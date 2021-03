GÅR VIRALT: Brudebildet av Kate Fotheringham og Wayne Bell fra Gluocester Road i den australske delstaten New South Wales har gått sin seiersgang denne uken. Foto: AMANDA HIBBARD, KATE FOTHERINGHA / via Reuters / NTB

Bryllupet «århundrets flom» ikke kunne stoppe

– Det tok tre måneder å planlegge bryllupet. I løpet av 12 timer gikk det til helvete, før det etter seks timer ble noe av igjen, sier bruden Kate Fotheringham.

Av Knut Arne Hansen

Den store dagen var lørdag 20. mars. Lite visste brudeparet at «århundrets flom» i Australias mest folkerike delstat, New South Wales, var på vei.

Det sies at regn på bryllupsdagen betyr lykke. For Kate Fotheringham og Wayne Bell ble det kanskje litt i overkant. Nærmere bestemt rundt 250mm for mye.

For bryllupsdagen kunne ikke fått en verre start. Kate våknet opp og var fanget i foreldrenes hus like utenfor byen Wingham, drøye 30 mil nord for storbyen Sydney.

– Help meg! Det er bryllupsdagen min, og vi er sperret inne av flommen. Vi trenger hjelp for å komme oss til Wingham, skrev hun på Twitter.

Ettersom Fotheringham og Bell tilbrakte den siste natten som ugifte fra hverandre, sto hele bryllupet nå i fare.

– Jeg var forberedt på at jeg måtte ha gummistøvler og at det kom til å regne, men jeg hadde ikke forventet at vi måtte håndtere en naturkatastrofe, sier hun til The Guardian.

Hun forteller både om et lite sammenbrudd og tårer.

– Til slutt tenkte jeg bare vi må bare gjøre det beste ut av det. Dette er dagen.

Fotheringhams bønn ble hørt. Redningen ble et helikopter – ironisk nok av typen Bell – samme navn som forloveden.

Problemene var riktignok langt fra over. Maten var flomfast i Port Macquarie, et av de hardest rammende områdene av flommen som herjer i den australske delstaten, make up-artisten satt fast på feil side av en bro og artisten som skulle synge i bryllupet sto fast bak en trafikkulykke.

Men ingenting kunne stoppe Fotheringham. 15 minutter forsinket ble hun fulgt til alteret av sin far og fikk gitt sitt ja til Wayne Bell.

– Man kan ikke tro det er sant. Hvordan er det mulig? Man kan ikke finne på en historie som dette. Jeg kan ikke tro vi klarte det. Familien min er helt utrolig. Vi viker ikke unna fra en kamp selv om det blir vanskelig, vi kan håndtere en utfordring eller ti – eller en kjempeflom, sier hun.