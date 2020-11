SENATOR: James Lankford fra Oklahoma, en stat hvor Republikanerne har vunnet alle valgt etter 1964. Foto: Tom Williams / Pool CQ Roll Call

Republikansk senator med Trump-ultimatum

Trump trenerer overføringen av makt til valgvinner Joe Biden. Nå sier en av hans egne partifeller fra i klartekst.

Den avgående Trump-administrasjonen trenerer overføringen av makt til valgvinner Joe Biden. Vanlig kutyme er at den påtroppende presidenten får daglige briefinger på etteretnings- og sikkerhetsspørsmål (PDB), det samme som den sittende presidenten får.

Det har imidlertid ikke skjedd etter at nyhetsbyårene utropte Joe Biden som vinner av presidentvalget, det ville kanskje være en innrømmelse av tap fra den sittende presidenten.

Dette ønsker den republikanske senatoren James Lankford fra Oklahoma en slutt på. Han sitter i en kontrolllkomité i Senatet. Han sier at dersom Biden ikke får oppdateringene han trenger innen utgangen av fredag, så kommer han til å bryte inn.

– Det er ikke noe galt i at Joe Biden får disse oppdateringene. Dette må skje slik at folk kan forberede seg på den kommende oppgaven, uansett det endelige utfallet av valget, sier Lankford ifølge TV-kanalen KRMG.

VISTE SEG FOR FØRSTE GANG ETTER NEDERLAGET: Donald Trump på en markering av «Veterans Day» i Virginia i går. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Bidens valgseier er ennå ikke formelt anerkjent som vinner av byrået General Services Administration, og ifølge CNN er det uklart om dette må til før briefingene skal gjennomføres. Biden selv sier det kunne vært nyttig å få slike overleveringer, men at det ikke er nødvendig.

Lankford utfordrer ikke Trumps lovlige rett til å bruke rettsvesenet for å stille spørsmål ved om valget gikk riktig for seg, og han sier han kan forsikre at overføringen av makt vil skje på fredelig vis.

Seniorforsker ved NORCE, Hilmar Mjelde, påpeker at det amerikanske statsapparatet er verdens mest komplekse organisasjon, som er svært krevende å lede. Den kommende administrasjonen har svært mye de burde få satt seg inn i.

– Trump og Republikanere har nå kastet en skiftenøkkel inn i dette maskineriet med viten og vilje - det er tvingende nødvendig at Bidens team får tilgang til alt de trenger. Den innkommende administrasjonen skal foreta ca. 4000 utnevnelser, må oppdatere seg på alt som pågår i den amerikanske statsledelsen og utforme planer for å ta styringen i landet den 20. januar, sier han til VG.

Mjelde sier dette er svært viktig i år, siden Biden står overfor større utfordringer enn noen annen president siden 1933. Han tror ikke det er noen fare om dette bare varer noen dager,.

– Men om Bidens team ikke får full tilgang snart, vil Biden-administrasjonen ikke fungere optimalt etter 20. januar. Biden-teamet kan innhente noe informasjon via sekundære kilder, men dette er ingen fullgod erstatning - det er helt uhørt at dette skjer. Det finnes ingen akseptabel begrunnelse. Republikanerne frykter Trumps vrede og validerer hans desinformasjon og motarbeiding av maktoverføringen. De setter karrieremessige og partipolitiske foran landets, fordi de frykter Trumps grep om den republikanske velgermassen.

Det er Trump-oppnevnte Emily W. Murphy som ifølge New York Times er leder for General Services Administration, og som er den som formelt igangsetter maktoverføringen. Det vil innebære at føderale penger blir gjort tilgjengelig for den kommende presidenten, og at hans medarbeidere får kontorplasser, samt at Biden og co får kommunisere med byråkrater i regjeringen. Hun har ennå ikke gitt denne formelle godkjenningen, med begrunnelsen at valgresultatet ikke er klart.

Statsledere verden rundt har gratulert Joe Biden og Kamala Harris med valgseieren. I det republikanske partiet har man imidlertid ikke innrømmet nederlaget ennå. Noen unntak finnes imidlertid. Tidligere president George W. Bush har ringt og gratulert Biden og Harris, mens tidligere presidentkandidat for republikanerne, Mitt Romney, ber det amerikanske folk om å samle seg bak Biden.

Joe Biden selv ser foreløpig ut til å ta republikanernes godkjennelse av valgresultatet. På en pressekonferanse tirsdag sa han at han synes det er «pinlig», men han sa samtidig:

– At de ikke vil anerkjenne oss nå har ikke så mye å si nå. Ingenting kan stoppe overgangen.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus har også kommentert saken, og sier hun tror det kommer til å gå helt fint med Bidens overgang.

– Dette er kjent farvann for han.

Publisert: 12.11.20 kl. 22:53

