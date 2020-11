ADVARER: Belgias statsepidemiolog peker på flere årsaker til at det gikk galt i Belgia – og advarer Norge mot å gjøre samme feil. Foto: FRANCOIS LENOIR / POOL / REUTERS POOL

Belgias statsepidemiolog etter Høie-advarsel: − Håper Norge kan lære av våre feil

Belgias statsepidemiolog Steven van Gucht håper at Norge kan lære av Belgia – og ikke gjøre den samme feilen.

Flere enn 105.000 ble registrert smittet på én uke. Uken etter ble 4593 personer lagt inn på sykehus.

På det meste var hver fjerde coronatest positivt på landsbasis, og i snitt har 170 personer dødd daglig de siste 14 dagene.

Den andre bølgen av coronaviruset rammet Belgia, med drøyt to ganger så mange innbyggere enn Norge, hardere enn den første.

På regjeringens pressekonferanse mandag advarte helseminister Bent Høie mot at Norge kunne havne i samme situasjon som Belgia.

– Hvis vi ikke stopper smittespredningen i Norge nå, kan vi stå i en lignende situasjon om syv uker. Vi er nødt til å ta kontroll over smitten før den skyter fart for alvor, sa Høie.

Han understreket at det ikke var en prognose for Norge, men en fortelling om hva vi må unngå.

Må innføre drastiske tiltak raskt

Belgias statsepidemiolog i Sciensano Steven van Gucht synes advarselen er riktig.

– Alle land må følge nøye med det øyeblikket smittetallene begynner å stige. Hvis man tror at det vil gå greit, at man klarer seg så lenge smittetallene ikke stiger for fort, tar man feil, sier han til VG.

Myndighetene tror ofte de kan få en kontrollert stigning av antall nye tilfeller. Det er ikke tilfellet, ifølge van Gucht.

– Hvis tallene stiger uke etter uke, må man reagere raskt. Man må iverksette drastiske tiltak raskt, sier han.

Han er tydelig i sine råd til Høie:

– Man må ha tiltakene lenge nok til at antall smittede er på et trygt nivå. Om tallene begynner å stige igjen, må man gjeninnføre tiltak raskt, sier han og fortsetter:

– Jeg håper Norge kan lære av våre feil.

fullskjerm neste LUFTTRANSPORT: En pasient med covid-19 skal flyttes fra Vervier til Antwerpen.

Flere årsaker til smitteeksplosjonen

– Vi så at tallene steg uke for uke. Men det tok lang tid før vi reagerte, understreker van Gucht.

Han peker på flere årsaker til at Belgia ble så hardt rammet av bølge to.

Turister som vendte hjem fra ferie i september og gjenåpningen av høyskoler og universiteter er to av årsakene til starten på bølgen.

Mens smitten steg uke for uke, satt beslutningstagerne stille i båten. Den nasjonale strategien har vært utilstrekkelig, mener han.

– En av de store utfordringene var å fortelle politikerne at de var nødt til å innføre drastiske tiltak for å bremse smittespredningen, sier van Gucht.

Men han vil ikke skylde på politikerne alene.

BØLGE TRE: Van Gucht bekymrer seg nå for den tredje bølgen. Foto: Vikrtor Nummelin/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bekymret for bølge tre

– Vi er i den andre bølgen og jeg håper at den nå er på vei tilbake, sier van Gucht.

Antall nye smittetilfeller er endelig på vei ned, etter landet i slutten av oktober innførte en rekke strenge tiltak.

Tiltak i Belgia 23. oktober innførte regjeringen i Belgia en rekke strenge tiltak. Da hadde landet allerede tiltak om munnbind på offentlig sted, begrensninger i sosial kontakt og tiltak om avstand. Dette var de strenge tiltakene: Ikke tillatt med publikum på profesjonelle sportsarragnementer,

maksimalt antall personer på kino og teater ble 200,

all amatørsport for voksne måtte opphøre,

kun 20 prosent kunne være til stede ved høyere utdannings-institusjoner, med munnbind-plikt. Det ble unntak for førsteårsstudenter, der gjelder 50 prosent,

kulturarrangementer fikk fortsette, men bare om 1,5 meters avstand mellom kohortene kan sikres. Munnbind er også påbudt i kultursektoren,

barer og restauranter var allerede stengt i fire uker,

belgiere får bare møte én annen person utenom husholdningen,

det ble også innført portforbud mellom midnatt og klokken 05,

alkoholsalg stoppes klokken 20 daglig. Vis mer

Men van Gucht har allerede begynt å bekymre seg for den tredje bølgen, som han tror kan komme i januar eller februar.

– Vi må følge nøye med hele vinteren, sier han.

Jul- og nyttårsfeiringen kommer til å bli svært vanskelig, påpeker van Gucht.

– Folk har behov for å se familien sin. Noen har opplevd dødsfall, og andre har fått barn. Men vi blir nødt til å gi befolkningen råd om å være forsiktige, sier han.

Belgias innbyggere vil bli rådet til å feire jul i veldig små selskap. Men først må Belgia finne og bestemme seg for hva som er et «trygt» smittenivå.

– Vi drømmer om 100 daglige smittede. Vi var der i juni, men jeg vet ikke om det er realistisk å tro at vi kan havne der igjen nå, sier van Gucht.

Dersom landet når 100 smittede per 100.000 innbyggere over to uker, under en tiendedel av dagens tall, vil de igjen vurdere å gjenåpne enkelte deler av samfunnet. Det tilsvarer 800 daglige smittetilfeller.

fullskjerm neste CORONA-DØD: En person som døde av covid-19 blir begravet ved Chapelle-Lez-Herlaimont, en liten by sør for Brussel.

– Ingen tok ansvar

Christian Bennike er korrespondent for den danske avisen Dagbladet Information og holder til i Brussel.

Han har fulgt smittesituasjonen i Belgia tett, og har god kontakt med flere belgiske journalister.

– Belgia har håndtert denne pandemien helt uforsvarlig dårlig, sier han.

I mars og april var landet totalt uforberedt på skituristene som tok med seg smitte hjem. Da forklarte de forklarte myndighetene de høye dødstallene og smittetallene med at de hadde vært «uheldige», ifølge Bennike.

Han peker på flere mulige forklaringer på hvorfor det igjen har gått så galt i Belgia.

KORRESPONDENT: Christian Bennike er korrespondent for den danske avisen Dagbladet Information og holder til i Brussel. Foto: Sigrid Nygaard / Dagbladet Information

– I september begynte smitten å stige igjen. Alle indikatorer pekte i feil retning. Sakte begynte sykehusinnleggelsene også å øke, forteller Benikke.

Men politikerne satt stille i båten, mener han. Det skulle ta nærmest to måneder før nye tiltak bøe innført.

– Det var ingen hjemme. Ingen tok ansvar for å gjøre noe, sier Bennike.

Han forteller at borgermestre peker på ledelsen i regionene, som igjen peker på den føderale regjeringen. Regjeringen peker igjen på ekspertene.

– Den byråkratiske strukturen er dårlig egnet til å håndtere coronasituasjonen, sier Bennike.

Men den politiske organiseringen er ikke den eneste årsaken til at det gikk så galt igjen, mener han.

Bennike tror det dels skyldes historiske betingelser.

– Det er et samfunn som fungerer på andre premisser enn de nordiske. De er mer splittet språklig, sosialt og kulturelt, Det kan være bra på mange måter, men i denne konkrete situasjonen med corona kan det gå til helvete med for store forskjeller som gjør det svært vanskelig å handle i fellesskap, sier han.

Han forteller at befolkningen kikker i alle retninger. Politikerne når ikke frem. Regionene, byene og språkfellesskapene blir ikke enige.

– Jeg tror ikke vi i Danmark og Norge alltid forstår at våre land har kommer seg forholdsvis godt gjennom corona. Vi har hatt lite restriksjoner, få dødsfall og politikerne har kommer gjennom med stor legitimitet.

Slik gikk det galt i Belgia

1. Hjemvendte turister:

I starten av september kom et massivt antall turister hjem fra ferie. Mange kom også hjem fra lengre opphold i sine hjemland – som da hadde høyere smittetrykk enn Belgia.

I midten av september begynte smittetallet å stige.

2. Høyskoler og universiteter åpnet:

Samtidig som smitten begynte å stige, åpnet de universitetene og høyskoler igjen etter sommeren.

Van Gucht omtaler Belgia som et «pendlerland». Både arbeidstagere og studenter pendler mye mellom storbyer og sine hjemkommuner.

– Vi så at studenter hadde mye sosial kontakt. I helgene dro de hjem til sine familier og tok med seg smitten. Vi tror det fremskyndet prosessen, sier han.

3. Den offentlige debatten:

Van Gucht forteller at akademikere og leger gikk ut mot harde tiltak i mediene. Etter hvert handlet også den politiske debatten om hvorvidt det var nødvendig med strenge tiltak.

– En av de store utfordringene var å fortelle politikerne at de var nødt til å innføre drastiske tiltak for å bremse smittespredningen, sier han.

4. Etterlevelse av tiltak:

Statsepidemiologen tror at mange har problemer med å etterleve tiltak, særlig dem som går på avstand.

– Vi ser forskjeller på dette i nord og sør i Belgia. I det fransktalende området er det gjerne mer klemming og kyssing. Slik er det ikke nord i Belgia, heller ikke i Skandinavia. Kanskje det spiller inn, sier han.

5. Treg respons:

Selv om smittetallene økte eksponentielt, avventet politikerne med å innføre drastiske tiltak.

– Den krisitske fasen vi var i ble oversett, sier han.

Antall smittede økte, men få ble lagt inn på sykehus - før det plutselig eksploderte.

Han understreker at det likevel var tiltak om avstand og munnbind gjennom sommeren, og strengere tiltak enn nabolandet Nederland.

Publisert: 13.11.20 kl. 09:09

