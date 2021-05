KREMASJONER: Områdene langs Ganges River brukes til kremasjoner av dødsfall relatert til coronapandemien. Foto: ARCHANA THIYAGARAJAN / AFP

India: Fant minst 40 lik i elv

De siste dagene har minst 40 lik dukket opp i elven Ganges River nord i hardt corona-rammede India.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter lokale myndigheter overfor BBC.

Likene dukket opp nær grensen mellom Bihar og Uttar Pradesh, to av landets fattigste delstater.

– Dette er virkelig sjokkerende, sier Kameshwar Pandey, som bor i området, til nyhetsbyrået AFP.

les også India setter ny dødsrekord – over 4000 på ett døgn

Det er så langt ikke kjent hvordan likene har havnet der, men ifølge BBC melder lokale medier at det kan være personer som har mistet livet på grunn av coronapandemien. Lokale medier skriver også at det kan dreie seg om opptil hundre lik, og at mye tyder på at de har ligget i elven i flere dager.

– Det er mulig kroppene kommer fra Uttar Pradesh, sier Ashok Kumar til BBC. Han jobber for de lokale myndighetene.

Noen av likene skal ha vært oppblåst og delvis brent, og myndighetene sier de kan ha endt i elven som følge av kremasjoner langs Ganges River i Uttar Pradesh, melder NDTV ifølge BBC.

Årsaken skal være at det på grunn av de mange dødsfallene er mangel på tre til å gjennomføre kremasjonene og at kostnadene med begravelsene tvinger enkelte familier til å legge likene i elven.

– Private sykehus raner folk. Vanlige mennesker har ikke penger til å betale prester og bruke penger på kremasjoner. De ber om 2000 rupier (rundt 220 kroner), bare for å ta liket ut av ambulansen. Elven har blitt en siste utvei, sier Chandra Mohan, som bor i området, til BBC.

les også Indias coronahåndtering får stryk: – Utilgivelig

Den andre smittebølgen av coronaviruset traff India hardt, og landet har de siste 14 dagene registrert over fem millioner smittetilfeller, og har passert 22,5 millioner smittetilfeller totalt. I tillegg er det registrert over 245.000 dødsfall relatert til pandemien, samtidig som man frykter at mørketallene er store.