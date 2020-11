ETTER MØTET: Douglas Brinkley utenfor Mar-a-lago i Florida etter å ha møtt president Trump før hans innsettelse i 2016. «Han har satt dynamitt i president-institusjonen» sa han til reportere den gangen. Foto: AP

Ledende amerikansk historiker om Trump: En høyrevridd revolusjonær som kanskje vil gå til valg igjen

En av USAs fremste historikere på amerikanske presidenter, professor Douglas Brinkley, sier i et intervju med VG at det er sannsynlig at Donald Trump, eller en av hans sønner, vil stille til valg i 2024.

All valgstatistikk tilgjengelig peker nå i en retning: Det går mot enden av Donald Trumps presidentskap.

Midt oppe i dette politiske dramaet, på farten mellom ulike amerikanske TV-stasjoner, befinner Douglas Brinkley seg.

Han er en av USAs fremste historikere på amerikanske presidenter og har skrevet biografier om Gerald Ford, Franklin Roosevelt og Theodore Roosevelt.

Ved 10-tiden fredag formiddag sa Douglas i CNNs direktesending:

«Donald Trump tapte og nå skal han lide oss alle gjennom dager og uker med klager og juridiske kamper. Hans presidentskapet ender som han startet det, men null integritet».

Rett etterpå utdyper han argumentet sitt over telefon til VG:

– Trump oppfører seg nå som en høyrevridd revolusjonær som forsøker å spre kaos og anarki over hele USA. Han snakker om valgjuks og svindel, men det finnes foreløpig ingen bevis som bekrefter det han sier. Han forsøker å kaste all legitimitet dette valget har til side. Det er ikke slik en statsmann oppfører seg.

I desember 2016, 23 dager før Donald Trump skulle innsettes som president, var Brinkley i samtaler med den kommende presidenten i Mar-a-Lago, Donald Trumps private luksusresort i Florida.

Sammen med andre historikere ønsket han å finne ut mer om Donald Trump og hans historiekunnskap.

– Det som slo meg, er hvor lite han visste om størrelsen og betydningen av presidentskapet, sa Brinkley i et intervju med VG i etterkant.

Nå har det gått fire år, og selv om Trump nå ser ut til å tape mot Demokratenes kandidat Joe Biden, vil Trump, ifølge Brinkley, fortsatt ikke gi opp sin politiske karriere og trekke seg tilbake.

– Trump vil i dagene og ukene mislykkes i forsøket på endre resultatet med rettstvister og klager, sier han.

– Men tror du ikke Trump-administrasjonen vil hjelpe Biden-administrasjonen noe i overgangsperioden, slik tradisjonen er?

– Kanskje i desember, når han har tapt alle rettstvister, så vil han endre seg noe. Han vil fortsette sin politiske karriere og kanskje gå til valg igjen i 2024. Kanskje vil en av sønnene hans stille til valg. Trump vil uansett forsøke å operere som en slags eksilregjering, som er klar til å ødelegge alt Biden forsøker å gjennomføre.

Brinkley påpeker at Trump har en ekstrem makt som følge av hans kjendisstatus og at han har svært mange lojale følgere, og at han vil bruke dette for å være den ledende stemmen mot Biden i tiden som kommer.

– Presidenten har bygget Trump-merkevaren på det å «aldri tape», men nå taper han og må bygge seg opp igjen. Uansett hva som skjer, vet vi at han vil fortsette å være svært synlig.

