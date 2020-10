Medier: Syv personer pågrepet etter politiaksjon mot oljetanker

Ifølge britiske medier skal syv blindpassasjerer om bord på en oljetanker utenfor England ha blitt pågrepet.

Politiet ba om hjelp fra militæret etter at syv blindpassasjerer skal ha kommet med trusler mot mannskapet om bord på en oljetanker utenfor Isle of Wight.

Ifølge radiokanalen Isle of Wight Radio er syv personer nå anholdt, og politiaksjonen er avsluttet, melder Reuters.







Sky News skriver at mannskapet om bord på oljetankeren Nave Andromeda ha oppdaget blindpassasjerene og prøvd å låse de inne. Situasjonen skal ha blitt voldelig.

Ifølge Reuters skal blindpassasjerene ha kommet med verbale trusler mot mannskapet. Det er ikke meldt om personskader.

Advokatfirmaet Lawyers Tatham and Co, som ifølge BBC representerer eierne av oljetankeren, uttalte at den tidligere rapporterte hendelsen i dag «100% ikke var en kapring» og at de hadde visst «en stund» at det var blindpassasjer ombord.

Mannskapet skal ha gjemt seg

En reporter for Sky News meldte i ettermiddag at «vi tror at minst et halvt dusin blindpassasjerer ble oppdaget på et tidspunkt i dag.»

– Det er rapporter om at mannskapet gjemmer seg på visse steder på skipet, skriver tv-kanalen.

Nave Andromeda er registrert i Liberia.

Redningshelikopter fra den britiske kystvakten ble sendt ut til oljetankeren, ifølge Reuters.

SIKKERHETSHENDELSE: Oljetankeren heter Nave Andromeda og er registrert i Liberia. Foto: ShipSpotting.com

– Vi er klar over og håndterer en pågående hendelse ombord på et skip som befinner seg sør for Isle of Wight, siterte Isle of Wight Radio en lokal polititjenestemann.

Skipet varslet «mayday» rundt klokken 0900 engelsk tid.

Skipet skulle etter planen skulle legge til havn i Southampton, men ble nektet dette, ifølge Isle of Wight Radio.

Ifølge Marinetraffic forlot oljetankeren Lagos i Nigeria 6. oktober.

Det ble satt en sikkerhetssone rundt skipet på fem nautiske mil.

BEVEGELSER: Den fargede linjen viser Nave Andromedas siste bevegelser. Foto: MARINETRAFFIC

