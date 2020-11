FIKK SPARKEN: USAs forsvarsminister Mark Esper fikk mandag sparken, etter flere uenigheter med sjefen Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Utskiftninger ved Pentagon: − Bør uroe oss alle

Dagen etter at USAs forsvarsminister Mark Esper fikk sparken, har Pentagon offentliggjort flere endringer i toppen. De nye nøkkelpersonene omtales som lojale overfor USAs president Donald Trump

Det melder flere amerikanske medier, deriblant CNN og Washington Post.

De nye utnevnelsene ble offentliggjort av USAs forsvarsdepartement tirsdag. Det skjer etter at minst tre andre høytstående tjenestemenn har blitt sparket eller valgt å slutte etter at det mandag ble kjent at Trump har sparket forsvarsminister Mark Esper.

Sparket forsvarsminister: − Gud hjelpe oss

Demokraten Adam Smith, som leder komiteen for væpnede tjenestemenn i Representantenes hus, er svært kritisk til utskiftningene, og påpeker at de kommer i en utfordrende tid for USA.

– Det er vanskelig å overdrive hvor farlig det er med utskiftninger på høyt nivå ved forsvarsdepartementet i en overgangsperiode mellom presidenter, sier han til Washington Post.

VG-spesial: Kan Donald Trump bli verdens farligste eks-president?

NY MIDLERTIDIG FORSVARSMINISTER: Christopher Miller. Foto: TOM WILLIAMS / POOL / CQ Roll Call POOL

USAs president Donald Trump har ikke erkjent å ha tapt det amerikanske presidentvalget, og har ikke gratulert motkandidaten Joe Biden med seieren. Trump og apparatet hans har også gått i gang med å utfordre valgresultatet i retten.

Dette er de nye utnevnelsene:

Christopher Miller er utnevnt som ny fungerende forsvarsminister. Han kommer fra jobben som leder for USAs nasjonale antiterror-senter, og har ifølge CNN vært en drivkraft bak deler av Trumps politikk i Iran.

Kash Patel blir Millers stabssjef. Han er tidligere rådgiver til den republikanske kongressrepresentanten Devin Nunes. Han omtales også som en Trump-venn, og reiste blant annet rundt med presidenten på store deler av hans kampanjeinnspurt, blir Millers stabssjef. Han er tidligere rådgiver til den republikanske kongressrepresentanten Devin Nunes. Han omtales også som en Trump-venn, og reiste blant annet rundt med presidenten på store deler av hans kampanjeinnspurt, skriver ABC

Anthony Tata blir ny undersjef for forsvarspolitikk. Han er tidligere kommentator for Fox News, og har skapt kontroverser med flere uttalelser om islam. Han skal også ha kalt USAs tidligere president Barack Obama for en terrorist, skriver blir ny undersjef for forsvarspolitikk. Han er tidligere kommentator for Fox News, og har skapt kontroverser med flere uttalelser om islam. Han skal også ha kalt USAs tidligere president Barack Obama for en terrorist, skriver Washington Post. Tata har tidligere vært rådgiver for sparkede Esper, og blir forfremmet etter at James Anderson sa opp sin stilling tirsdag.

Ezra Cohen-Watnick blir ny undersjef for etterretning. Hans første rolle i Trump-administrasjonen var som rådgiver under USAs kontroversielle blir ny undersjef for etterretning. Hans første rolle i Trump-administrasjonen var som rådgiver under USAs kontroversielle tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn . Han får jobben etter at Joseph Kernan sluttet tirsdag.

– Det kan være ild

Også den demokratiske Connecticut-senatoren Chris Murphy skriver på Twitter at utskiftningene ved Pentagon er urovekkende.

– Det kan være røyk. Det kan være ild. Men dette bør uroe oss alle, skriver han om de nye utnevnelsene og legger til:

– Michael Flynn-lojalister og Fox News-personligheter innehar nå noen av de viktigste stillingene i Pentagon.

Republikansk guvernør: – Forferdet over de grunnløse anklagene

Den amerikanske jussprofessoren Richard W. Painter, som var etikkadvokat for Det hvite hus under president George W. Bush mellom 2005 og 2007, kommenterer saken slik på Twitter.

– Hva er dette, et kupp?

Både Washington Post og CNN skriver at de har snakket med tjenestemenn i Pentagon, og at disse har beskrevet at stemningen på huset nå er preget av urolighet og usikkerhet.

USAs sparkede forsvarsministeren Mark Esper har selv uttrykt bekymring for hvem som vil overta hans rolle, og sagt at han frykter jobben vil gå til et menneske som ikke tør å si Donald Trump imot.

– Hvem som kommer til å overta for meg? Det kommer til å være et skikkelig ja-menneske, og da: Gud hjelpe oss, sa han i et intervju med Military Times.

Publisert: 11.11.20 kl. 04:53 Oppdatert: 11.11.20 kl. 05:22

