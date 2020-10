Obama på ny velgerjakt for Biden: − 10 dager til det viktigste valget i vår livstid

MIAMI/OSLO(VG) For andre gang denne uken står Obama på scenen for å fortelle velgere at de ikke må stemme på han som «behandler presidentskapet som om det skulle vært et realityshow».

Når VG kommer til Biscayne Bay universitet, i god tid før demokratenes valgmøte starter, er det allerede fullt opp av maskekledde velgere til stede.

Mannen de venter på denne lørdag ettermiddagen, er ikke Biden selv, men en annen svært populær politiker fra samme parti.

Tidligere president Barack Obama er Miami, Florida for å oppfordre velgerne til å stemme tidlig.

– Så, 10 dager, Miami! 10 dager til det viktigste valget i vår livstid. Men de gode nyhetene er at dere ikke trenger å vente til 3. november, sa en smilende opplagt Obama ikledd hvit skjorte fra talerstolen.

fullskjerm neste FANS: Vennene Susy Riener (t.v) og Ana Hurtado sikret seg en plass blant de 200 bilene som fikk se Obama tale i Miami.

Ivrige tilhengere

Maksgrensen på 200 biler ble nådd raskt etter at universitetet Biscayne Bay åpnet portene for tilhengerne. Det er kun tillatt å komme i bil, og alle de oppmøtte blir bedt om å holde seg så nært kjøretøyet at de kan ta på det.

Når Obama sier noe de oppmøtte liker, er tradisjonelle klapp og støttende rop byttet ut med tuting fra biler.

På campus i 30 grader solskinn møter VG velgerne Susy Riener og Ana Hurtado. De er glade for å være blant de få som får se USAs tidligere president tale.

– Det som gjør Obama spesiell er at hans åtte år var en forbedring i forhold til forgjengeren. De fire siste årene med Trump har satt landet tilbake, sier Hurtado til VG.

De to kvinnene håper at Biden kan fortsette der Obama slapp, og «få Amerika på rett spor igjen».

ANNERLEDES VALGKAMP: 200 utvalgte biler fikk se Obama tale på universitetscampuset. Jennifer Wright følger med fra taket til Aaron Charlow. Foto: Gisle Oddstad, VG

Trump-kritikk

Det er bare noen dager siden Obama ledet et velgermøte for Biden i Philadelphia, Pennsylvania.

Da gikk han knallhardt ut mot Bidens rival, sittende president Donald Trump. De samme tonene hørte vi fra eks-presidenten i Miami lørdag.

– Jeg har sittet på Det ovale kontor med begge de to mennene som stiller som presidentkandidat. De er forskjellige menn. Donald Trump … jeg visste at han ikke ville fortsette min politikk. Men jeg håpet at han, for folkets skyld, ville ta jobben seriøst . Sånn ble det ikke. Han har ikke vist noen interesse for å ta jobben seriøst, eller hjelpe noen andre enn seg selv og sine venner. Han behandler presidentskapet som om det skulle vært et realityshow - for å få mer oppmerksomhet, sa Obama til de oppmøtte.

Obama var også nådeløs i hvordan han betegnet Trumps håndtering av coronakrisen:

– Resten av oss må leve med konsekvensene av hva han har gjort. Minst 220.000 amerikanere er døde. Mer enn 100.000 små bedrifter har måttet stenge, og bare her i Florida er en halv millioner jobber borte, tordnet han.

TUT HVIS DU LIKER: Klapping og tilrop er byttet ut med tuting fra de oppmøtte bilene i Miami. Foto: Gisle Oddstad, VG

Vippestat i fokus

Obama fortalte de oppmøtte i Miami at han ikke kjente Biden godt før han valgte han som sin visepresident, men at Biden gjorde han «til en bedre president».

At den populære tidligere presidenten bidrar til Biden-valgkampen nettopp i Pennsylvania og Florida, er neppe tilfeldig.

Disse to delstatene regnes som de kanskje aller mest avgjørende for Biden å vinne.

– Sikrer du oss Florida, er denne greia over, sa Obama da han besøkte Miami litt tidligere i oktober.

Obamas uttalelse støttes av kjennere.

– Gjør Biden det veldig godt i Florida kan vi allerede på valgnatten vite at Biden har vunnet totalt sett, mener USA-ekspert og kommentator i amerikanskpolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll, til VG.

Stemmeiver

Når det gjenstår 10 dager til valget, har rundt 54,2 millioner amerikanere allerede forhåndsstemt. Fortsetter denne trenden, kan det bli den høyeste valgdeltagelsen på mer enn et århundre, melder nyhetsbyrået Reuters.

Et gjennomsnitt av målinger på VGs oversikt viser at det så langt er jevnt mellom kandidatene i Florida, og dermed helt åpent hvem som vinner.

Samme dag, og i samme delstat, avga Trump sin forhåndsstemme like ved sin luksuseiendom Mar-a-Lago i West palm Beach i Florida.

Det er ikke mer enn et år siden at Donald Trump endret bostedsadresse fra New York til Florida.

STEM! Begge partiene forsøker å få folk i vippestaten til å stemme så tidlig som mulig. Foto: Bryan Glazer / FRE

Skjørt forsprang

Nasjonale meningsmålinger viser fortsatt et godt forsprang til Demokratenes Joe Biden. De fleste målingene gir Biden like over 50 prosent av stemmene, mens Trump vaker rundt midten av 40-tallet eller lavere.

Valget avgjøres imidlertid ikke av hvilken kandidat som får flest stemmer nasjonalt, men hvem som vinner flest såkalte valgmenn. Og her er historien full av eksempler på at valgdagen kan by på overraskelser.

Artisten Cher (74) er også med på Biden-kampanjen. Lørdag kveld tar hun seg av å formidle det demokratiske budskap i Las Vegas.

Biden var Obamas visepresident fra 2009 til 2017. Han har omtaler fortsatt Obamaparet som «gode venner», og uttalte i vår at han «ikke ville nøle med å velge» Michelle Obama som sin visepresident, dersom hun selv ville.

