGE: Da VG var på Lesvos i september møtte vi Zahara Gulsom Nori (20), her sammen med sin da 12 dager gamle baby. Hun er fra Afghanistan og vil dermed ikke få komme til Norge i denne relokaliseringen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Vil ikke tallfeste

– Dere sier begge at dere egentlig ville tatt imot flere fra Moria. Hvor mange flere?

– Vi har ikke tallfestet det, men det er viktig for oss at Norge skal hente 3000 kvoteflyktninger. Vi vil ikke nå det tallet i år, men kanskje vi når 2300 og da skal de siste 700 overføres til neste års kvote, sier Ropstad.

– Dersom relokalisering fra Moria, og andre leirer i Hellas, Italia, Spania og Malta, kommer opp som et felles europeisk initiativ, så skal Norge ta sin del av ansvaret, supplerer Melby.

VG kom seg inn bak gjerdene i Moria-leiren i 2017. Slik så det ut i skrekkleiren den gangen:

les også Ahmed (22) ble kastet ut av Norge – nå er han blant Moria-migrantene

– FrPs innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, har ment at Norge har vært naive, ved at enslige, unge menn uten asylopphold satt fyr på leiren med vilje, slik at dere ble presset til å ta imot personer derfra. Er det riktig?

– Vi hadde jo tatt den politiske beslutningen lenge før brannen, og når de som kommer er barnefamilier fra Syria, ikke enslige, unge menn, så vil det vise at han tar feil, sier Ropstad.

– Dere regjerer jo på en plattform sammen med Frp, ville dette vært mulig dersom de fortsatt var i regjering?

– Det ville ha blitt vanskelig. Innvandringspolitiske spørsmål var jo en hovedårsak til at de gikk ut av regjeringen, sier Melby.

– Jeg håper de største partiene på Stortinget tar signalet om at en stor andel i befolkningen uttrykker at de synes 50 er for lite. Men det er ikke politisk flertall til å hente flere fra Moria nå, legger Ropstad til.

Publisert: 11.12.20 kl. 12:27 Oppdatert: 11.12.20 kl. 12:57

Les også

Mer om Flyktninger