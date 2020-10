MILITARISTISK: President Recep Tayyip Erdogan fører en stadig mer militaristisk utenrikspolitikk, men dette er ett av få bilder av ham i kamuflasjeuniform. Foto: TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Erdogans Tyrkia på fremmarsj: Slik utvider han sin innflytelse

Mens president Recep Tayyip Erdogan hiver seg inn i stadig nye ordkriger med vestlige ledere, bygger Tyrkias mektige militære opp tilstedeværelse på stadig nye fronter.

«Null problemer med naboer».

I mange år var det slagordet som skulle beskrive utenrikspolitikken som ble ført i Tyrkia under Erdogans parti AKP.

Tyrkia skulle utvide sin innflytelse i Midtøsten gjennom å spille på sin gamle rolle som leder i islamsk histories største imperium, Det osmanske riket. Ved diplomati, handel og religiøst fellesskap skulle Tyrkia innynde seg hos sine naboer.

Men etter hvert ble det klart at Tyrkias søken etter «null problemer» hadde ført til «bare problemer», som regjeringens kritikere omskrev ordtaket til.

Konflikt på mange fronter

I dagens Tyrkia er taktikken en annen. President Recep Tayyip Erdogan er i stadig konflikt, både med sine allierte i NATO, og med flere av sine naboland i Midtøsten.

Den nyeste ordkrigen raser for fullt med Frankrikes president Emmanuel Macron. Erdogan har latt seg hisse opp over uttalelser fra Macron om koblingen mellom ekstrem islam og terrorisme, i etterkant av den grufulle halshuggingen i Paris.

Erdogan mener sin franske motpart fornærmer en hel religion, og ber Macron «sjekke sin psykiske helse».

På valgmøte med Erdogan i Tyrkia: «USA og EU: Vi trenger dere ikke»

FULL KONFLIKT: Erdogan og Macron er blitt bitre motstandere. Bak ordkrigen er det en mer håndfast konflikt mellom Tyrkia og Frankrike. Foto: [ADEM ALTAN, LUDOVIC MARIN] / POOL

Frekk karikatur

Den franske regjeringen har varslet at den vil be EU iverksette økonomiske sanksjoner mot Tyrkia. Resten av Europa stiller seg støttende bak Frankrike, uten at det får Erdogan til å bøye av: Han har svart med å hevde at europeiske ledere er «fascister med nazi-metoder».

Erdogan oppfordrer tyrkerne til å boikotte franske varer, og flere land med muslimsk befolkning støtter Tyrkias linje i striden om karikaturtegningene.

Det tyrkiske utenriksministeriet har kommet med en sterk fordømmelse av torsdagens knivangrep og terrordrap i Nice, men fortsetter å holde en konfronterende linje mot Frankrike.

En fransk diplomat er kalt inn på teppet grunnet en krenkende karikatur av Erdogan i magasinet Charlie Hebdo, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet. Karikaturen viser Erdogan i t-skjorte og underbukse, mens han drikker øl og løfter opp skjørtet til en hijabkledd kvinne og viser fram hennes nakne rumpe.

«Ooh, profeten», sier figuren, mens i tittelen står det «Erdogan: veldig morsom på privaten», melder NTB.

– Jeg er trist og frustrert, ikke på grunn av angrepet mot meg, men på grunn av uforskammetheten i å sikte etter profeten, som vi elsker mer enn oss selv, sier Erdogan om karikaturen.

PROTEST: En tyrkisk mann i hovedstaden Ankara holder opp en plakat i protest mot den franske presidenten Emmanuel Macron. Foto: Emrah Gurel / AP

– Militaristisk

Samtidig som konflikten mellom Tyrkia og Frankrike blir stadig mer intens, øker Tyrkia øker sin innflytelse i Midtøsten gjennom en offensiv utenrikspolitikk. Og der kommer Tyrkia nok en gang i klinsj med nettopp Frankrike flere steder.

– Den aggressive og militaristiske utenrikspolitikken har som mål å utvide Tyrkias makt i regionen, men også å skape en flammende nasjonalisme på hjemmebane, for å gi økt støtte til Erdogans nasjonalistiske koalisjon, forklarer den tyrkiske statsviteren Ayca Alemdaroglu, som leder Tyrkia-studiene ved Stanford-universitetet i California.

På kartet under kan du lese om områdene der Tyrkia styrker sin militære tilstedeværelse. Trykk på symbolene for å få opp tekst. Les videre for den fulle gjennomgangen:

På bakken i Syria og Irak

Syria er selve symbolet på den mislykkede «null problemer»-taktikken. I årevis la Erdogan inn en sjarmoffensiv overfor den syriske diktatoren Bashar al-Assad; men da Syria raknet i borgerkrig i 2011, valgte Tyrkia å støtte opprørerne.

Da USA trakk sine soldater ut av Nord-Syria i fjor, tok Erdogan skrittet fullt ut og sendte den tyrkiske hæren over grensen. Formålet var å hindre de syriske kurderne i å danne en egen stat.

Side om side med de tyrkiske soldatene sto en ny stedfortrederhær frem, meldte det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu: Den såkalte Syrian National Army (SNA).

Les mer: Kurderne fordrives – islamistkrigere overtar

SAMMEN I KRIGEN: Dette bildet la islamistgruppen Jaish al-Islam ut. Det viser én av deres krigere sammen med tyrkiske soldater under en operasjon i Syria i fjor. Tyrkerne bruker hilsenen til «De grå ulvene» – en ultranasjonalistisk, tyrkisk gruppe. Foto: Jaysh al-Islam/Twitter

SNA er en samling av 24 ulike militser, flere av dem med islamistisk ideologi. Disse har fått våpen og opplæring fra Tyrkia, teller opp mot 100.000 soldater, og kontrollerer et stort område i Nord-Syria.

Denne stedfortrederhæren kjemper også på Tyrkias vegne i andre konflikter (se lenger ned i saken).

– Syria er og vil fortsette å være den mest utfordrende av de utenrikspolitiske konfliktene Tyrkia står i. Delvis fordi nær fire millioner syrere fortsatt bor i Tyrkia, men også fordi en kortsiktig taktikk i Syria er preget av støtte til radikale grupperinger og en manglende evne til å forhandle med kurderne, forklarer Ayca Alemdaroglu.

Tyrkia har i løpet av sommeren også økt sin militære tilstedeværelse i nordlige områder av Irak. I juni ble en militær offensiv lansert inne i nabolandet, døpt «Operasjon Tigerklo». Målet er å angripe baser holdt av det terrorstemplede, kurdiske PKK.

Ett av de vestlige landene som i størst grad støttet opp om de syriske kurdernes forsøk på å danne en egen stat, var Frankrike.

Aserbajdsjans støttespiller

Aserbajdsjan erstattet i sommer Russland som Tyrkias viktigste leverandør av gass. Naboen i øst er et tyrkisktalende, muslimsk land, og Erdogan har et sterkt bånd til landets president Ilham Alijev.

Under den pågående krigen mellom Aserbajdsjan og Armenia om kontroll i utbryterenklaven Nagorno-Karabakh, har Erdogan lovet at Tyrkia vil stå fullt og helt bak sitt «broderfolk» i Aserbajdsjan.

GÅ I DYBDEN: Slik er Tyrkias rolle i Armenia-konflikten

MED OFFISERENE: Erdogan poserer sammen med offiserer fra militæret i Aserbajdsjan, under et besøk til hovedstaden Baku i fjor. Foto: Pool Turkish Presidency

Armenia beskylder Tyrkia for å ha tilrettelagt for krigen, ved at tyrkiske offiserer er rådgivere for militærledelsen i Aserbajdsjan. Armenia hevder også at to tyrkiske F16-fly, som var i Aserbajdsjan da krigen brøt ut, deltok i den første fasen.

Dette avviser Tyrkia, men det er på det rene at tyrkiske bevæpnede droner er blitt ett av Aserbajdsjans viktigste våpen.

VG-SPESIAL: Den som kontrollerer fjellveiene, vinner krigen

Frankrikes president Emmanuel Macron har anklaget Tyrkia for å sendt en islamistisk milits for å kjempe med Aserbajdsjan. Frankrike er en sterk støttespiller av Armenia, og har en viktig rolle i den såkalte Minsk-gruppen, som skal forhandle frem en fredelig løsning på den omstridte enklavens fremtid.

Gasskonflikt med Hellas

I midten av august brøt det ut full konflikt mellom de NATO-allierte landene Hellas og Tyrkia. Årsaken var at det tyrkiske skipet Oruç Reis hadde påbegynt leting etter gass i farvannet nær greske øyer i Egeerhavet, eskortert av fem krigsskip fra den tyrkiske marinen.

Tyrkia mener gassfunn nær disse øyene, som ligger rett utenfor den tyrkiske kysten, tilhører dem. Hellas står knallhardt på det motsatte.

Det greske militæret iverksatte en stor marineøvelse som svar på gassletingen, der Frankrike og Italia deltok i sympati med grekerne. Greske jagerfly begynte å patruljere farlig nær tyrkiske fly. Tyrkia slo tilbake med en egen øvelse.

At to NATO-land har krigsfartøy og krigsfly engasjert i offensive øvelser mot hverandre er blitt en hodepine for NATO-sjef Jens Stoltenberg.

BAKGRUNN: Erdogans gassjakt skaper farlig krise

PÅ GASSJAKT: Det seismologiske leteskipet Oruc Reis.

Hisser opp Kypros

Gasskonflikten handler også om rettighetene til et massivt gassfunn utenfor Kypros. I flere år har Tyrkia og Kypros kranglet om hvem som skal få utvinne gassen.

Kypros er delt i en gresk og en tyrkisk side, og har vært det siden en tyrkisk invasjon i 1974. Hellas støtter opp om republikken Kypros, mens Tyrkia støtter opp om tyrkisk Nord-Kypros, en stat de er alene om å anerkjenne. Tyrkia har fortsatt en base med opp mot 30.000 soldater på den nordlige delen av øya.

ÅPNES OPP IGJEN: Den stengte havnebyen Varosha/Famagusta har stor symbolverdi på begge sider av konflikten på Kypros. Støttet av Foto: MURAD SEZER / X90138

Tidligere har Erdogan støttet en gjenforening av øya, men nylig ga den tyrkiske presidenten støtte til en ny leder i Nord-Kypros, som ønsker at øya skal forbli delt.

I forrige uke gjenåpnet Nord-Kypros badebyen Varosha, som ligger i den demilitariserte skillelinjen mellom de to delene av øya, og som har vært en spøkelsesby siden krigen på 1970-tallet.

Ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet ønsker Erdogan å dra på piknik til den omstridte badebyen. Slike uttalelser skaper raseri blant greske kyprioter.

BAKGRUNN: Derfor lever hatet fortsatt på Kypros

Borgerkrigen i Libya

I Libya, et land som historisk ikke hadde noen nær tilknytning til Det osmanske riket, er Tyrkia blitt tungt involvert i borgerkrigen det siste året.

I hovedstaden Tripoli regjerer en svak samlingsregjering, som før sommeren så ut til å falle til opprørsstyrker ledet av krigsherren Khalifa Haftar. Så fikk samlingsregjeringen støtte av opp mot 5.000 soldater fra en syrisk milits, sendt av Tyrkia, og klarte å snu kampene i sin favør.

FRA HUS TIL HUS: En militskriger alliert med den nasjonale samlingsregjeringen fotografert i april under slaget om Libyas hovedstad Tripoli. Foto: Amru Salahuddien/Xinhua

Akkurat som i Aserbajdsjan er disse syriske soldatene er ren tyrkisk stedfortrederhær, rekruttert i områder som Tyrkia kontrollerer, og med våpen og opplæring fra Tyrkia.

Libya fylles opp av leiesoldater: Slik deltar Russland, Tyrkia og Egypt i den eskalerende krigen

På motsatt side i den kaotiske krigen får styrkene til krigsherren Haftar støtte fra Russland, Egypt og Saudi-Arabia. Og som det eneste landet i Europa, har Frankrike også støttet Haftar i kampen mot den tyrkisk-støttede regjeringen.

Hva ønsker Erdogan?

Hvordan skal den tyrkiske offensiven tolkes? Den kommer samtidig med at Erdogan bruker sterke nasjonalistiske virkemidler på hjemmebane, som å gjenåpne det historiske bygget Hagia Sophia som moské.

Bakgrunn: Slik blir Erdogans Tyrkia islamisert

Statsviter og Tyrkia-ekspert Ayca Alemdoruglo tror ikke Tyrkia forsøker å gjenskape Det osmanske imperiet, men at Erdogan spiller på dette fordi det har sterk symbolsk kraft.

– Erdogan ønsker om å fremstå som en samlende leder for muslimske land. Ved å hevde at han har denne rollen, selv kun i retorikk, får han en symbolsk kraft som tiltrekker seg velgerstøtte i Tyrkia, konkluderer hun.

PS: Tyrkia har også militærbaser i Qatar og Somalia, som begge er forsterket de siste årene.

