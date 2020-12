HOTELL: Migranter står på balkongene til et turisthotell i Playa del Inglés i nabokommunen til Mogán 22. november. Foto: DESIREE MARTIN / AFP

Demonstrerer mot migranter på Kanariøyene

Flere tusen migranter bor midlertidig på turisthoteller på Kanariøyene. Det har fått fastboende til å reagere.

En stor gruppe med naboer til hoteller der migranter har blitt innkvartert, møtte i helgen opp utenfor og ropte fornærmelser til dem, melder lokale medier.

Ifølge avisen Telde Actualidad skjedde hendelsen i den lille havnebyen Arguineguín i kommunen Mogán. Demonstrasjonen var ikke godkjent av myndighetene og ble oppløst av lokalt politi og den spanske sivilgarden.

I november kom det rekordhøye 8000 migranter til Kanariøyene. Bare på søndag kom det 74 nye migranter til øyene, melder avisen La Provincia.

Migrantene ble først plasserte i et midlertidig mottakssenter med plass til rundt 500 mennesker i havnen i Arguineguín.

På det meste bodde det rundt 2600 mennesker her. Mottakssenteret ble stengt etter at ombudsmannen i Spania påpekte at det muligens ikke dekket grunnleggende menneskerettigheter.

Dermed ble migrantene flyttet – noen til en ny leir i en gammel militær base – andre til turisthoteller.

Vil «redde» turismen

Flere har nå tatt til orde for at migrantene på hoteller ødelegger for turismen i kommunen som for mange nordmenn er kjent som et ferieparadis.

Nesten 2000 personer med norsk statsborgerskap har fast bopel i kommunen.

I HAVN: Migranter blir tatt hånd om av helsepersonell idet de ankom den lille øyen Kanariøyen El Hierro søndag. Foto: GELMERT FINOL / EFE

Demonstrantene krever at migrantene blir kastet ut fra turisthotellene og at de igjen blir brukt til turisme.

Ordfører Onalia Bueno sier til avisen Canarias7 at de ønsker å flytte migrantene til fasiliteter som den spanske regjeringen står for, slik det ble gjort under migrantkrisen i 2006.

Ifølge henne bor det nå rundt 3000 migranter midlertidig i turistleiligheter og -hoteller i kommunen.

Dette skal likevel ikke være hovedårsaken til at turistnæringen sliter øyene utenfor nordvestkysten av Afrika.

Bygger nytt mottakssenter

Senioranalytiker i Røde Kors, Moa Nyamwathi Lønning, sier til VG at til tross for at det nå er høysesong for turistnæringen på Kanariøyene, så står hotellene nærmest tomme som følge av coronapandemien.

De lokale myndighetene i Mogán har varslet turistleiligheter og hoteller at de må stoppe innkvarteringen av migrantene 31. desember. Gjør de ikke det vil det bli opprettet sak mot dem.

Senioranalytiker i Røde Kors, Moa Nyamwathi Lønning Foto: Privat

– Mottakskapasiteten til Røde Kors i begynnelsen av september var 1300 plasser. Nå, på veldig kort tid har det blitt skalert opp til 10.000 plasser. En del av disse plassene har blitt leid av hoteller, sier Lønning.

Ifølge Lønning er årsaken blant annet smittevernhensyn og at «det har kommet veldig mange flyktninger og migranter de siste månedene».

– Nå holder myndighetene på å lage et mottakssenter som skal ha plass til 7000 mennesker. Dette skal stå klart ganske snart, sier hun.