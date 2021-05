OVER 200 RAKETTER: Hamas melder at de har avfyrt over 200 raketter mot Israel tirsdag kveld og natt til onsdag. Foto: SAID KHATIB / AFP

Rakettangrepene fortsetter: − Familier blir vekket og må rømme til bomberom

Angrepene fra Israel og Gaza fortsetter natt til onsdag. De siste 30 timene skal minst 40 personer ha mistet livet som følge av angrepene.

Av Knut Arne Hansen og VG / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Natt til onsdag melder Hamas at de har avfyrt over 200 raketter mot Beersheva og Tel Aviv som et svar på bombingen av en blokk i Gaza, skriver Reuters.

– Flere raketter blir skutt mot Tel Aviv. Familier blir vekket og må rømme til bomberom, skriver det israelske forsvaret på Twitter kl. 03.

Samtidig fortsetter Israel med sine luftangrep mot flere hundre mål i Gaza, skriver nyhetsbyrået.

– Som et svar på hundrevis av raketter de siste 24 timene, har det israelske forsvaret angrepet en rekke terrormål langs Gazastripen. Vårt største angrep siden 2014. Vi fortsetter å angripe mål i Gaza, skriver forsvaret videre.

I 2014 pågikk en krig mellom Gaza og Israel i 50 dager.

Hevder å ha drept Hamas-topper

Det israelske forsvaret hevder også at de har «nøytralisert» Hamas militære etterretningsleder Hassan Kaogi og hans nærmeste medarbeider Wail Issa.

– Våre kampfly, with the ISA, nøytraliserte lederfigurer i Hamas’ etterretning, skriver de på Twitter.

Tidligere natt til onsdag skal to sivile ha mistet livet da en rakett traff en bil i byen Lod sør for Tel Aviv. Lokale medier skriver ifølge Reuters at det skal dreie seg om en mor og syv år gamle barn.

Nyhetsbyrået AP skriver at totalt fem personer skal ha blitt drept i Israel, mens dødstallet på Gazastripen skal være minst 35 etter de første drøye 30 timene med angrep fra begge kanter.

– Det er den israelske okkupasjonen som har satt fyr på Jerusalem, og flammene har nådd Gaza, har Hamas-leder Ismail Haniyeh uttalt.

Erklærer unntakstilstand i Lod

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har erklært unntakstilstand i byen Lod sør for Tel Aviv etter at politiet beskyldte arabiske innbyggere for å starte opptøyer.

Netanyahu kom med kunngjøringen om unntakstilstanden natt til onsdag. Forsterkninger ble sendt til byen, som ligger sør for Tel Aviv og like ved Ben Gurion-flyplassen.

Klikk for å aktivere kartet

Ifølge israelsk politi skal omfattende opptøyer ha blitt utløst blant arabiske innbyggere i byen og således utgjort en trussel mot sikkerheten.

Tirsdag kveld ble en arabisk israeler drept i Lod i sammenheng med konfrontasjonene som pågår mellom Israel og Hamas.

– Stopp volden nå

Spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, norske Tor Wennesland, advarer om at konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza går mot «full krig».

– Stopp skytingen umiddelbart. Vi eskalerer mot full krig. Ledere på begge sider må ta ansvaret for de-eskalering. Kostnadene for krig i Gaza er ødeleggende og vanlige folk betaler prisen. FN jobber sammen med alle sidere for å gjenopprette roen nå. Stopp volden nå, skriver han på Twitter.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide varslet tidligere tirsdag kveld at det vil bli holdt et nytt hastemøte i Sikkerhetsrådet. Ifølge Reuters skjer møtet onsdag.