AVVISER OMFATTENDE VALGFUSK: Gabriel Sterling er ansvarlig for stemmesystemet ved administrasjonsministeren i Georgias kontor. Her under en pressekonferanse 6. november. Foto: Jessica McGowan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Omtellingen i Georgia: Nytt fylke fant utalte stemmer

Dagen etter at 2600 utalte stemmer ble funnet i fylket Floyd, har 2755 utalte stemmer dukket opp i Lafayette.

For mindre enn 40 minutter siden

Delstaten Georgia, der Joe Biden etter første stemmetelling har fått rundt 14.000 flere stemmer enn Donald Trump, er i gang med å telle alle de rundt fem millioner stemmene på nytt for hånd.

Det skjer fordi marginen mellom de to kandidatene er så liten at Trump-kampanjen har rett på en omtelling.

Under dette arbeidet fant valgansatte i fylket Floyd mandag rundt 2600 stemmer som ikke tidligere er blitt telt.

Tirsdag skjedde det igjen, i fylket Fayette, der 2755 utalte stemmer ble funnet, skriver nyhetsbyrået AP. Stemmene var fysisk avgitte forhåndsstemmer.

USAs president Donald Trump har ikke erkjent valgnederlaget etter at motkandidaten Joe Biden ble utropt som vinner av det amerikanske presidentvalget:

Til sammen er det nå altså funnet over 5300 utalte stemmer i delstaten, og ifølge Gabriel Sterling ved administrasjonsministerens kontor har de til sammen minsket Bidens ledelse med rundt av 1000 stemmer. Resultatet i delstaten vil dermed ikke påvirkes av funnene av de utalte stemmene, sier han.

– Vi har ikke sett omfattende valgfusk. Vi vet at det vil være eksempler på ulovlige stemmer, men det vil dreie seg om noen hundre stemmer, ikke rundt 12.929 stemmer, sier han.

Alle fylkene i Georgia har frist på seg til midnatt onsdag for å få talt alle stemmene i årets presidentvalg.

Tidligere i måneden meldte Georgias valggeneral Richard Barron at en av deres valgfunksjonærer gikk i dekning etter trusler:

Dersom marginen mellom de to kandidatene er under 0,5 prosent etter omtellingen, kan den tapende parten be om en omtelling. Den vil i så fall skje med telleskannere, skriver AP.

Det er delstatens administrasjonsminister Brad Raffensperger som er ansvarlig for gjennomføringen av valget. Trump-kampanjen kommet med anklager om valgfusk i delstaten, og flere lokale republikanere har bedt om at Raffensperger sparkes. Selv har han avvist disse anklagene og vært tydelig på at han ikke tror resultatet vil endre seg etter at stemmene er telt på nytt.

I et intervju med Washington Post mandag fortalte han om den anspente situasjonen i delstaten etter presidentvalget. Han sier at han opplever det han omtaler som press fra mennesker som støtter presidenten og hans påstander om valgfusk.

Her anklaget han blant annet den profilerte Trump-vennen og senatoren Lindsey Graham for å ha antydet at han muligens kunne forkaste lovlige stemmer – anklager Graham omtalte som latterlige.

Publisert: 18.11.20 kl. 02:36