Solberg: Uforutsigbarheten har vært krevende

Statsminister Erna Solberg legger ikke skjul på at de siste fire årene har vært utfordrende for USAs allierte. Den nye administrasjonen vil ha mer til felles med Norge, mener hun.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter fire år i Det hvite hus er presidentskapet til Donald Trump historie. Den demokratiske utfordreren og tidligere visepresident Joe Biden blir USAs neste president.

– Trump er en annerledes politiker. Han har dyrket overraskelsen og uforutsigbarheten, og det er krevende for allierte. Det har gjort det vanskeligere for oss allierte, sa statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse søndag.

Hva har vært mest utfordrende?

– Uforutsigbarheten. At overraskelse har blitt et moment, det er noe vi ikke liker.

Likevel har samarbeidet med Trump-administrasjonen de siste fire årene fungert godt, mener hun.

– Vi har samarbeidet godt på kjerneområdene. Jeg har opplevd noen positive ting, det at vi har fått sterke samarbeid og fokus på samarbeidsområdene i nord.

les også Roser Joe Bidens tale: – Energisk og kraftfull 77-åring

Hun begynte pressekonferansen med å gratulere Joe Biden som USAs neste president.

– Så gleder vi oss over at USAs lederskap for første gang i historien vil bli styrket med en kvinnelig visepresident. Hun vil brøyte vei for dem som kommer etter, sa Solberg.

Hun trakk også frem at Biden la vekt på å samle det amerikanske folk under talen sin natt til søndag.

– Nå håper jeg at amerikanske politikere på begge sider vil støtte opp om brobygging og samarbeid.

Solberg sa også at det er et viktig demokratisk prinsipp at alle lovlige stemmer telles.

– Det samme er anerkjennelsen av resultatet av den tapende part. Jeg mener det hadde vært viktig for overgangen, og jeg håper det Republikanske partiet hjelper Trump å innse det raskt, sier Solberg.

Publisert: 08.11.20 kl. 12:20