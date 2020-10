SIKKERHETSHENDELSE: Oljetankeren heter Nave Andromeda og er registrert i Liberia. Foto: ShipSpotting.com

Sky News: «Sikkerhetshendelse» på oljetanker utenfor England

Sky News melder at politiet jobber med en sikkerhetshendelse som involverer blindpassasjerer på en oljetanker sør for Isle of Wight.

En reporter for Sky News melder at «vi tror at minst et halvt dusin blindpassasjerer ble oppdaget på et tidspunkt i dag.»

– Det er rapporter om at mannskapet gjemmer seg på visse steder på skipet, skriver tv-kanalen.







Oljetankeren heter Nave Andromeda og er registrert i Liberia.

– Vi er klar over og håndterer en pågående hendelse ombord på et skip som befinner seg sør for Isle of Wight, siterer Isle of Wight Radio en lokal polititjenestemann.

Skipet varslet «mayday» rundt klokken 0900 engelsk tid.

Et helikopter fra kystvakten kan ses sirklende over skipet, ifølge Isle of Wight Radio, som oså skriver at skipet etter planen skulle legge til havn i Southampton, men ble nektet dette.

Ifølge Marinetraffic forlot oljetankeren Lagos i Nigeria 6. oktober.

BEVEGELSER: Den fargede linjen viser Nave Andromedas siste bevegelser. Foto: MARINETRAFFIC

